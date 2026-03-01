Я так экзамен сдавала по экономике в институте. Совершенно далёкая от меня наука, за ответ маячит тройка, и тут как бы между прочим выясняется, что я из города Nска.
— Как, ты из Nска?! — восклицает экзаменатор. — И я из Nска!
— Я знаю, — говорю я скромно. — Мы с вами даже в одном дизель-поезде ездим...
— 😮👍!
И ставит пятёрку ☺️
17 простых случаев, когда борьба за хорошие оценки оказалась звонче весенней капели
Годы школы и универа связаны не только с друзьями и первой любовью. Еще одна важная часть того времени — учеба. Наши сегодняшние герои прошли через огонь, воду и медные трубы преподавательской строгости, чтобы получить заветную пятерку. Эти истории доказывают, что путь к хорошей оценке тернист, полон курьезов и неожиданных поворотов.
- На первом курсе был экзамен по высшей математике. Преподаватель не щадила никого. Ни о каких пятерках, вроде, и речи быть не могло. Несколько четверок только. И вот себе «на десерт» она оставила тех, кто хотел попробовать сдать на пять, я в их числе была. Дошла до нас очередь, она собирает зачетки и ставит нам автоматом 5. Мы в шоке. Говорим: «Ну, спросите хоть что-нибудь». На что она с невозмутимым видом выдает: «Сколько будет 5×5?» Самая нереальная сдача экзамена. © Подслушано / Ideer
- В вечернем институте я училась с девушкой, которую знала еще по педучилищу. У нас был экзамен по искусству: нужно было не только ответить по билетам, но и узнать по репродукции автора, стиль и, в идеале, назвать картину. Я справилась легко — мама с детства учила. А вот подруга впервые эти полотна видела. Получила три. Плакала. Пошла пересдавать. Часами сидела в библиотеке, заучивала альбомы. Пересдала — четыре. Опять слезы. Я говорю: «Ты же все равно красный диплом получишь». Но нет, пошла добиваться пятерки. И добилась. Я тогда не понимала — зачем, ведь жизнь от этой оценки не изменится. Теперь прошло почти 30 лет, а я до сих пор думаю, как у нее все сложилось. © Екатерина Бузынина / Dzen
- Мама сидела со мной за уроками до четвертого класса: сидишь до ночи, переписываешь по сто раз, она листы рвет. Училась я хорошо. Мама гордилась. Но как же я выдохнула, когда у меня родилась сестренка, и все внимание переключилось на нее! В пятом классе я уже могла получить и пятерку, и тройку — главное, больше никто не давил. Учителя говорили: «Ира могла бы лучше». Да, могла. Но не хотела. Пружину, которую сжимали годами, наконец, отпустило. Школу окончила нормально: пятерки, четверки, тройки. Потом был педтехникум с красным дипломом, пединститут, работа в музее. Учиться я всегда любила. А вот своих сыновей к учебе не подталкивала — сами закончили гимназию, сами получили дипломы с отличием. Не дави на ребенка. Пусть сам ищет свой путь. Так он быстрее его найдет. © Ирина Землянская / Dzen
- Училась я в профлицее, и как-то на занятии учительница устроила соревнование по машинописи — кто быстрее напечатает текст за пять минут. Объем у всех был одинаковый. Одна девочка закончила раньше нашей отличницы, а та разревелась. Просто потому, что кто-то оказался быстрее. © Ума / Dzen
- В школе я училась плохо, оценки были так себе. Но вот тесты по геометрии, английскому и психологии я писала блестяще. Настолько, что три учителя по очереди отводили меня в сторону и отчитывали за то, что я слишком завышаю планку для остальных. До сих пор не знаю, гордиться этим или стыдиться. © Roarlord / Reddit
- Я когда работала учителем изо в школе, всем ставила 5, даже если ученик откровенно на отвали нарисовал рисунок. Хотя я вела уроки изо как положено: готовила презентацию каждый урок и показывала на мольберте поэтапно процесс рисования композиции. Однажды я поставила 4 одному ученику потому что рисунка не было вообще (если только не считать пару линий рисунком). Так его мать была та-а-к недовольна: как я могла поставить 4 ее золотому ребенку. Это же изо, вы должны ставить 5, сказала она мне. © mitchencokate
- Во время выпускных экзаменов у нас на параллели было две девочки, которых явно «тянули» на медаль. Я училась хорошо, но по алгебре и геометрии у меня всегда была тройка, так что за медаль я не переживала. И вот после экзамена по литературе я случайно столкнулась с учительницей, и она по секрету сказала, что у меня — пятерка, а у обеих медалисток — четверки. Одна в итоге взяла «серебро», а вторая осталась без медали. Когда я пришла проверить результаты, эти девочки стояли неподалеку и смотрели на меня так, словно я во всем виновата. Как будто я должна была написать хуже, раз мне не нужна медаль. © Салтыкова / ADME
- В 10 классе увидела, как девочка из параллельного класса плачет навзрыд в туалете, а подружки ее успокаивают. Я думала, что-то страшное случилось. Подхожу, спрашиваю, а они мне в ответ: «Четверку за контрольную получила». Уже больше сорока лет прошло с этого случая, а помню до сих пор. © Ирина / Dzen
- В колледже я была единственной девушкой в группе, так как специальность более мужская была. Близкие все убеждали, что девочка точно должна учиться лучше всех, и, поддавшись этой фразе, я зубрила все непонятные мне предметы. Но, увы, сами понимаете, что одной зубрежкой далеко не уйдешь. Настал зачет по химии, и я написала его на три. Естественно, очень расстроилась, но преподавательница показала мне зачетку, а там вместо тройки стоит пятерка... Пожалуй, это самое яркое воспоминание из студенческих времен. В итоге мне таким же образом и за диплом пять поставили. В целом он был неплох, но ошибки некоторые были. Чисто за старание. Вот что значит — оценки не показатель ума! © Палата № 6 / VK
- В 10 классе писали самостоятельную на листочках. На следующий день учительница сказала, что оценки за эту самостоятельную она выставлять в журнал не будет, и это был просто как срез по знаниям для нее. А на выпускном в 11 классе она призналась, что мы все просто отвратительно написали ту самостоятельную, а она не захотела ставить нам такие плохие оценки. © Палата № 6 / VK
Я так экзамен сдавала по экономике в институте. Совершенно далёкая от меня наука, за ответ маячит тройка, и тут как бы между прочим выясняется, что я из города Nска.
- В 11 классе я не ходила на ОБЖ. Но оценки нужны, и я начала сдавать рефераты. Инфы было мало, ну, я и выкрутилась: часть страниц заполняла словами «за что мне это» и «ненавижу огнетушители». Прокатило! Школу закончила, все супер. И вот на 3 курсе универа мне звонит ОБЖшник и говорит: «Ну здравствуй. Решил тут твои старые рефераты перечитать. Так кого ты там ненавидела, а? И почему тебе так хотелось домой?». Спасибо, Алексей Петрович, что напомнили! © Палата № 6 / VK
- В девятом классе у меня был репетитор по математике, который знал ее хуже меня. Он попал к нам обманом, надеясь заработать на первых нескольких занятиях. Учить математику по-настоящему я не собиралась, поэтому у нас с ним был взаимовыгодный союз. Полгода дважды в неделю он приходил ко мне домой и садился играть в комп, пока я залипала в телефон. Но оценки при этом стали чуть лучше, потому что он просто договорился с моим учителем, а наша тайна так никогда и не вскрылась. © Палата № 6 / VK
- На экзамен нужно было принести тетрадку с решенными за семестр задачами. Решил, что все равно буду списывать, и не стал париться — просто отсканировал у друга все задачи, вклеил в тетрадку и в конце написал: «Все равно бы списал». Пришел на экзамен, кое-как ответил на вопросы, сдал зачетку и пошел дожидаться результатов. Через час получаю, а там внутри только листик лежит — ксерокс страницы из моей зачетки, поставлена двойка и надпись: «Все равно бы не сдал». © Палата № 6 / VK
- Был у нас прогульщик Петька, в 11 классе, как назло, влюбился в умницу, красавицу, отличницу Полину. А та не лыком шита: «Пойду в кино, только если исправишь четвертную по химии на „5“». Петя активно зубрил, даже гулять меньше стал, лишь бы выучить. Получив заветную «пять», он гордо сунул ей дневник, а Полина в ответ лишь хитро улыбнулась и заявила: «Молодец, прошел проверку. А теперь твоя очередь — подтяни меня по физре, я на канат залезть не могу, не хочу с единственной „четверкой“ выпускаться». Оказалось, это был хитрый бартер навыками, но в кино они после выпуска все равно пошли — отмечать свои пятерки.
- Недавно папа рассказал, что его брат, мой дядя, вел два дневника в школе, чтобы родители не ругали за плохие оценки. В один он записывал хорошие, а в другой — плохие. И вот, под конец учебного года, дядя выкинул «плохую» книжку в озеро. А через неделю его отец пошел рыбачить... Каким-то чудом тот самый дневник не утонул, а застрял в кустах, и его папа конечно же случайно выловил именно тот самый дневничок. Правда раскрылась уже дома... Брату еще долго было стыдно. © Палата № 6 / VK
- С первого курса мне говорили: «Сначала ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя». Я в это искренне верила, старалась, впахивала, чтобы получать лучшие оценки. И вот, третий курс, зачетке пора бы уже отрабатывать вложенное. Но куда там! От меня требуют больше, ведь я отличница, зовут на мероприятия, задают самые сложные темы, требуют более детального отчета по проделанным лабораторным. И я продолжаю пахать, чтобы подтверждать «статус» своей зачетки. © Подслушано / VK
- Один препод в универе валил группу без разбора. На экзамене он мучил меня полчаса, я уже мысленно пошел на пересдачу. Вдруг он ехидно спрашивает: «Ладно, Кошкин, последний твой шанс. Сколько времени на подготовку к экзамену потратил?» И тут я сам не понял как выдал правду-матку: «Одну ночь, три чашки кофе и маленькую тележку нервов, профессор». Он вдруг рассмеялся, взял мою зачетку и поставил зачет: «Узнаю себя на защите диплома! Умение выдать результат в авральном режиме и честность — главный навык в нашей профессии. Иди, будущий коллега Кошкин, но в следующий раз начинай готовиться хотя бы за две ночи».
У каждого из нас была та самая «пятерка», которая стоила миллиона сожженных нервных клеток. Напишите в комментариях, какой предмет давался вам сложнее всего?
Еще больше историй из жизни студентов здесь: