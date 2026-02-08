23 истории из многоэтажек, где за каждой дверью скрывается готовый сюжет для романа

Мы привыкли воспринимать соседей как безликие тени в коридоре, но за каждой дверью скрывается целая вселенная. Иногда — до колик смешная, иногда — пронзительно грустная. В этой подборке — 23 случая, когда обычный поход за хлебом или шум за стеной оборачивались историей, которую герои теперь пересказывают на каждом семейном ужине.