23 истории из многоэтажек, где за каждой дверью скрывается готовый сюжет для романа

Истории
2 часа назад
23 истории из многоэтажек, где за каждой дверью скрывается готовый сюжет для романа

Мы привыкли воспринимать соседей как безликие тени в коридоре, но за каждой дверью скрывается целая вселенная. Иногда — до колик смешная, иногда — пронзительно грустная. В этой подборке — 23 случая, когда обычный поход за хлебом или шум за стеной оборачивались историей, которую герои теперь пересказывают на каждом семейном ужине.

  • Пару месяцев назад в дом, окна которого выходят на наш дом и нашу квартиру, переехала бывшая девушка моего мужа (которая всегда хотела его вернуть). Она стала отличным стимулом наладить наши отношения с мужем. Я вижу, что она постоянно палит нас в окно... Я стараюсь лучше готовить, убираться. Показать ей, как мы счастливы. Отношения с мужем улучшились, сейчас о ней даже не думаю, просто стараюсь для любимого. © Подслушано / Ideer
  • Недавно въехала в новую квартиру и по привычке слушала музыку довольно громко. Соседка сказала, что над нами мама с дитем, типа давай потише. А я не реагировала. И тут пообщалась с этой мамой и узнала, что, оказывается, ее дитенок отлично спит под мое музло, и мама только рада. Как я удачно въехала! © Подслушано / Ideer
  • Жена разбудила меня в два часа ночи — ей показалось, что она сходит с ума: будто слышит смех младенца за стеной нашей спальни. Мы тогда жили в дуплексе, и соседняя половина дома пустовала — наши соседи съехали неделю или две назад. Мы несколько секунд просто сидели в темноте, и вдруг я тоже это услышал. Мы оба малость перепугались, но больше звука не было. Посидели немного настороженно и потом снова уснули.
    На следующий день я вышел проверить почту и увидел женщину с годовалым малышом — она как раз проверяла ящик рядом с моим. Оказалось, они въехали в соседнюю половину в прошлые выходные, когда нас не было в городе. Я рассказал ей, как мы среди ночи проснулись от ее ребенка — она смеялась до слез. Единственное, что меня немного напрягало — стены у нас были очень хорошо изолированы, и за все семь лет, что мы там жили, это был единственный раз, когда мы услышали хоть какой-то звук от соседей. © Digitalstatic / Reddit
  • Собралась на свидание, накрасилась по полной. Встретила соседа и говорю ему: «Привет, Артем!», а он мне: «Здравствуйте». Говорю, мол, какое «здравствуйте», мы же уже давно на «ты». После чего он мне: «А, это ты! А я тебя не узнал без мешков». Спросила, каких мешков? Он: «Под глазами и мусорных». © Не все поймут / VK
  • Мой папа обладает тонким юмором. Живем мы на пятом этаже пятиэтажного дома без лифта. И каждый раз, когда мы заходим в подъезд вместе или папа встречает соседей и гостей, он сообщает досадную новость: «Лифт не работает!» © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
Olga Dubrowski
21 час назад

Повторение одной и той же шутки - это явный признак тонкого юмора.

-
-
Ответить
  • Как-то ночью я отгоняла кота, который сильно напугал мою собаку. Вообще-то я человек неконфликтный, но тут начала кричать: «Уйди! Тебе не стоит со мной связываться! Я тебе устрою!»
    И тут выбегает сосед, думая, что кто-то на меня напал, и нужна помощь. © Secret-Weakness-8262 / Reddit
  • Выхожу из квартиры и чувствую запах жареных пирожков. Сам не понимаю, как это получилось, но на весь подъезд выдаю: «Как же давно я не ел пирожки». В этот момент из соседней квартиры выходит симпатичная девушка лет 28-30 и говорит: «Заходи, я как раз много наготовила». Зашел, поели, поболтали, обменялись номерами. А на следующий день приходит СМС: «Только, пожалуйста, мужу моему не говори, а то ревновать будет».
  • Когда только родился ребенок, часто вставала по ночам и слышала, что в подъезде кто-то шоркается или орут соседи. Лежу и думаю: «Вот будет круто, как в фильмах, когда что-то случится, придет ко мне полиция и спросит: «Вы что-нибудь слышали?», — а я им отвечу: «Слышала, в 4 часа ночи орали!» И вот буквально через неделю звонок в дверь, открываю, а там участковый задает мне вопрос: «Вы что-нибудь слышали?» Оказалось, ночью что-то из подъезда стащили. И именно в этом случае я ничего не слышала! Что за закон подлости? © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
  • Зашла как-то в подъезд, а там вонь, как будто канализацию прорвало. Морщась, подхожу к своей двери и понимаю, что это воняет из моей квартиры. Я в ужасе, что канализацию прорвало у нас, захожу, а там муж капусту тушит... Мой кулинар. © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
  • Мой сосед сверху ходит туда-сюда. Нет, я не про обычную ходьбу. Он делает по 5-7 шагов взад-вперед. Целый день с восьми утра до десяти вечера, без остановки. Я почти уверен, что он вообще не сгибает ступню при ходьбе, и его носки никогда не касаются пола. Мы даже научились определять его смену настроения — иногда он начинает топать агрессивнее.
    Этот топот — постоянный фон, когда мы смотрим фильмы или сериалы. Его все равно слышно — у нас очень высокие потолки, и кажется, что они даже усиливают звук шагов. Чувствую себя участником какого-нибудь жесткого эксперимента по лишению сна.
    Мы с женой зовем его Топотуном. Она говорит, что мне стоит с ним поговорить, начальник советует написать жалобу. Но когда он только переехал, я постучал по потолку у лестницы, и он в ответ просто трижды топнул — и продолжил ходить. В итоге через некоторое время мы решили оттуда съехать. © Dougler*** / Reddit
  • Зашла вечером в подъезд, слышу несколько мужских голосов. Ну, думаю, опять будет шум до ночи и мусор. Поднимаюсь, а на ступеньках сидят парни лет по 16-17 и читают стихи. © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
  • Поставила жарить курицу в духовку. Забыла, ушла в душ. Она сгорела конкретно, дым на всю квартиру и подъезд, глаза щиплет. Жильцы нескольких квартир выбежали в подъезд, и я с ними, и возмущалась громче всех на тему — кто это сделал и что вообще за хозяйка такая. Чтобы не подумали, что это я. © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
  • На два дня все уехали, дома остался породистый кот, кормила соседка. Приезжаю, его нигде нет, всю ночь переживала и плакала. Соседка уверенно сказала, что нигде не видела. Спустя неделю зашла к ней за солью и из ее дома выбегает кот, мой милый кот! Схватила его и убежала напрочь, забыв о соли. Больше с ней не здороваюсь. Разочарована в людях! © Подслушано / Ideer
  • Учусь на четвертом курсе универа, жила в общежитии и практически ни с кем не общалась. Когда я только заехала, познакомилась с одной девочкой, которая жила этажом выше. Она однажды зашла ко мне и вежливо спросила: «Можно я помою твою посуду?» У нее был такой жалостливый взгляд, а у меня в раковине такое количество посуды, что я просто не смогла ей отказать. С тех пор она заходила ко мне чуть ли не каждый день, мы разговаривали, а она мыла мою посуду и говорила, что не видит жизни без этого занятия. Она уже давно съехала, вроде как вышла замуж и переехала в другой город, но, как же мне иногда ее не хватает. © Не все поймут / VK
  • Гулял с подругой. Было поздно, и я пошел проводить ее до дома. Возле подъезда сидела какая-то бабуська. После ухода девушки в подъезд бабуся подозвала меня к себе и сказала: «Ты, паренек, не водись с ней, ее ж каждый божий день новый хахаль домой провожает». После слов, сказанных бабкой, я сразу позвонил девушке, и на мой вопрос, что это было, она ответила следующее: эта бабка живет прямо под ней, и лет шесть назад родители девушки затопили ее. Теперь бабка решила отыграться таким вот способом. © Подслушано / Ideer
  • Вместе с мужем выбирали квартиру. Он был за студию, я — за однушку, чтобы, если что, можно было закрыться на кухне, например. После месяца споров я согласилась на студию. При первой же ссоре выгнала его в подъезд с раскладушкой, ибо нефиг. Послушал бы меня — спал бы на кухне. © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
  • Был у меня кот, я его любил. Но стал он заметно полнеть. Решил я кормить его дозированно, а он все такой же. А фишка в том, что в свое отсутствие я кота в подъезд выпускал, чтобы дома мебель не драл, не шкодил... И вот однажды возвращаюсь домой, поднимаюсь на этаж, а этого волосатого хитреца женщина из соседней квартиры выпускает: «Иди, Барсик, погуляй». Я смотрю на кота, он на меня. Повисло неловкое молчание. Думаю, может, не мой. А он такой: «Мяу». Ко мне подошел, замурчал, мол, хозяин, ты все неправильно понял, она для меня ничто. Вот это измена так измена. © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
  • Вышла в подъезд, увидела в пролете между этажами женщину с коляской и обгоняющего ее соседа. Она окликнула его: «Молодой человек!» Тот обернулся и объявил, что он ей ничем не обязан, и ничего делать не будет. И ушел. Я предложила свою помощь, но женщина отказалась, с легкостью спустила коляску и объяснила: «Вообще-то я хотела ему сказать, что у него кошелек выпал, но, знаете... Пускай он там и лежит». Не смогла не согласиться. © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
  • Когда мы учились в начальных классах с братиком, пришли домой после уроков, и нам открыл дверь какой-то лысый дядька, спрашивает: «Вы к кому? Что хотели?» Я ответила, что здесь живем вроде, если не ошиблись подъездом. Он сказал, что здесь живет он, и закрыл дверь. Мы запутанные и испуганные начали спускаться по лестнице, как вдруг открывается дверь, и наш папа начал дико ржать и звать обратно. Просто до этого мы никогда не видели его лысым и без усов, а тут не узнали совсем... © Палата № 6 | Анонимные истории / Telegram
  • В нашем подъезде на подоконнике постоянно появлялись свежие букеты. Соседи гадали, кто этот тайный флорист. Однажды я поймал соседа из 40-й квартиры: он стоял у окна, бережно поправляя васильки. Заметив меня, он признался: «Десять лет назад отсюда ушла жена. А я все жду и оставляю цветы здесь — на нашем этаже. Вдруг она когда-нибудь вернется и поймет, что я все еще ее жду». Он ушел, а я теперь каждый раз смотрю на эти букеты и надеюсь, что однажды их заберет та самая женщина.
  • Живу в многоквартирном доме. Этажом выше живет роскошный молодой человек. Он всегда аккуратно причесан и гладко выбрит, ездит на шикарной машине. У него восхитительные манеры, он вежлив и обходителен. Все бы ничего, но каждый вечер, сидя на кухне, я слушаю, как отец ругает его, потому что он не помогает маме. © Подслушано / Ideer
  • Переехал на новую квартиру. В первое же утро погнал на пробежку, где-то в 7 часов вернулся домой. Стою запыханный возле входной двери, пытаюсь ключи развязать (сматываю резинкой, чтоб не звенели). Проходит соседка с собаками, я поздоровался и дальше копаюсь. Зашел в квартиру и погнал в душ. Каково было мое удивление, когда, выйдя из душа, я услышал, что кто-то выламывает входную дверь. Смотрю в глазок — полиция. Соседка приняла меня за вора. Как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть! © Подслушано / Ideer
  • У нас на этаже четыре квартиры, и мы все очень дружные. Однажды сосед из 12-й, дядя Витя, попросил оставить ему ключи, пока я буду в отпуске — мол, у него ремонт, сантехник придет трубы смотреть, а у нас стояк общий, надо доступ иметь. Ну, я оставил. Возвращаюсь через неделю: в квартире чистота, пахнет лимоном, на столе записка: «Трубы в порядке, замок смазал, цветы полил». Через месяц встречаю дядю Витю, хочу его отблагодарить, конфеты ему купил. Говорю: «Дядь Вить, спасибо, что выручили с сантехником!» А он на меня смотрит как на сумасшедшего: «Каким сантехником? Я у тебя ключи не брал никогда, я сам в это время на даче был». У меня холод по спине. Бегу домой, судорожно проверяю вещи — всё на месте. Оказалось, я в спешке перед аэропортом перепутал этаж и отдал ключи соседу снизу, который только въехал. Парень решил, что я его нанял «хаус-ситтером» (домработником), и всю неделю добросовестно убирался у абсолютно незнакомого человека, потому что «ну раз ключи дали, значит так надо». Теперь дружим домами, но ключи я подписываю.

Комментарии

Уведомления

Похожее