17 увольнений с таким неожиданным финалом, что хоть кино снимай

Последний день на работе — это время для обходных листов и неловких прощаний? Как бы не так! Для героев нашей подборки финал карьеры превратился в нечто среднее между ромкомом и остросюжетным триллером. Кто-то вместо признания в любви получил просьбу отдать старое кресло, кто-то ушел с ящиком апельсинов от босса, а кто-то умудрился «спереть» с кухни даже половинку лимона. Герои нашей подборки надолго запомнили и поделились в сети своими историями о том, как завершались их трудовые будни.