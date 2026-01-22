Уйти в никуда и наконец стать счастливым: 18 историй о людях, которые не побоялись начать жизнь с чистого листа

Не вдохновило. Люди с работы, которая, не нравилась ушли делать работу, которая нравится. А я не хочу больше работать ни нa дядю, ни нa тётю, ни нa себя. Хочу отдыхать и гонять балду. Хочу быть рантье! И с этим для меня сейчас не сравнится никакая самая распрекрасная работа )))