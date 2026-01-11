"На нашем родном сказал". А если написать - "сказал по-русски", то кому-то станет плохо, я так понимаю?!
18 человек, которые тот свой отпуск без смеха вспоминать не могут
Забудьте про скучные рассказы о пляжах и экскурсиях. Готовы к настоящему экстриму? Только без парашютов и гор — он называется «отпуск». Когда все, что могло пойти не так, идет не так именно с вами. 18 человек, 18 странных отпусков и 18 причин громко смеяться — уже после того, как все закончилось. Потому что иногда лучшие воспоминания рождаются не из идеального отдыха, а из совершеннейшего фиаско.
- Мы с мужем сели в переполненную кабинку канатной дороги в Швейцарии, чтобы подняться на гору. Там было так тесно, словно мы — кильки в бочке. В какой-то момент я взяла мужа за руку, и мы оба сцепили пальцы на несколько минут, пока ждали своей возможности выйти наружу. Потом мы подошли к выходу, посмотрели друг на друга, и оказалось, что все это время я держала за руку незнакомую женщину, которая, конечно же, тоже думала, что держит за руку своего мужа! Мы с ней встретились взглядами и, не говоря ни слова, медленно разжали руки и разошлись в разные стороны. Это было так смешно и неловко! © BbaTron / Reddit
- Выходя из туалета в Триумфальной арке (Париж), я шла довольно быстро, и тут БАЦ — прямо в стеклянную перегородку от пола до потолка. Звук был очень громкий, меня чуть не сбило с ног, и на лбу у меня несколько часов оставался след. После того как я сделала пару шагов, пошатываясь, я посмотрела на нее одновременно с недоумением и с укором. Вот настолько чистое стекло. © cargalmn / Reddit
- Я была в Пусане, Южная Корея. Зашла перекусить в какую-то закусочную. Поела, а перед уходом решила продезинфицировать руки: подошла к стойке и выдавила себе средство на ладонь. И оказалось, что это был сироп для кофе! И вот стою я такая, с сиропом в ладошке... Никогда в жизни мне не было так стыдно. © Cara_Mel_Latte / Reddit
- Я была в Финляндии и решила сходить в настоящую финскую сауну где-то в глуши — чтобы, так сказать, получить настоящие впечатления, а не туристическую шелуху. Там никто не говорил по-английски, но я решила, что справлюсь. Разделась, взяла маленькое полотенчико (на нем надо сидеть — оно не способно что-либо прикрыть), смело вошла в одно из трех бунгало и сразу поняла, что что-то не так. Там в крошечной сауне сидело около 15 мужчин и женщин, и все они пялились на меня. Ну, я села. И парень, который сидел рядом сначала по-фински, а потом по-английски спросил: «Откуда ты знаешь Мику?» Я сделала непонимающее лицо, а он продолжил: «Ну, Мику. У него же день рождения!» Я сразу же собралась уходить, но тут подошел огромный такой Мика и от души обнял меня. Вы ведь понимаете, что все мы там были в чем мать родила?.. В общем, он пригласил меня присоединиться к вечеринке, и это, безусловно, был один из самых странных моих опытов за все время путешествия. Хотя я обожаю финнов, ха-ха. © germanchick2022 / Reddit
- Как-то присел на скамейку у ресторана, а она взяла и сломалась подо мной. Тут же подбегает мужчина и сразу: «Вы не пострадали? Я адвокат». Я сквозь смех отвечаю: «Да нет, я просто в дураках оказался, помогите встать». Представляете? Его первый порыв — не помощь, а потенциальный клиент для иска! А мне бы просто с земли подняться. © Mackheath1 / Reddit
- Я прилетел в Лиму (Перу) в субботу, 21 октября 2017 года, на недельку. Заселяясь в отель, я узнал, что на следующий день, в воскресенье, в Перу состоится перепись населения — мероприятие, проводимое раз в 10 лет, и по закону все (даже постояльцы отелей) должны оставаться в своих домах, чтобы их могли пересчитать переписчики. Мне сказали, что если бы я приземлился в воскресенье, мне пришлось бы весь день провести в аэропорту — так что с отелем мне еще повезло... В общем, в субботу мы с приятелем купили немного еды в местном продуктовом магазине, чтобы не голодать в воскресенье. Действительно, в этот день на улицах было на удивление безлюдно. © mlloyd67 / Reddit
- Я была в Париже и случайно перед вылетом положила свой кондиционер в ручную кладь. На досмотре багажа я поняла, что это было ошибкой, извинилась и сказала, что его можно выбросить. Но вместо этого женщина-охранник остановила очередь и заговорила со мной на самом медленном и громком английском, показывая мне разницу между пустым контейнером дорожного размера и моим кондиционером: «Это — правильный размер, а это — неправильный размер. Это слишком большое. Слишком. Большое». Она повторяла свою тираду снова и снова, все громче и громче, пока я пыталась извиниться. Она заставила меня трижды повторить правильные размеры на английском и французском, прежде чем позволила мне двигаться дальше. Это были самые длинные 5 минут в моей жизни. © _eitherstar / Reddit
- В Амстердаме на меня побежал гусь, пока я держала вафлю размером с мое лицо. Я уронила ее, закричала, и какой-то турист снял все это на видео. Я, наверное, уже стала мемом в чьем-то семейном чате. © Agus_ZPL / Reddit
- Я случайно встретил одного и того же парня в Диснейленде при двух разных обстоятельствах, с разницей в несколько лет, в одной и той же ситуации (мы стояли рядом в очереди). Невероятное совпадение, честное слово. © Reading_username / Reddit
- Этим летом отдыхала в Турции. На завтраке все столики были заняты, и парень за соседним столиком махнул мне рукой, предлагая присесть. Мы заговорили на английском: он сказал, что из Швеции, архитектор, путешествует по миру. Я тоже включила «иностранку», упомянула, как скучаю по своей жизни в Лондоне. Мы гуляли, много смеялись, он оказался удивительно интересным и заботливым. В последний день перед отъездом он предложил встретиться вечером на пляже. Когда я пришла, он с улыбкой протянул мне кофе и на нашем родном языке сказал: «Крепкий, как ты любишь. Да, мы оба не иностранцы. Ты правда думала, что меня зовут Свен?» © Палата № 6 / VK
- Где-то в пустыне Марокко я внезапно осознала, что невыносимо сильно хочу в туалет. Я сказала нашему гиду, что мне нужно в туалет срочно, и он тут же все понял, заявив, что недалеко отсюда есть отель, и он меня туда отвезет. Он позвонил, предположительно, в отель, и помчался на бешеной скорости по дюнам. Я не была уверена, что успею, и сидела, сгорбившись и обливаясь потом. Он резко остановился у больших деревянных ворот и сказал: «Беги туда!» Я вышла, подтянула длинную юбку до бедер, чтобы можно было бежать, и бросилась к воротам. К моему ужасу, там выстроилась шеренга сотрудников отеля, которые кричали и указывали на небольшой сарай в дальнем конце двора. В этот момент я забыла о чувстве собственного достоинства и помчалась к сараю, где, к счастью, обнаружила даже не дырку в полу, а прямо унитаз.
Я пробыла там довольно долго. Выйдя, я встретила на своем пути всех сотрудников отеля — они стояли с радостными лицами, мол, какие мы все молодцы, что справились с поставленной задачей. © harperfin / Reddit
- Я путешествовал с рюкзаком по Дании, и у меня закончилась зубная паста. Зашел в аптеку за новой и нашел маленький тюбик с изображением зуба и листочка мяты. Надпись была на датском, но мне было совершенно очевидно, что это зубная паста.
Я вернулся в хостел и стал чистить зубы. Как только «паста» попала мне в рот, я понял, что совершил ошибку. По ощущениям она напоминала слегка мятный, но очень липкий вазелин. Я сразу же попытался прополоскать рот, но это было почти бесполезно. Слегка запаниковав, я побежал к администраторам, чтобы они перевели надпись на тюбике. Оказалось, у меня был полный рот клея для зубных протезов... © ThinkLad / Reddit
- Отдыхаю в Турции, все замечательно: море, солнце, горы и вдобавок мой День рождения! Я с друзьями отложила празднование на поздний вечер, а вот турки постарались. Знаете, что они мне подарили? Никогда не догадаетесь! Сперва они принесли дополнительную кровать для дочери. А дядечка из персонала после установки кровати принес мне в подарок — аплодисменты в студию! — два рулона туалетной бумаги! © Палата № 6 / VK
- Были в Токио, сходили на знаменитый рыбный рынок и заказали суши. Потом мы прогулялись по рынку, чтобы осмотреть его целиком. Дождь лил как из ведра, но это был наш единственный шанс увидеть данное место, поэтому мы просто улыбались и терпели. И вот наткнулись на палатку, где пожилая пара продавала что-то похожее на десерты и раздавала маленькие пробники, похожие на что-то клубничное. Мы не говорим по-японски, а эта пара не говорит по-английски, поэтому я приняла судьбоносное решение: сказала своему 10-летнему сыну, что ему, наверное, понравится, мол, стоит попробовать. Он откусил, скорчил совершенно ужасное лицо, не зная, что делать (выплевывать-то неприлично). Я начала безудержно смеяться, и старики тоже. Я пыталась вежливо позволить ребенку выплюнуть это нечто мне в руку и горячо извинялась перед парой, а они извинялись перед нами. Это был настоящий праздник поклонов. А потом жена старика выбежала за нами и протянула нам зонтик. Кстати, мой сын до сих пор им пользуется. © fluxenkind / Reddit
- Путешествовала в Буэнос-Айрес одна. Была в ударе, такое ощущение, будто я главная героиня фильма. Как-то утром наткнулась на миленькое кафе. Зашла поработать, заказала кофе и что-то на обед, но когда официант затараторил на испанском, я запаниковала и брякнула «Да!» Пять минут спустя он вернулся с с едва сырым стейком. Не сэндвич, нет — просто кусок сырого мяса на тарелке. Оказалось, он спрашивал, не хочу ли я выбрать срез мяса для своего обеда. Я просто сидела и смотрела на него, с открытым ноутбуком, делая вид, что это именно то, что я хотела. Он выглядел так растерянно, когда я спросил, можно ли «забрать это с собой». В итоге я ушла с завернутым в бумагу стейком в рюкзаке и пахла мясной лавкой до самого вечера. © Sophie_Do*** / Reddit
- Ездили мы как то в Амстердам с коллегой, а он — личность очень колоритная. Коллега ходил там в гавайской рубахе и шортах, хотя погода была вообще не ахти, в районе 16 градусов с ветрищем и мерзким дождиком периодически. Ну, и поехали мы на экскурсию — недалеко от Амстердама есть какая-то деревушка, там куча мельниц, красиво и туристов валом. Гуляем, мимо нас проходит молодая пара, и парень говорит своей девушке на нашем языке: «Блин, офигеть, как ему не холодно?» А коллега мой ему и отвечает: «Не поверишь, чувак, но мне жесть как холодно!» Поржали мы все знатно тогда. © Alekssmr / Pikabu
- Коллега в прошлом году летал в Германию. Жить предстояло не в гостинице, а в съемной квартире. Приехав, он обнаружил, что в квартире нет полотенца, а с собой он его не взял. Пришлось ему идти в местный супермаркет. Там он обнаружил два полотенца, причем оба были в запаянных пакетах, но одно из них стоило почти в 2 раза дешевле. Поскольку полотенце требовалось только на время командировки, коллега предпочел более дешевый вариант. В результате он до конца командировки вытирался очень пушистым, мягким... ковриком для душа. © benzin83 / Pikabu
- Я была в Болгарии. Шла по улице одна. Двое мужчин впереди плелись, беседовали. Ну я и обогнала их. Один из них так на меня уставился, что я уже приготовилась. Вдогонку мне он крикнул: «Эй? Откуда ты?» Я просто проигнорировала, а вот его друг явно такого не ожидал. Потому что он как стал отвечать самым растерянным тоном: «...Из Пловдива?» © RoutineZucchini7687 / Reddit
Так что если ваш отпуск пошел наперекосяк — не расстраивайтесь, возможно, вы просто собираете материал для своей лучшей туристической легенды.
