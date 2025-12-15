22 истории воссоединения и спасения хвостатых, от которых сердце растает
Истории
39 минут назад
В мире, полном суеты, иногда так важно остановиться и вспомнить о самом главном — о безусловной любви и верности, которые дарят нам наши питомцы. Эти 22 истории — не просто рассказы о пропажах и находках. Это настоящие истории надежды, которые растопят самое холодное сердце и напомнят, что чудеса случаются.
- Сестра уговорила маму взять второго кота. В приюте сразу прыгнул в руки шикарный кот — наполовину мейн-кун, ласковый, шерсть шелковая, игривый, в меру шкодливый, умный, сразу понял «объяснения», что можно, а что нельзя. И это мой кот, он сам меня выбрал! Он спит со мной, встречает, ластится, мурчит. Единственный кот, который любит меня больше, чем сестру! А я лечу домой и взять его с собой не могу. Степа, я уже скучаю! © Подслушано / Ideer
- Живет у меня черный кот. Взял я его в приюте. Кот уличный, дом — резиденция, где он ест, спит и моется. Этой весной соседская кошка родила двух котят, рыжего и черного. Так этот охламон теперь водит черного котенка в дом, чтобы тот поел. Подозреваю, что рыжего котенка он не признал за сына. Папаша... © Подслушано / Ideer
- Утро не задалось, проспала семь будильников и жутко опаздывала на работу, на важное совещание. Вылетаю на бешеной скорости из подъезда, а мне на голову падает кот! Огромный черный кот! Испугалась ужасно. Кот тоже испугался, поэтому сильно расцарапал мне лицо и шею. Понятное дело, что на работу я уже не пошла. Взяла кота и давай ходить по подъезду в поисках хозяина пушистого хулигана.
Не нашла, так жалко его стало, что решила забрать себе. Позвонила на работу, сказала, что увольняюсь. Сняла нам с котиком квартиру в Питере, давно мечтала там пожить, благо, накопления позволяют. Завтра вечером у нас со Счастливчиком поезд. © Палата № 6 / VK
«Я был в командировке. Оставил кошечку у друзей, а она сбежала. Искал ее везде, но отчаялся и переехал. Потом вернулся, и спустя 2 года мне вдруг позвонили»
- Полгода назад подобрала на улице котенка, у которого задние лапки не функционировали. Тогда я сделала ему колесики, чтобы смог передвигаться по квартире. Но я не остановилась на этом. Начала водить его по разным ветеринарам. И о чудо! Один врач сказал, что можно попробовать проколоть ему курс одних лекарств, а еще провести операцию. Было страшно, но я рискнула! И вот спустя 4 месяца лечения мой маленький котофей начал сам пытаться ходить! Пока что неуклюже, но сам! Я так счастлива! © Подслушано / Ideer
- Когда я была мелкая, мама принесла с улицы бездомную кошку. Назвали Юлькой. На дворе стояли 90-е. Мама тогда работала в продуктовом ларьке. Он располагался не особо далеко от нашей квартиры. Но, чтобы попасть туда, надо было пересечь оживленное шоссе. И случилась в этом ларьке проблема: завелись мыши. И мама решила отнести нашу Юльку на работу, чтобы она ловила мышей. Сказано — сделано. Кошка поселилась в ларьке и исправно охотилась. Прошла где-то неделя. И вот одним осенним утром мама повела меня на занятия в первый класс. Выходя из подъезда, я заметила кошку, очень похожую на Юльку. Заметив нас, она подбежала к двери и начала мяукать. «Это же наша кошка!» — удивилась я. «Не, не наша. Наша в ларьке, мышей ловит», — засомневалась мама. Но на всякий случай вернулась домой и позвонила на работу. И да, выяснилось, что Юлька сбежала. Видимо, решила, что отработала свое, и вернулась домой с вахты. © Подслушано / Ideer
- В студенческие годы так погуляла на свадьбе подруги, что после домой принесла котеечку маленькую. С того момента с ней не расставались. Многое пережили. Позже от мамы съехала, своя семья появилась, а котеечка, как и прежде, спит рядом со мной или на мне. Только из 300 грамм выросло три кг. © Подслушано / Ideer
«Потерял кошку 4 года назад. Чудо! Мы снова вместе!»
- Мне пришлось присмотреться, а то показалось, что это моя кошка с тобой. © kcalbydotblack / Reddit
- Как-то зимой гуляли с подругой (маленькими школьницами были), холодно, снега навалило. Тут слышим мяуканье котенка, замерз, бедный. А на первом этаже офисного здания было окно открыто. Дотянулись и пустили туда котеночка погреться. Через мгновение вылезает из окна грозный мужчина в костюме с этим котенком в руках и кричит: «Котенка вы мне на голову свалили, но спасибо! Дети давно просят» © Подслушано / Ideer
- Взяли сегодня подброшенного к подъезду котенка с улицы. Месяца полтора. Она бегала за всеми, мяукала, в глаза заглядывала. Спала полдня на руках, мурлыкала. А сейчас ее тошнит, валится с ног, постоянно спит. Завтра поедем к ветеринару, если доживет. Постоянно держу на руках, хочу, чтобы она знала — если она умрет, то умрет любимой, а не брошенной кем-то на улице в дождь. © Подслушано / Ideer
- Когда у нас появился лабрадор из приюта, я накупила ему мягких игрушек. Самое странное, что он постоянно раскладывал их на полу в виде разных геометрических фигур. Квадратами, треугольниками, кругами и прямыми линиями, все в одном направлении. Обычно он так делал, когда нас не было. Если мы приходили домой и двигали одну из игрушек, он шел ее поправлять, а потом лежал и сторожил. Думаю, так он наконец-то чувствовал себя хозяином положения. Но когда он понял, что действительно дома, то перестал это делать, почувствовав себя в безопасности. © Re*****ary-Fact6 / Reddit
«На следующий день после усыновления»
- Он все понял! © SpinachMiserable6771 / Reddit
- Шел на работу, дождь, холод. И кто-то в коробке возле моего института оставил щенка, он, бедный, дрожал и пищал. Я вначале прошел на рабочее место, но не смог работать; отпросился, подобрал коробку и повез его к ветеринару. С ним все ок, рассказали, как кормить, вечером забрал его к себе домой. Но породистый или нет, у ветеринара не смогли определить. И сегодня мне пришел ответ из кинологической группы, после того как я им сбросил фото щенка. Это австралийский келпи! Как он попал к нам в провинцию, уму непостижимо! © Подслушано / Ideer
- Я взял из приюта большую собаку весом 80 кг, которая вдобавок еще и могла проявлять агрессию по отношению к другим животным. Но мы наняли специалиста по поведению и песеля стало просто не узнать! Он дважды спас жизнь моей второй собаке. Ему потребовалось некоторое время, чтобы освоиться, но он был лучшим лохматым другом в моей жизни. © IAmPandaRock / Reddit
«Только что нашел этого милашку на парковке»
- В ноябре к нам пришла уличная хаски. Очень толстая. Жалобно повыла, и мы, хоть и не планировали, но завели собаку. Любили, правильно кормили, гуляли с ней, чтобы она похудела. В мае она сбежала первый раз. Мы нашли ее около шашлычной. Забрали домой, но она снова сбежала. Так повторялось раз восемь, но мы всегда знали, где ее искать. На девятый раз долго искали и не нашли. В этом ноябре она снова пришла к нашим воротам, зашла во двор и легла на своё место. Судя по её весу, она просто сменила шашлычную. © Подслушано / Ideer
- Когда я была ребенком, мы с папой отправились в гости к бабушке. Подошли к ее подъезду и увидели, что около него сидит лайка. Впустили ее, и она пошла за нами до самой квартиры. Папа в шутку открыл дверь и сказал: «Заходи!» Она вошла и сразу побежала к бабушке, и тут бабушка как скажет: «Так это же та собака, которую мы 7 лет назад потеряли». Тогда решили позвать ее по имени, а она откликнулась! Получается, что вернулась к нам через 7 лет! © Подслушано / VK
- К нам на работу прибилась кошечка — зимой её спасли из-под капота машины, да так и осталась в офисе. Оборудовали ей лежанку, место для лотка и мисок, она вальяжно ходит по всем кабинетам, а на выходных и по ночам она живёт на вахте у охранников. У сотрудников теперь есть право на «кошачий перерыв» — каждый может на несколько минут отойти, погладить кошку, передохнуть и продолжить работать. Даже работать стали лучше. Такое вот благотворное влияние усато-хвостатых на продуктивность труда! © Подслушано / Ideer
«Когда мы взяли Хильду, она была очень истощена после недавних родов. За последние 6 месяцев она превратилась в длинношерстную королеву красоты»
- В десять лет я нашел крошечного щенка, который даже не умел ходить. Я знал, что мой отец против собак и не разрешит привести щенка домой, поэтому я взял у родителей ключи от подвала и обустроил там место для ночлега. Целыми днями возился с ним и прогуливал школу и музыкальные занятия. Очень скоро мои родители узнали о пропусках. Я испугался, что меня будут ругать, но они просто попросили объяснить, что происходит. Когда я сказал правду, мы все вместе пошли за щенком в подвал. С тех пор Мишка живет с нами.
© Подслушано / VK
- Ходила гулять и увидела маленького бездомного щеночка. Он без глаза, но просто прекрасен, белый, с черными пятнышками. Всю ночь я ревела, зная, что он там один! На следующий день я вскочила в шесть утра, быстро оделась и побежала на улицу, нашла малыша и взяла его к себе. Через месяц он стал здоровым и красивым щенком, которого я люблю. У меня есть еще один пес — сиба-ину, зовут Кай. Малыша я назвала Арбузиком. Тысячи «Арбузиков» ждут своих людей на улице... © Подслушано / Ideer
- Мой пушистый домосед, воспользовавшись открытой дверью, сбежал. В темноте, на морозе я безрезультатно его звала и искала. Не спала всю ночь, боялась, что мой мохнатый замерзнет на улице. К обеду я снова вышла. Сделав пару шагов, я впала в ступор: прямо под дверью стоит мой «пропавший без вести», взъерошенный, грязный, но целый. И не просто молча сидит, а орет на весь подъезд требовательным, укоряющим басом. Я считаю, это чудо.
А если вам нравятся душевные истории, советуем не пропустить:
Комментарии
Уведомления
По отношению к самым слабым и незащищенным существам и определяется человек. Помочь всем невозможно, но помочь одному по мере своих возможностей, можно.
-
-
Ответить
Похожее
15 историй, в которых отношения между родственниками тянут на полноценную мыльную оперу
Народное творчество
1 месяц назад
14 моментов, когда люди совершили маленькое чудо и вернули нам веру в человечество
Истории
3 дня назад
16 мужчин, чьи поступки говорят громче слов
Истории
1 неделя назад
20+ имен и фамилий, которые сами по себе — история
14 человек, которые не ожидали от других такого подвоха... а зря!
15 мужчин, которые так нелепо пытались скрыть свою неверность, что это было даже смешно
18 трогательных историй о дружбе, которая делает мир светлее
15 историй о том, что риелторам и их клиентам бывает ой как непросто друг с другом
Моя мама — ведущий мероприятий, и я хочу честно рассказать, что скрывается за вечным праздником
Семья
1 месяц назад
15 доказательств того, что женская сумочка — это не хаос, а стратегический запас на все случаи жизни
Народное творчество
1 месяц назад
16 историй, которые начались с фразы: «Пойду-ка я в гараж»
Истории
3 недели назад
15+ человек, которые привезли из-за границы не магнитики, а истории на миллион
Истории
6 дней назад