Любой день может стать особенным: 15 историй о маленьком чуде
Иногда самое большое чудо в жизни — это неожиданная доброта совершенно незнакомого человека. Мы собрали 15 трогательных и невероятных историй, которые доказывают: даже в самый неудачный день можно получить подарок от консультанта Lego или оплаченный проезд в такси «чисто по-людски». Любой день может стать особенным, если вокруг есть такие добрые люди.
- День не задался. Я приболела, начальство на взводе. Вдруг позвонила подруга, говорит: «Ты мне срочно нужна. Жду в обеденный перерыв на остановке». Скрипя зубами вышла, хотя уже была никакая. Подруга опаздывала. Смотрю, а она плетется под руку с кавалером. Оба груженые, в руках пакеты и сумки. Я в недоумении. Подруга говорит: «Меня мама приехала навестить, наготовила вкусноты. Вот, это твоим коллегам, угощайтесь». Я сначала даже не знала как реагировать. Мы с мамой подруги видели друг друга от силы пару раз, такого трепетного отношения от нее я не ожидала. Я была так тронута! В итоге они помогли отнести все в офис. Коллеги были в восторге. Даже обстановка в офисе как-то сменилась, все ходили довольные. Неожиданные вкусняшки подняли настроение всем. А вечером подруга с мамой ждали меня на ужин. Все-таки тот день прошел чудесно.
- Сегодня с сыном зашли в магазин Lego, чтобы посмотреть новинки. Рядом стоял парнишка-консультант, который слушал наши с сыном рассуждения о том, чего ему еще не хватает в наборе Арктики. Вдруг открыл витрину и подарил ребенку белого медведя. Это было настолько неожиданно для нас! Я вдруг снова поверила в чудо и человеческую доброту. © Палата № 6 / VK
- Я фотограф-любитель. Однажды полетел в Норвегию, чтобы увидеть знаменитое северное сияние. Все сразу пошло не по плану: я не успел зарегистрировать багаж с оборудованием и улетел только следующим рейсом. И, как выяснилось, в другой аэропорт. Да, в этой стране 2 аэропорта с названием «Осло». Приземлившись, я понял, что попал: на улице метель, я черт знает где, аэропорт на ночь закроют, а до поезда, что идет в нужное мне место, несколько часов. Я вышел на улицу в отчаянии и уже начал замерзать, когда ко мне подошел полицейский и отвел в небольшую комнатку с обогревателем. Согревшись, я сел в автобус, и водитель подождал со мной вместе, пока прибудет поезд. В кармане было всего € 15, а билет стоил € 20. Я рассказал кондуктору о том, что случилось, и она взяла всего € 10, оставив € 5, потому что я захочу перекусить. У меня слезы стояли в глазах. Я вовремя прибыл к сбору коллег-фотографов. Чудеса случаются! © Ramesh Mohan / Quora
- Где-то месяц назад зашла в магазин, с товарами стою в небольшой, хмурой очереди. Пикает сканер, периодическое: «Пакет нужен?» А я здороваюсь с кассиром, она все пробивает, благодарю, желаю хорошего дня. Дама на кассе чуть оживилась: «Девушка, можно вам цветы подарить?» Я удивилась. А в магазине списали тюльпаны, которые продавали к празднику, мне предложили забрать несколько букетов. Отказываться не стала, подкрепила благодарность шоколадкой. Вроде мелочи, но добра вокруг стало чуть больше. © Подслушано / Ideer
- Пару лет назад полетели на свадьбу подружки моей жены. Весь город был оклеен афишами джаз-фестиваля, главной звездой которого была одна из моих любимых певиц — Zaz. Местные сказали, что билеты раскупили за 2 дня, ажиотаж небывалый. Уже ночью вернулись в отель, я смотрю — справа от входа прямо на бордюре расположились какие-то люди. Насколько мог, вгляделся и говорю жене: «Смотри, а вон же Zaz сидит!» И кричу: «Хеллоу, Zaz, итс фо ю!» — и цветы протягиваю, которые на свадьбе достались нам. Она засмеялась, подвинулась и говорит: «Садись со мной, спасибо за цветы!» Тут я решил блеснуть и начал петь ее песню. А она подозвала какого-то парня, что-то сказала по-французски, тот достал блокнот, и я вписал туда свою фамилию. Так мы стали обладателями 2 билетов в первые ряды. Во время концерта грянул салют, а сверху посыпались золотые блестки. Думаю, это было в целом либо невероятное совпадение, либо простое такое, но чудо. © PaoloGilberto / Pikabu
- Зашла в переполненную маршрутку, взялась за вертикальный поручень. Маршрутка дернулась и я, ухватившись за поручень покрепче, вырвала его. Испугалась, что будет скандал с водителем, и, чтобы никто не заметил, стала делать вид, что поручень остался на месте, и с невозмутимым видом крепко держала его рукой. Мне помогал мужик, который тоже крепко держал этот поручень. И я думала, какой понятливый и сердобольный мужик. Но на остановке он взял поручень в руку и вынес за собой из маршрутки. Оказывается, это был карниз, который вез этот мужик и просто крепко его держал, чтобы я не упала. Я плакала. © Подслушано / Ideer
- Стою зимой на остановке, морозище, темно. Со мной еще человек 20. Выделяется одна мадам, на шпильках, в шубке, прическа модная, макияж, духи, все дела. И рядом с остановкой от мороза плачет дворовая кошка. Трется рядом с людьми, кричит. И тут эта мадам со словами «ну иди, погрею» снимает перчатки, берет кошку на руки, греет кошкины уши, а потом вообще расстегивает шубку и прижимает кошку к себе. А мне, такой хорошей и правильной, это и в голову бы не пришло. © Подслушано / Ideer
Апатамушта "домашние" девочки, воспитанные бабушками, знают: всех излечит, исцелит добрый Доктор 🌹 Айболит! И чесотку и лишай, может даже и глистов. Главное - ты не мешай, будешь весел и здоров.
- Случилось прямо сегодня. Пошел на тренировку, ключи положил в карман куртки. Подходя к дому обнаружил, что карман пустой. Долго вспоминал, где бы мог обронить. В итоге вспомнил, что в одном из дворов присел поправить шнурок. Вернулся туда уже затемно. С фонарем искал, но безуспешно. Вдруг вспомнил что сам иногда потерянные вещи клал на забор или куда повыше. Решил обследовать ближайшее дерево, где поправлял шнурок, и на уровне глаз, на ветке висели мои ключи Спасибо вам, добрые люди! © code2003 / Pikabu
- Ходил в магазин. На лавочке сидели три маленьких девочки. Одна из них рассказывала, что у нее кот на самом деле не простой, а волшебный. Потому что он когда приходит домой с прогулки, сам стучит в дверь или звонит в звонок. А как простой кот может достать до звонка? Следовательно, он волшебный. А подружки этой девочки смотрели на нее широко открытыми глазами и говорили, как ей повезло. А я улыбнулся. Каждый день, спускаясь или поднимаясь по лестнице, я на 3 этаже я встречаю рыжего кота, который сидит перед дверью. И чтобы ему не ждать, я стучу в дверь или звоню в звонок и иду дальше. © zfbubusik / Pikabu
Нам так 🐶🐕 собака, удирая на прогулке, звонила в домофон. И дверь в подъезд открывала ;-))) Когда пёс жил в деревне, дед его научил, наверное. Спасибо 🥁 ему!
- Захожу вчера вечером в продуктовый у дома — он маленький, бываю там нечасто, раз в месяц примерно. Купила лук, морковку, иду на выход. И меня окликает девушка из соседнего отдела, в котором вкусняшки продаются и газировка. Далее:
— Вы летом деньги не теряли?
— Э-э-э... вообще да, было один раз.
— И сколько?
— Столько-то. А что?
В общем, больше месяца назад я приезжала в город из деревни, а на обратной дороге обнаружила, что денег не хватает. Именно вот столько и не хватало. Это был ужасный день, я возила в город, в ветклинику, любимого кота и да, я действительно заскочила в этот наш магазинчик у дома, купила бутылку водички. И тривиально забыла сдачу, потому что торопилась и очень устала. Но у меня тогда и мысли не возникло, что сдача забыта, я добросовестно искала дырку в рюкзаке и в поясной сумке, ну и пришла к выводу, что просто положила деньги мимо рюкзака. Ну, бывает. И ребята, они по камерам посмотрели, кто тут Маша-растеряша, отложили эти деньги, и месяц с лишним ждали, когда я приду. И отдали. Это было самое настоящее чудо. Всем добра! © Ket263 / Pikabu
В детстве бабушка 🌹 послала за хлебом, сказала взять весь кошелёк, купить половинку чёрного и нарезной. У касс стояла женщина, а на полу лежало много мелочи. Я собрала 💰 и отдаю: Вы потеряли. Она взяла. А дома, достав покупки, я обнаружила, что пуст весь кошелёк - выпали бабушкины 💸 деньги. Я считала, сколько нужно заплатить, увлеклась и не заметила.
- В полседьмого утра опоздал на автобус. Бежал за ним пол остановки, размахивая руками, но водитель меня так и не увидел, или останавливаться не захотел. В общем, опоздал. Расстроенный, разворачиваюсь и иду обратно к остановке. Тут останавливается такси и происходит разговор:
— На автобус?
— Да.
— Садись, догоним.
— Денег нет, шеф.
— Чисто по-людски.
Надо было видеть лица пассажиров, когда я с покерфейсом вылез из такси и, довольный, пересел на автобус. Спасибо тебе, шеф, по-людски. © Подслушано / Ideer
- Однажды ехали с мужем в автобусе. В давке, в духоте, уставшие после работы. И тут я замечаю, что на меня поглядывает молодой человек. Мне стало неловко, я спряталась за мужа. И тут парень одергивает моего суженого и спрашивает: «Это ваша девушка?» Пока мы соображали, парень как выдает: «Ребят, возьмите вот два билета в кино, у меня сегодня не сложилось, а вам пусть приятно будет». Мы опешили, поблагодарили, предлагали и деньги за билеты — он не взял, сказал, что хочет чтобы мы просто время хорошо провели. Очень надеюсь, что у этого парня все сложится и он еще не раз сходит в кино с любимой. © Подслушано / Ideer
Водителям автобусов запрещено открывать двери не на остановках, видимо , из соображений безопасности
- Сегодня утром возвращалась от родителей домой, естественно, мама из дома с пустыми руками не выпустила. Итого: я (хрупкая девушка) плюс сумка с ноутбуком плюс неподъемная сумка с вкусняшками. Мужественно, собрав все силы, которых оказалось очень мало, тащу свою ношу. Тут, откуда ни возьмись, появляется какой-то дяденька, полуприказным тоном что-то говорит (не расслышала, в наушниках была), забирает мою неподъемную сумку и спрашивает, мол, куда нести. Естественно, от такой помощи я не отказалась, да он и не особо спрашивал. Пока шли до остановки, а это было не так уж и близко, этот дяденька отчитал меня как школьницу, что нельзя такие тяжести таскать. Пришли, он сумку на лавочку поставил, посмотрел на часы, сказал: «Ну вот, и я почти успел и девица спину не испортила!» — и быстрым шагом ушел обратно, опаздывал. Спасибо вам! Редко чужие люди так поступают, мир еще не потерян. © Подслушано / Ideer
- Мой кот сбежал, а я не заметила. Утром осознала пропажу, но бирки с адресом у него не было. Весь день корила себя. А вечером пришел незнакомец. Он возил с собой кота, кормил и грел. Я не понимала, как он нашел меня. Его ответ сразил наповал. Оказалось, мужчина обошел все квартиры в том районе, где нашел кота, звонил в каждую дверь и интересовался, не потерял ли кто питомца. Сказал, что очень любит кошек и надеется, что в случае чего и его питомцу кто-нибудь поможет. Тогда я не додумалась узнать его контакты. Прошло 8 лет, Макс спит рядом, а мне так хочется хорошо отблагодарить его спасителя. © ArobaticAsparagus6 / Reddit
Вот так однажды у нас потерялся кот. Мы больше недели облазили все подъезды, все подвалы, объявления расклеивали. Очень надеюсь, что его кто-то все-таки взял к себе. Белый пушистый кот с синими глазами.
- Я только что устроилась в кафе официанткой и никак не могла запомнить нумерацию столиков, потому то и дело приносила заказы не туда, куда надо, и нервничала. Внезапно выбежала менеджер, выхватила у меня поднос и закричала: «Вали на кухню! Сделай хоть что-то полезное!» Это было так унизительно — в зале было полно людей. Но вдруг поднялась маленькая старушка и попросила мою начальницу угомониться. А потом подошла ко мне, сказала, что я отлично справляюсь со своей работой, и обняла меня как родная бабушка. Я чуть не прослезилась. © Curious-Resource-962 / Reddit
Что ж, кажется, секрет маленького чуда — просто быть добрым человеком! Какая из этих историй впечатлила вас больше всего? И был ли в вашей жизни такой момент, когда совершенно обычный незнакомец совершил для вас маленькое, но очень важное чудо? Делитесь в комментариях!
Комментарии
Ну не знаю... Говорить, что человек отлично справляется с работой, хотя он с ней не справляется