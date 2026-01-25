В 14 лет влюбилась в старшеклассника. Ему было 16. Он жил в одном доме с моей подружкой одноклассницей. Но я тайно страдала и не решалась с ним познакомиться. Но однажды на новогодней дискотеке я пригласила его танцевать, но он отказался. Через 5 лет шла к этой подруге в гости и встретила его около дома. Ужас, как он изменился! Какой-то маленький, со спившимся красным лицом, в потрепанной одежде. Он остановил меня, стал делать комплименты. А я смотрела и думала, как хорошо что он тогда отверг меня.
16 эмоциональных историй о людях, которые снова повстречали свою первую любовь
Первая любовь — это когда сердце бьется громче, а мир вокруг кажется ярче. Сколько стихов было написано под влиянием этого чувства и сколько романтических песен переслушано! Хотелось совершать подвиги, а порой и плакать в подушку из-за первого расставания. Герои нашей статьи спустя годы встретили свою первую любовь, и это встряхнуло их лучше контрастного душа.
- В школе я встречалась с парнем, была большая любовь. Но его родители нас разлучили. Прошло 15 лет. Я приехала в родной город, зашла в магазин с сыном. В какой-то момент потеряла его из виду и позвала: «Марк! Иди сюда!» Вдруг вижу, как бежит сын и следом из соседнего ряда еще один мальчик, примерно того же возраста, которого за руку держал мой бывший. Мы замерли, глядя друг на друга. Он грустно улыбнулся, тихо сказал своему сыну: «Пойдем, Марк», и ушел. Оказывается, мы оба сдержали слово, данное друг другу в школе, и назвали сыновей так, как мечтали вместе, только вот жизнь проживаем теперь порознь.
- Встречалась в универе с популярным красавчиком. Первая любовь, бабочки в животе. Бросил меня — я рыдала в подушку месяц. Тут, спустя 20 лет, нашел меня в сети, дифирамбы пел. Фоток его не видела. Уговорил на встречу. Сижу в ресторане. Приходит он, и я вижу будто другого человека: крупнее в два раза, одежда какая-то нелепая. Но добило меня то, что когда он попытался меня обнять, с его головы слетел шиньон!
- Гуляла с собакой во дворе многоэтажек и увидела, как пожилой мужчина ходил и всех спрашивал про одну женщину. Он знал ее фамилию, место работы и собаку. Все отмахивались, а он продолжал искать. Оказалось, что это его первая любовь. Он приехал через много лет в свой родной город и первым делом пошел выяснить, живет ли она в том доме, в котором он первый раз ее увидел и влюбился. В конце концов пара ребят лет четырнадцати позвали эту женщину. Видели бы вы их взгляд, когда они увиделись. Любовь не исчезает просто так! © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Моей первой любовью был сосед — голубоглазый старшеклассник. Были попытки сойтись, но ничего не вышло. Мы выросли, разъехались кто куда. Недавно вернулась в родной город. Вышла выкинуть мусор — и тут он. Видит меня и с ухмылкой: «Наконец-то я увидел тебя. Смотрю, ты в домашнем чате всех хамов на место поставила, красотка». Я аж от смущения покраснела, а он все такой же красавчик, как и был. Я снова почувствовала себя той школьницей.
- Когда мне было лет 16, я встречалась с одним замечательным молодым человеком. У нас обоих это была первая, сумасшедшая и очень трепетная любовь. Отношения были действительно идеальными: общие планы, амбиции и забота друг о друге. Тогда мы часто катались по окраинам близлежащих городов, деревень и лесов. Мини-путешествия были нормой и любимым делом. Я — начинающая художница, рисовала в тех самых местах, а он нежно обнимал меня сзади. В какой-то из праздников я подарила ему именно такую картину, где изображена природа, я и он, обнимающий меня сзади. Но он оступился. Долгое время просил прощения, но я не смогла простить. Прошло уже 17 лет. У меня двое детей и муж. И вдруг, в командировке, я захожу в кафе и вижу там свою картину. Ту самую. Тогда шокированная, я выбежала оттуда, но почему-то возвращалась туда каждый день, чтобы поглазеть, и в один из дней увидела его там. Уже очень взрослого, слегка постаревшего, кротко улыбающегося. Он действительно хранил эту работу и специально повесил на самое видное место, в надежде, что я когда-то побываю в этом кафе, потому что с юности люблю этот город. Мы провели вместе трое суток, и кажется, что теперь вновь оба готовы провести всю жизнь вместе. Но у нас у обоих семьи — все не так просто, как хотелось бы. Я уехала. И вот уже вторую неделю без него мир пуст. И что делать — не знаю. Душа рвется на части. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
Вспомните Высоцкого и Влади. Любовь!!! А остальное решаемо!!! Только это решение должно быть очень ответственно.
- Моя первая любовь случилась еще в детском саду. Мы с ним были неразлучны: вместе гуляли, сидели за одним столом, даже игрушками делились. В один прекрасный день решили, что пора. Вышли к родителям, гордо встали перед ними и заявили: «Мы женимся». Нам объяснили, что свадьбы в пять лет не регистрируют, но мы твердо решили, что подождем. А потом разъехались в разные города, время шло, детские обещания забылись. И вот, спустя годы, прихожу в универ, знакомлюсь с новыми людьми, а там — он. Вспомнили нашу «свадьбу», ржали как ненормальные. А потом как-то незаметно начали встречаться. На той неделе он сделал мне предложение. Теперь думаю, что скажут родители, когда узнают, что детсадовский договор все-таки исполнился. © Мамдаринка / VK
- Мы с первой любовью оба побывали в браке, в этом году будет 10 лет знакомства, но 6 лет назад расстались. Жизнь шла своим чередом: у него дочь, у меня сын чуть младше. И вот в октябре мы снова начали общаться. Я была в другой стране, а он приехал в аэропорт меня встречать. И снова это чувство — как 9,5 лет назад. © Анастасия Бодяк / Карамель / VK
В детском садике была влюблена в Вовку, играя с ним в песочнице, хватала его за руку. В первом классе написала ему записку и носила в кармане, не зная как отдать, а мама проверяя карманы перед стиркой, её нашла, рассказала отцу и они долго подшучивали над мной (маме я никогда больше не доверяла). Так и не призналась Вовчику. А в пятом классе я влюбились в другого одноклассника. Вовчик пошёл в военное училище и я увидела его 35 летие окончания школы. Постарел, полосе, но такой родной, так хотелось подержать его за руку, как в детстве. А потом почти на всех фото, почему то он смотрел на меня. Вовчик, вот встретимся на 50 летие окончания школы, я тебе признаюсь - нельзя оставлять незаконченные дела.
- Сидела в ресторане. Ко мне подсел какой-то мужчина. Я не сразу его узнала. А оказалось, что это моя первая любовь со школы. Разговорились, начали вспоминать старое. Смеялись над тем, какими милыми были наши подростковые отношения. В какой-то момент он положил свою руку на мою и как ляпнет: «Слушай, я думаю, что мы так встретились не случайно. Ты не хочешь попробовать еще раз, только уже по-взрослому?» Я думала, это какой-то розыгрыш, но еще раз взглянула ему в глаза и поняла, что человек не шутит. Я убрала свою руку и мягко объяснила, что со своим парнем уже пять лет счастлива в отношениях. © Карамель / VK
- Встречалась с парнем, но потом переехала в другой город. Вернулась через пару лет. Стою в магазине, и тут вижу его с женой. Он меня заметил, отвел взгляд и ушел куда-то. А жена подошла ко мне и спрашивает: «Это вы, Лена?» Я кивнула. И тут она выдает: «Всегда хотела увидеть, кто же эта Лена и что в ней такого особенного. А оказывается — ничего такого». А я спокойно сказала: «Знаете, раз он спустя пять лет все еще про меня говорит, значит, что-то особенное все-таки есть. Сочувствую вам». И пошла к своему мужу, который как раз подошел с полными пакетами.
- Я встретил спустя 15 лет свою первую девушку, с которой у нас были серьезные отношения. Позвал ее в гости фильм посмотреть. Прикольно посидели, поболтали, немного повспоминали. Вспыхнувших чувств не было — просто посидели как друзья. Было интересно узнать, как у нее жизнь. Больше не виделись после этого. © ldesigning72
- Прям под домом открылась кофейня, в которой работает один паренек. Каждый раз, когда я заходила за кофе, я смотрела на него, и он казался мне таким знакомым. Я, по всей видимости, тоже казалась ему знакомой, ибо каждый раз, когда я приходила, мы пилили друг на друга взглядами с прищуркой, пытаясь понять, откуда же мы друг друга знаем. Сегодня, в очередной раз, брала утром кофе, смотрю на него и говорю: «Никитос?» А он мне в ответ: «Алина?» Вот так, спустя неделю подозрительных взглядов друг на друга, я узнала в баристе свою первую любовь из детского сада — Никитоса. Ну а он узнал свою первую любовь. Договорились вместе погулять. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Через 20 лет встретил свою первую любовь. Было очень интересно поболтать. Оказалось, что даже детей мы назвали одинаково. Но после нескольких недель общения я понял, как хорошо, что судьба все-таки нас развела. Еще раз убедился, что сделал правильный выбор. © murat_050981
- Я встречалась со своей первой любовью. Было чувство, что мы очень далеко друг от друга, буквально из разных вселенных. Но мне очень хотелось его обнять — за ту себя, которая ночами убивалась, что никогда его не встретит и больше не обнимет. Чувствовала что-то родное, но очень далекое. Как будто я обнимаю не того человека, который передо мной, а того, что был тогда и отпустил. И я отпустила. © dvustishiye
- Первая любовь. Любили безумно, понимали друг друга с полуслова. Но я посчитал, что еще слишком молод для серьезных отношений, и променял ее на гулянки с друзьями. Недавно мы случайно встретились в ТЦ. Оказалось, она уже счастлива замужем, у нее есть сын. Мы просидели в кафе часа четыре, говорили о жизни, о прошлом. Оба признались, что это было самое лучшее время в нашей жизни. Я приехал домой и разрыдался, как маленький мальчик. Как же я ее люблю, как был глуп, что променял ее на это все. Друзья, цените то, что у вас есть, цените тех, кто вас любит, ведь в нашем огромном мире так нелегко найти свою вторую половинку. А найдя ее, держите крепче и никуда не отпускайте. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Встретил мой дядя свою бывшую на курорте. Первая любовь, все дела. Потерял голову, мол, чувства, как в юности, вспыхнули. Рассказал об этом своей двоюродной сестре и ее мужу, у которых он тогда и остановился. Решили все вместе поужинать, мол, раз у них все так завертелось. И вот собрались они в ресторане, общались, и вдруг дама дяди активно начала флиртовать с мужем сестры. В шоке были все от ее поведения. Сестра не растерялась и говорит: «Ну теперь понятно, из-за чего вы расстались, милочка. Не зря говорят, что нельзя зайти в одну реку дважды». А муж ее счет попросил, так они втроем и ушли, оставив «первую любовь» за столом.
- Мы расстались 10 лет назад, еще подростками, когда жизнь казалась бесконечной, а любовь — чем-то, что будет навсегда. Потом все закрутилось: разные города, новые люди, работа и заботы. Мы потерялись. Годы шли, воспоминания стирались, я даже думала, что он уже давно забыл меня, как и я пыталась забыть его. Потом он просто написал. Совершенно случайно мы нашли друг друга в интернете, начали общаться, и я поняла — ничего не прошло. Мы стали взрослыми, но внутри все те же, как будто и не было этих лет. А теперь он едет ко мне. С кольцом и паспортом. А вы верите в первую любовь? Потому что, кажется, она никогда и не заканчивалась. © Карамель / VK
От некоторых историй наших героев аж мурашки идут по коже. Первая любовь — это то, что запоминается на всю жизнь. А где вы встретили свою первую любовь? Ждем ваши ответы в комментариях.
