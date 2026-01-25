16 эмоциональных историй о людях, которые снова повстречали свою первую любовь

В детском садике была влюблена в Вовку, играя с ним в песочнице, хватала его за руку. В первом классе написала ему записку и носила в кармане, не зная как отдать, а мама проверяя карманы перед стиркой, её нашла, рассказала отцу и они долго подшучивали над мной (маме я никогда больше не доверяла). Так и не призналась Вовчику. А в пятом классе я влюбились в другого одноклассника. Вовчик пошёл в военное училище и я увидела его 35 летие окончания школы. Постарел, полосе, но такой родной, так хотелось подержать его за руку, как в детстве. А потом почти на всех фото, почему то он смотрел на меня. Вовчик, вот встретимся на 50 летие окончания школы, я тебе признаюсь - нельзя оставлять незаконченные дела.