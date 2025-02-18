15 историй, после прочтения которых хочется снова верить в любовь

Можно пояснительную бригаду к первой истории? Шеф-повар лучшего ресторана и ларечник с шаурмой это одно лицо или жена шеф-повара ушла к ларечнику?
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Любовь — не только огромные букеты цветов и признания в любви, но и красивые жесты, которые запоминаются на всю жизнь. Эти истории — доказательство того, что любовь может проявляться в самых непримечательных, но трогательных поступках.
Можно пояснительную бригаду к первой истории? Шеф-повар лучшего ресторана и ларечник с шаурмой это одно лицо или жена шеф-повара ушла к ларечнику?
Сразу после родов женщина довольно беспомощна, так что не сможет сказать "нет"... Хитро.
В рассказах часто мелькает медовик, как верх удовольствия. Товарищи, объясните, что в нём ТАКОГО прекрасного?
Ну вот сама себе испортила сюрприз, а потом натужно "сияла и восхищалась".
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