15+ человек рассказали про первую любовь, от которой у них и бабочки, и колики в животе

о, щас расскажу тоже про типалюбофф:-))



когда деревья были выше, трава - зеленее, а я - существенно младше, я немного влюбилась в сына наших соседей по лестничной площадке. Омг, парень был шикарен и имел солидную репутацию шалопая:-) у меня долго в зобу дыханье спирало, когда я его видела, но вот наконец он меня таки заметил, и как-то мы начали контачить. Это был реально очень комфортный симпатичный в общении человек, но да, раздолбай-с. Понятно, что путного из этого нифига не вышло, дороги разошлись...спустя много лет я нашла этого парня в мордокниге, он был женат и счастиливый папаша крохотной дочечки: на руках у этого бугая малышка смотрелась реально кукольно:-)



а теперь самое прикольное: лет 20 спустя искала я себе партнёра по бальным танцам, нашёлся один чувак по объяве, я прихожу на "тест-драйв"....и на меня смотрит морда один в один моя тогдашняя любофф:-)) ну оооччччень похожие оказались товарищи, причём, даже по поведению и манере подъопов:-))