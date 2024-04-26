Был у меня друг детства, худой как велосипед, кудрявый, еще и вырос почти 2 м при этом, незабываемый вид. А потом лет в 40 как-то внезапно вырос вширь до невообразимых размеров, наверное 150 кг в нем, не меньше, и сверху лысина. Его вообще никто не узнает
15+ человек рассказали про первую любовь, от которой у них и бабочки, и колики в животе
Первая любовь, как вино: со временем она только улучшается или, наоборот, превращается в уксус. Внезапная встреча с бывшими - это бесплатный билет на сеанс черно-белого кино. Она обязательно оставит вас с кучей воспоминаний, глубоких, как океан, и запутанных, как лабиринт Минотавра.
- В 20 лет родила сына от своей первой любви, он ушел. Позже вышла замуж, родила дочь. Забирала ее из детсада и встретила бывшего со своими детьми. Поздоровалась и прошла мимо, а потом такое про него узнала: оказывается, помимо моего сына, у него еще 4 детей. Сначала с одной жил, сделал ей ребенка, потом бросил, затем другую подцепил, тоже родили сына, а потом разошлись. И от последней пассии у него сын и дочь. Они даже с ней поженились, он ее очень сильно любил. Но дама оказалась с сюрпризом: загуляла так, что ее лишили родительских прав, и он забрал детей к себе на воспитание и сейчас растит их один. Я человек не злой, но подумала: " Пусть теперь знает, каково это самостоятельно, без поддержки растить ребенка". © Валентина Смирнова / ADME
- С тех пор как рассталась с первой любовью, западала только на таких же - красавцев. И вот на работе за мной начал ухаживать парень. Он был не в моем вкусе, но я сдалась. Спустя время он похорошел, живем шестой год душа в душу. А первую любовь недавно встретила на улице и офигела знатно: не сравнить с прошлыми воспоминаниями. А рядом со мной — стройный, ухоженный, самый красивый и любимый мужчина на свете. © Подслушано / Ideer
- В 18 лет меня бросила моя первая любовь. Для меня это было ужасным ударом. Больно было настолько, что я не просто погрустила пару недель или месяцев, это заняло года. Точнее, все это время я занималась собой. После расставания я решила, что надо сосредоточиться на себе, найти любимое дело, начать много зарабатывать. В итоге загнала себя так, что мне уже 26, а больше парней у меня и не было. Да и не хочется. Встретила недавно того самого бывшего, похвасталась своими успехами, а в голове крутилась лишь мысль, что как хорошо, что все сложилось так, как сложилось. Иначе вряд ли я была бы там, где я нахожусь сейчас. Есть же все таки какая-то польза от этих парней, особенно бывших. © Карамель / VK
- Мой первый парень был великолепен: блондин, даже работал моделью. Я как-то пыталась потом найти его в интернете, не вышло. Случайно увидела его на фото со страницы его мамы. Если бы фотография не была подписана, я бы не поняла, что это он. На фотке был здоровенный байкер с бородищей. © Different_Knee6201 / Reddit
- У меня была подруга детства - дружили с пеленок. Вместе ходили в садик, в школу, поступили на один курс, вместе жили в общежитии. И вот предательство - она увела мою первую любовь. Рассорились. Я бросила универ и переехала в другой город. Прошло 10 лет. Недавно нашла ее страницу в сети, зашла посмотреть. Она до сих с тем самым парнем, у них двое детей, оба работают, обычная хорошая семья, все сложилось. У меня любимый муж, свой бизнес, детей не планируем и живем в свое удовольствие. Нашла старый фотоальбом, где сохранила одно единственное наше совместное фото, посмотрела на него и молча поблагодарила. Наверное, так и должно было быть. © Карамель / VK
- Мне было 14. В начале нового учебного года я опаздывала на урок. Класс был переполнен, поэтому в последнюю минуту меня перевели в другой. Я вошла и увидела его. Помню свое восхищение и трепет, потому что он был та-а-аким красивым. Он был тихим, замкнутым, почти загадочным. Спустя 9 лет мы все еще вместе и очень рады, что все так случилось, иначе мы бы никогда не встретились. © paddyton / Reddit
- Первая любовь у меня была в 16 лет с ровесником. Мы оба были неопытные, поэтому не смогли построить нормальные отношения. Ругались, разбегались, потом со слезами снова сходились. В таких эмоциональных качелях пробыли 3 года, и я его кинула. Я тот опыт считаю не самым здоровым и удачным. А он, как оказалось, наоборот. Спустя 10 лет случайно увидели друг друга в кофейне. Он признался, что до сих пор помнит обо мне. А потом шокировал, оказалось, он даже дочь назвал в мою честь. Надеюсь, его жена не в курсе. © Карамель / VK
- Сидел рядом с ней в школе. За все время не сказал ей и двух слов. Она была красоткой, а я ни то ни се. После череды расставаний с другими женщинами, я все-таки написал ей в интернете. А спустя 2 года мы сыграли свадьбу. © Tmrt2020 / Reddit
- Мы поженились, но потом развелись. Через несколько лет я из любопытства порыскал в интернете и выяснил, что она снова вышла замуж. Сейчас живет в красивом местечке за городом. Видел ее резюме - у нее очень успешная карьера. Я рад за нее, ведь останься мы вместе, у нее никогда не было бы такой жизни, как она хотела. © SomeoneFetchAPriest / Reddit
- Знакомый унижал жену, критиковал, скандалы устраивал. Короче, абьюз по полной программе, но сам не разводился. В конце концов она от него ушла. Так он тогда взял и начал всем знакомым говорить, что она ушла на время, чтобы работать над собой и исправляться, когда исправится - вернется. В общем, она за другого замуж вышла. © user5516778 / Pikabu
- Когда я была маленькая, мы с родителями жили в Южной Америке из-за их работы. И там я познакомилась с мальчиком. Общались недолго, буквально недели три-четыре. Мне он казался безумно красивым, из-за этого надо мной мама даже подшучивала. Можно считать, что он был моей первой любовью. Недавно увидела его в сериале. Оказалось, он довольно известный актер! Интересно, вспомнил бы он меня сейчас. © Подслушано / Ideer
- Как-то по делам приехала в город, где выросла. Не была там лет 10. Встретилась со своей первой любовью. И мы вспомнили, что в юности закопали "капсулу времени". Поехали, раскопали. Нашли ящик с ценными для нас вещами, наклейками и кассетой. Оказалось, на ней были записаны наши мечты. О том, что будем вместе всегда. Но в реальной жизни он женат, трое детей, а у меня карьера. © Подслушано / Ideer
- В 18 лет влюбилась в молодого художника. В первую минуту поняла – это надолго. Он стал моей первой любовью. Долго страдала по нему, наделала кучу ошибок в наших отношениях, призналась в любви первая, получила отказ с его стороны. При последнем нашем разговоре он сказал мне забыть его и идти своей дорогой. Я послушалась. Вскоре вышла замуж. Родила. Сейчас с момента нашей первой встречи с тем художником прошло 11 лет. Недавно узнала, где он, увидела фотографию. Он очень изменился. От того милого лица не осталось и следа. Постарел, полысел, но все равно села и расплакалась – не забыла. Так же бешено стучит сердце. Все так же люблю. А он про меня наверняка уже и забыл. © Подслушано / Ideer
- С моей первой любовью как-то сидя на кухне вечером, представляли, что если вдруг расстанемся, то случайно встретимся в поезде спустя много лет. Я буду ехать на гастроли с оркестром, он со своей группой в тур. Разговоримся и все начнется по новой. Даже разыграли предстоящий диалог. Прошло 15 лет, я замужем, счастлива в браке, работаю в оркестре, как мечтала, он в другом городе, у него своя группа. Так какого же фига я об этом до сих пор помню? И почему так грустно. © Подслушано / Ideer
- Мне предстояло ехать в свой родной город несколько суток. Через 2 дня обедала в вагоне-ресторане, и подсел ко мне парень. Он вел себя очень подозрительно, говорил о странных вещах, тем не менее, казался очень знакомым. На следующий день после приезда домой в дверь квартиры постучали — это был тот парень. Он стоял с маленьким потрепанным медвежонком в руках. Этого медвежонка я сразу узнала, а вместе с ним и свою первую детсадовскую любовь, которая стала настоящей. © Карамель / VK
- Узнал, что бывшая со своим хахалем в мой ЖК заселились. Не хочу ее видеть! Об этом знают работники кофейни. Как-то сижу, пью кофе себе и тут ко мне подходит бариста и говорит: Я только что молоко ходил покупать, там ваша бывшая сюда метит, скоро будет". Я допил взахлеб, собрался и ушел. Дай боже здоровья таким людям! © Палата №6 VK
Время первой влюбленности, как экскурсия в парк аттракционов – полное волнения и неожиданных поворотов. Кровь кипит, эмоции зашкаливают, а страсти разгораются все сильнее. Иногда из этого урагана чувств выходят такие истории, что хоть книгу пиши.
Комментарии
Клиент подходит к работникам кофейни, показывает фото бывшей и так проникновенно: "- вы знaете, я ее не хочу видеть!"
Не понимаю - зачем тихариться от бывших? Улыбаемся и машем!
Последняя история в подборке как будто и лишняя. Там даже слова "любовь" нет. Разве что к кофе?
А я впервые влюбилась в Фокса Малдера. Увы, ничего не вышло, он предпочел умную рыжуху в брючном костюме и гоняться за инопланетянами). А я взрослеть.
о, щас расскажу тоже про типалюбофф:-))
когда деревья были выше, трава - зеленее, а я - существенно младше, я немного влюбилась в сына наших соседей по лестничной площадке. Омг, парень был шикарен и имел солидную репутацию шалопая:-) у меня долго в зобу дыханье спирало, когда я его видела, но вот наконец он меня таки заметил, и как-то мы начали контачить. Это был реально очень комфортный симпатичный в общении человек, но да, раздолбай-с. Понятно, что путного из этого нифига не вышло, дороги разошлись...спустя много лет я нашла этого парня в мордокниге, он был женат и счастиливый папаша крохотной дочечки: на руках у этого бугая малышка смотрелась реально кукольно:-)
а теперь самое прикольное: лет 20 спустя искала я себе партнёра по бальным танцам, нашёлся один чувак по объяве, я прихожу на "тест-драйв"....и на меня смотрит морда один в один моя тогдашняя любофф:-)) ну оооччччень похожие оказались товарищи, причём, даже по поведению и манере подъопов:-))