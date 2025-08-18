17 случаев, когда дети оказались настолько точной копией своих родителей, что это даже немного обескураживает

Не зря говорят: «Яблоко от яблони недалеко падает». Герои нашей статьи очень похожи на своих родителей, бабушек и других родственников. Когда смотришь на некоторые снимки, кажется, что на них один и тот же человек. Прямо мурашки по коже.

«Все детство мне говорили, что я похожа на отца. Но по-настоящему я поняла это только сейчас»

«„Какая мать, такая и дочь“, — в моем случае буквально. Слева моя мама с первенцем 41 год назад, справа я сегодня со своим первенцем»

Юмором сын пошел точно в отца

Муж очень не любит пылесосить. Но остальные домашние дела он не любит еще больше, поэтому хочешь не хочешь, а надо делать. Он и делает, но всегда ворчит перед этим: «Вот, опять пылесосить, надоело, сколько можно? Да как можно столько грязи навести?» — и все в таком духе. Лично меня это не бесит, даже веселит. Сын эту привычку пропустить не мог, поэтому однажды вечером сел на диван рядом с отцом и давай: «Надоело играть с этим роботом, сколько вообще можно? Да почему только я с роботом играю? Между прочим, этого робота вообще не я покупал, а играю теперь только я». Я чуть с кресла не упала от хохота — так похоже получилось. А муж с юмором: у самого от смеха потом живот болел. Уже неделю ходит и гордится, что сын «копия папки». © Мамдаринка / VK

«Не думал, что я похож на свою маму, но потом она прислала мне это фото. 1967 год»

Иногда мы и сами не замечаем, как похожи с родителями

Сижу и слушаю разговор матери с дочерью. Мать ругает дочь за то, что последняя крайне материалистична. Дочь говорит, что ей важны деньги, а дружеские отношения с людьми у нее — максимум на втором месте. А мать, в свою очередь, утверждает, что иметь сто друзей вместо денег намного выгоднее: больше связей, больше возможностей одолжить денег, легче в жизни устроиться. В итоге дочь сделала для себя правильное, как ей кажется, заключение: лучше иметь много друзей, ведь от них можно получить больше финансовой помощи. Видать, яблоня от яблока недалеко упала — просто она об этом не догадывается. © EdokPechenek / Pikabu

«Был в гостях у матери и решил полистать старые альбомы. Слева на фото — я, приблизительно 1995 год, справа — сын»

«Жена все время поражается, как мы похожи. Недовольное личико сквозь года».



Яблочко от яблони

Дочка (17 лет) предпочитает решать вопросы по переписке. Поэтому сейчас я наблюдаю, как она звонит одному из преподавателей колледжа и, пока идут гудки, бормочет: «Хоть бы не взял трубку, хоть бы не взял трубку». А мой муж почти никогда не берет трубку, если звонят не близкие друзья и не семья, — говорит, что если что-то очень важное, то напишут. Семья социально неловких интровертов. © Мамдаринка / VK

«Фотографии моей мамы и моей старшей дочери. Генетика — это что-то невероятное. Второй снимок не постановочный»

«Мы заметили сходство, когда просматривали снимки для памятного альбома».

Их сходство пробирает до мурашек! © ChildhoodOk5526 / Reddit

«На фото я и дочь 23 года спустя»

В смысле, дочь? Вы выглядите как близнецы! © Unknown author / Reddit

Неловкая ситуация

Сын родился как две капли воды похожим на брата мужа, даже цвет волос рыжий. А у меня волосы черные, а у мужа русые. И этот самый брат сюсюкался с ним больше всех. Очень боялась, что меня могут обвинить в чем-либо, ведь я с тем братом даже плечом к плечу рядом не сидела. Прошел год, лицо ребенка преобразилось и стало 50/50 мое и мужа, волосы стали русыми. Вся семья выдохнула. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram

«На первом фото моя мама в 19 лет, а на втором я в 4 года, ее мини-версия»

И такое бывает...

Когда мне было 18 лет, умерла мама. Три года спустя приснился сон, в котором она сказала, что отдохнула, вылечилась и скоро вернется ко мне. Ровно через девять месяцев на свет появилась моя дочь, которая безумно похожа на мою мамочку. И я верю, что теперь она снова рядом со мной. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram

«2012 год против прошлых выходных в Палм-Дезерт»

Ваш сын — словно идеальное сочетание вас двоих! Красавчик! © kariglazik2 / Reddit

«Я и мой брат, между фото 10 лет разницы»

Две сестрицы под окном...

Двоюродный дядя начал мне на уши приседать, что я должна скорее выйти замуж, мол, планку в выборе жениха надо снизить. А я глаза закатила и говорю: «Мне пойти и объявления по району развесить, что жениха ищу?» Он молчал, молчал, а потом говорит: «Твоя сестра мне вчера слово в слово сказала! Вы одинаковые!» Тут я уже начала хохотать.

«Моя мама в 16 — и я в 32 года»

«Я стал моим отцом»