19 теплых фото и историй о семьях, в которых любят подшутить друг над другом

Кажется, в этих семьях решили, что смех - именно то средство, которое скрепляет отношения. И ведь сложно поспорить. А уж собранные здесь фото и истории - прямое тому доказательство. Ну как же могут поругаться люди, которые умеют перевести в шутку любую ситуацию - от "неправильной" замены рулона туалетной бумаги до привычки тащить домой, мягко говоря, необычные предметы обстановки.

Послание от любящего дедушки

Я всегда знал, что у меня странная семейка... Мы недавно в старом дедовском доме делали ремонт. Нашли шкатулку с запиской про клад под фундаментом. Ох, как же мои родственники переполошились! Все перерыли, вскрыли, откопали. Нашли еще одну шкатулку, а там записка: "Я больших денег никогда бы не заработал. Идите и сами вкалывайте!" © Подслушано / VK

«Жена обожает антиквариат и хочет принести это чудо домой. Надеюсь, шутит, но подумываю сменить дома замки»

Осталось только приобуть эти ножки! © whaddayougonnado / Reddit

«Когда готовил, отправил своей девушке фотку человечка-морковки. А через несколько недель ее мама подарила мне это»

Теперь мы все тут хотим на свидание с ее мамой! © 6WaysFromNextWed / Reddit

Когда семейная система дала сбой

В семье моего парня очень много Александров, их там аномальное количество. Его мама - Саша, папа - Саша, младший брат - Саша. Дедушка по папиной линии, бабуля по маминой линии, два дяди, а еще трое племянников, двоюродные братья и еще несколько дальних родственников - все они Александры. Меня всегда поражал этот факт, особенно во время семейных посиделок, когда кто-то говорит: "Саша!" - и оборачивается половина сидящих за столом. Семья у него, конечно, приятная, но, кажется, с приветом. Особенно, если учесть, что моего парня зовут Олег. © Подслушано / VK

«Когда муж постоянно съедает все яйца, которые нужны для выпечки, я делаю это»

© Caelestilla / Reddit Татьяна Лобанова 19 часов назад У нас в семье то же самое с Татьянами, было две тети и три двоюродные сестры. Я самая младшая и меня назвали в память одной из этих внезапно умерших теток. Мне хотелось бы большей индивидуальности, к тому же и родителям имя не очень нравилось, они старались не называть меня привычными формами. Когда я спросила маму, зачем же тогда они выбрали это имя, она сказала, что им было неудобно перед семьей, это выглядело бы, как будто они игнорируют смерть тети. Ну мама, блин! - - Ответить

Надписи на яйцах: «Занято», «Нет!».

«Я, мои утки и жена пытаемся потушить бушующий пожар, который начался из-за меня»

Свадьба по просьбе внука

Вчера мои родители поженились. После 30 лет совместной жизни, троих детей и двоих внуков. Мои родители уникальные люди. Они очень добрые, невероятно интересные и заботливые. Но они никогда не считали, что брак это важно. Они любили друг друга, любили нас, но официально расписаны никогда не были. Но недавно мой младший пятилетний сын заявил бабушке и дедушке, что он очень хочет побывать на их свадьбе. Родители растрогались и решили пожениться. Роспись заказали выездную, прямо на пляж. Мама была в воздушном платье, а отец - в клетчатом костюме. Гости: дети и внуки. А угощения: три огромных пиццы, вафельный торт и лимонад. И я клянусь, это была лучшая свадьба, на которой мне довелось бывать! Счастлива, что мои родители сделали это для нас. © Подслушано / VK

«Моя 3-летняя дочь не могла придумать, во что нарядиться, поэтому надела костюм летающего медведокролика»

«Моя бабуля наклеила обои даже сюда!»

Дорогой молочный зуб

Я стоматолог. У дочки выпал молочный зуб и я начал орать: "О! Он же из уникальных тканей! Его можно продать за 3 тысячи долларов!" Побежал в банк и реально пришел домой с сумкой денег. Жена в шоке, дочка глаза выпучила. А я просто снял со счета деньги, которые недавно неожиданно получил в наследство от богатой родственницы. Просто жене до поры до времени не говорил. Решил скреативить. © Подслушано / VK

«Сестра попросила нашу 80-летнюю бабушку показать, что она на районе самая крутая»

«Сшила для дочери такой маскарадный костюм»

Когда потренировались на первом ребенке

У моего пятнадцатилетнего брата появилась девушка. Несколько дней назад за ужином он рассказал о ней, но сразу предупредил, что знакомить ее с семьей пока не собирается. Родители спокойно приняли эту информацию и продолжили ужинать. После этого я подошел к маме и спросил, почему они так легко приняли эту информацию от брата и не задавали никаких вопросов. Просто когда я в свои восемнадцать рассказал, что у меня есть девушка, мама половину вечера о ней расспрашивала и просила показать фото. Мама ответила, что со мной они уже это прошли, поэтому такие спокойные. © Подслушано / VK

«Вот что смастерила для меня моя 94-летняя прабабушка. Мол, слишком холодно. На улице, к слову, под 30 °C»

«Эту коллекцию втулок мы с мужем начали собирать в шутку, потому что было лень их выбрасывать»

«Муж несколько недель готовился к моему дню рождения, и вот что он вычудил. Это вегетарианский бекон»

Когда дед оказался с чувством юмора

Мы с мужем не могли придумать имя ребенку. Собрали родственников, каждый написал имя и кинул его в мешочек. Итак, барабанная дробь! Муж достает бумажку и... теряет дар речи. Тишина, только слышно, как дед в углу хихикает. Этот шутник решил, что будет смешно написать на бумажке "Онуфрий". Как раз это имя муж и вытянул. © Подслушано / VK

«Как моя жена меняет туалетную бумагу»