У нас в семье то же самое с Татьянами, было две тети и три двоюродные сестры. Я самая младшая и меня назвали в память одной из этих внезапно умерших теток. Мне хотелось бы большей индивидуальности, к тому же и родителям имя не очень нравилось, они старались не называть меня привычными формами. Когда я спросила маму, зачем же тогда они выбрали это имя, она сказала, что им было неудобно перед семьей, это выглядело бы, как будто они игнорируют смерть тети. Ну мама, блин!
19 теплых фото и историй о семьях, в которых любят подшутить друг над другом
Народное творчество
2 часа назад
Кажется, в этих семьях решили, что смех - именно то средство, которое скрепляет отношения. И ведь сложно поспорить. А уж собранные здесь фото и истории - прямое тому доказательство. Ну как же могут поругаться люди, которые умеют перевести в шутку любую ситуацию - от "неправильной" замены рулона туалетной бумаги до привычки тащить домой, мягко говоря, необычные предметы обстановки.
Послание от любящего дедушки
- Я всегда знал, что у меня странная семейка... Мы недавно в старом дедовском доме делали ремонт. Нашли шкатулку с запиской про клад под фундаментом. Ох, как же мои родственники переполошились! Все перерыли, вскрыли, откопали. Нашли еще одну шкатулку, а там записка: "Я больших денег никогда бы не заработал. Идите и сами вкалывайте!" © Подслушано / VK
«Жена обожает антиквариат и хочет принести это чудо домой. Надеюсь, шутит, но подумываю сменить дома замки»
- Осталось только приобуть эти ножки! © whaddayougonnado / Reddit
«Когда готовил, отправил своей девушке фотку человечка-морковки. А через несколько недель ее мама подарила мне это»
- Теперь мы все тут хотим на свидание с ее мамой! © 6WaysFromNextWed / Reddit
Когда семейная система дала сбой
- В семье моего парня очень много Александров, их там аномальное количество. Его мама - Саша, папа - Саша, младший брат - Саша. Дедушка по папиной линии, бабуля по маминой линии, два дяди, а еще трое племянников, двоюродные братья и еще несколько дальних родственников - все они Александры. Меня всегда поражал этот факт, особенно во время семейных посиделок, когда кто-то говорит: "Саша!" - и оборачивается половина сидящих за столом. Семья у него, конечно, приятная, но, кажется, с приветом. Особенно, если учесть, что моего парня зовут Олег. © Подслушано / VK
«Когда муж постоянно съедает все яйца, которые нужны для выпечки, я делаю это»
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Надписи на яйцах: «Занято», «Нет!».
«Я, мои утки и жена пытаемся потушить бушующий пожар, который начался из-за меня»
Свадьба по просьбе внука
- Вчера мои родители поженились. После 30 лет совместной жизни, троих детей и двоих внуков. Мои родители уникальные люди. Они очень добрые, невероятно интересные и заботливые. Но они никогда не считали, что брак это важно. Они любили друг друга, любили нас, но официально расписаны никогда не были. Но недавно мой младший пятилетний сын заявил бабушке и дедушке, что он очень хочет побывать на их свадьбе. Родители растрогались и решили пожениться. Роспись заказали выездную, прямо на пляж. Мама была в воздушном платье, а отец - в клетчатом костюме. Гости: дети и внуки. А угощения: три огромных пиццы, вафельный торт и лимонад. И я клянусь, это была лучшая свадьба, на которой мне довелось бывать! Счастлива, что мои родители сделали это для нас. © Подслушано / VK
«Моя 3-летняя дочь не могла придумать, во что нарядиться, поэтому надела костюм летающего медведокролика»
«Моя бабуля наклеила обои даже сюда!»
Дорогой молочный зуб
- Я стоматолог. У дочки выпал молочный зуб и я начал орать: "О! Он же из уникальных тканей! Его можно продать за 3 тысячи долларов!" Побежал в банк и реально пришел домой с сумкой денег. Жена в шоке, дочка глаза выпучила. А я просто снял со счета деньги, которые недавно неожиданно получил в наследство от богатой родственницы. Просто жене до поры до времени не говорил. Решил скреативить. © Подслушано / VK
«Сестра попросила нашу 80-летнюю бабушку показать, что она на районе самая крутая»
«Сшила для дочери такой маскарадный костюм»
Когда потренировались на первом ребенке
- У моего пятнадцатилетнего брата появилась девушка. Несколько дней назад за ужином он рассказал о ней, но сразу предупредил, что знакомить ее с семьей пока не собирается. Родители спокойно приняли эту информацию и продолжили ужинать. После этого я подошел к маме и спросил, почему они так легко приняли эту информацию от брата и не задавали никаких вопросов. Просто когда я в свои восемнадцать рассказал, что у меня есть девушка, мама половину вечера о ней расспрашивала и просила показать фото. Мама ответила, что со мной они уже это прошли, поэтому такие спокойные. © Подслушано / VK
«Вот что смастерила для меня моя 94-летняя прабабушка. Мол, слишком холодно. На улице, к слову, под 30 °C»
«Эту коллекцию втулок мы с мужем начали собирать в шутку, потому что было лень их выбрасывать»
«Муж несколько недель готовился к моему дню рождения, и вот что он вычудил. Это вегетарианский бекон»
Когда дед оказался с чувством юмора
- Мы с мужем не могли придумать имя ребенку. Собрали родственников, каждый написал имя и кинул его в мешочек. Итак, барабанная дробь! Муж достает бумажку и... теряет дар речи. Тишина, только слышно, как дед в углу хихикает. Этот шутник решил, что будет смешно написать на бумажке "Онуфрий". Как раз это имя муж и вытянул. © Подслушано / VK
«Как моя жена меняет туалетную бумагу»
«Кто-нибудь знает хорошего адвоката по разводам? Я только что увидел, как моя жена ест шоколадку»
Вот еще небольшая подборка статей на разные темы.
Комментарии
Уведомления
А как надо есть шоколадку? Вдруг я за него тоже замуж случайно выйду, а шоколад неправильно ем=((
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