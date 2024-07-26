17 историй о том, что редкий отпуск обходится без приключений

Спокойная и вообще ни разу не конфликтная подруга как-то поехала в экзотическую страну с подругой и ее мч. Прокляла все на свете: пара сралась весь отпуск, никуда не хотела ехать на осмотр страны и ещё подруге прилетело, что она в чем-то там виновата. С тех пор ездит одна (муж ненавидит поездки). Я ее спросила не страшно или не скучно ли? Она отвечала, что ей нравится: она сама с собой не скучает, приспичит пообщаться - заговорит с кем, и вообще: хочет шариться до стёртые до попы ног - шарится. А хочет - весь день в номере сидит.