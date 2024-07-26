Интересно, а вернувшийся откуда-то спустя минимум неделю отсутствия с южным загаром муж вопросов у жены не вызывал?
17 историй о том, что редкий отпуск обходится без приключений
Как же хочется провести долгожданный отпуск ровно так, как было запланировано: отлежаться на пляже, до головокружения натанцеваться на дискотеках или исходить вдоль и поперек все улочки незнакомого города. Но опыт многих путешественников показывает, что без приключений в этом деле практически никогда не обходится. Именно так и вышло у героев этой статьи.
- Знакомые рассказали историю. Приезжает к ним в отель пара — Сергей и Марина. Весь отпуск они зажигали с аниматорами и ходили на пляж. Через месяц снова приезжает этот Сергей. Один из аниматоров видит его в лобби и радостно кричит: «Привет! А где Марина?» И тут выясняется, что рядом с Сергеем стоит его крайне удивленная жена. Этот уникум сначала свозил отдохнуть любовницу, а потом привез жену в тот же отель. И даже не подумал, что здесь его все знают и помнят. © Подслушано / Ideer
- Во время отдыха в Турции у меня появилась привычка плавать по утрам, часов так в 7–8. И вот однажды плыву: рыбки, песочек, ракушки... Но тут я на свою голову решила посмотреть, что вокруг. Поворачиваю голову и вижу огромную морскую черепаху! Искра, буря, безумие, я смотрю на нее, она смотрит на меня, а в следующую секунду я уже гребу к берегу. Не знаю, чего я в тот момент испугалась (черепахе на меня явно было наплевать), но так быстро я еще не плавала. © Подслушано / Ideer
- В Индонезии мы поужинали в местном ресторане. В блюдах были свежие овощи, а мы забыли обо всех предупреждениях, что ни при каких обстоятельствах нельзя пить водопроводную воду. И, конечно же, свежие овощи часто моют в водопроводной воде. Ближе к вечеру сначала моим сестрам, а затем матери и отцу стало плохо.
Я же чувствовал себя отлично и на следующий день решил поплавать и пересечь 20-метровый бассейн 250 раз, чтобы намотать 5 000 метров. Вот только на улице было жарко, а я, купаясь под палящим солнцем, забыл нанести солнцезащитный крем. Когда я вернулся в номер, родители закричали: «Твоя спина! Ты красный как рак!» Мало того что я обгорел, так еще и прочувствовал на себе все последствия солнечного удара. © Thomas Cayne / Quora
- Ох, какой водопад обрушился на нас с мужем в августе этого года после выключения кондиционера в люксовом 2-комнатном номере гостиницы с 2 туалетами, сауной, камином, капсульной кофемашиной и огромной террасой... Мы реально повеселились. Повезло, что прямо перед этим меня вдруг дернуло убрать с журнального столика, куда хлынул основной поток воды, свой новый цифровой фотоаппарат. © C est La Vie Lily / ADME
- Несколько лет назад отдыхали с друзьями на море. В отеле во дворе стоят велосипеды. Спрашиваю, можно ли взять напрокат. Говорят, конечно, столько-то в час. Вижу, что там колесо спустило, интересуюсь, где можно насос взять. Отвечают, что у них нет насоса, но я могу пойти в магазин и купить его. Может, хоть адрес подскажете? В ответ: «Вам надо — вы и ищите». В итоге 5 человек, которые были готовы взять в аренду 5 велосипедов на 2–3 часа, просто пошли на море. Может, и правильно: нечего велосипеды изнашивать. Сколько ставить звезд за сервис, даже не знаю. © DenimDef / Pikabu
- Возвращались с родителями из Турции, самолет попал в зону турбулентности. В салоне паника, я реву, мама держит меня за руку, а папа что-то делает в телефоне. Все обошлось, приземлились. Вот только мама потом заглянула в папин телефон и обомлела. Оказалось, что он пытался отправить сообщение любовнице о том, как сильно он ее любит. Мама подала на развод, пережила нервные срывы и теперь лечится от депрессии. А папа искренне винит во всем погоду. © Подслушано / Ideer
А мне понравились серьёзные приключения европей цев в Индонезии. Вся семья схватила понос, а сам чувак обгорел! Вот это треш! Это достойно приза в номинации"История года"!!!
Вот реально иностранцы так скучно живут что не о чем писать. И такие "события" становятся прям ВАЖНЫМИ! 🤦♀️🤦♀️🤦♀️🤔🤣
- 19 лет назад я решила поехать в Италию с 3 друзьями. Прибываем мы в тосканский фермерский дом, останавливаемся там на ночлег. Все мы заплатили одинаково, а комнаты нам достались с разными удобствами. Угадайте, кто ночевал в холодном помещении с клопами и скрипучими кроватями почти без одеял? © Janet Reedman / Quora
- Нас как-то знакомые позвали вместе провести отпуск в одной стране, где они уже были, а мы еще нет. Подавалось это все под соусом «мы вам все покажем, все расскажем: куда поехать, где интересно». Мы согласились. Прилетаем, и оказалось, что для них «интересно» — это проводить время в 10-этажных торговых центрах, а в промежутках жариться на пляже. И все разговоры только о том, где можно поесть повкуснее. А там страна с тысячелетней историей, потрясающая архитектура, храмы и музеи. Мы через пару дней не выдержали и решили отдыхать самостоятельно. Так на нас столько обид потом вылилось, что мы якобы компанию развалили. © Тревожное Пирожное / ADME
- В Индии заселились в отель. Коллега звонит из соседнего номера и интересуется: «Это норма в местных краях?» Прихожу, показывает мне шторку на стене, за ней вроде бы окно. Отдергивает шторку, а там просто дыра сквозная до квартиры соседнего дома. С той стороны никакого окна, ничего нет, просто ходят люди, выкладывают ужин на стол, смотрят телевизор. Закрыли шторку обратно. © Kaiebard / Pikabu
- Случился на юге курортный роман. Все просмотрели, везде побывали, решили покататься на лодочке. Лучше бы этого не делали, потому что я не знал, что море — это совсем не река. До буя мы плыли 20 минут, обратно — полтора часа, волна не давала приблизиться к берегу. Я проклял эту лодку. Мало того что по времени не уложился, еще и с веслами так намаялся, что, когда все-таки приплыли к берегу, проводил даму до номера, а сам пошел отлеживаться: на сегодня было достаточно приключений. © Подслушано / Ideer
ой, да, по поводу отдыха надо заранее обговорить, кто что имеет в виду под хорошим времяпрепровождением))
- На годовщину свадьбы мы с мужем собирались отдохнуть в 5-звездочном отеле и поиграть в гольф. Нам сказали, что в бронировании ошибка, и отвели нас в номер с большой кроватью, но без холодильника и прочих оплаченных удобств. После часа препирательств нас все-таки заселили в люкс. И это еще не все. Звоним, чтобы заказать ужин в номер. У меня были особые пожелания, так что мы заранее спросили, есть ли возможность их удовлетворить, нам ответили «да». Через какое-то время официант заявил: «Извините, мы не можем вам помочь».
Попробовали лечь спать, так за стеной чужие дети концерт устроили. Их отец сообщил, что они отдыхают так, как хотят. В общем, уже в 4:30 утра мы были в другом отеле. Обалденное начало отпуска! © Jennifer Klim / Quora
- Снимали на отдыхе жилье. Хозяйка вроде адекватная была, даже велики давала бесплатно проживающим. Но вот однажды вечером решили мы шашлык пожарить. Попросили решетку. Она уже довольно потрепанная была: вроде еще местами стальной цвет проскакивал среди копоти, но уж очень мало чистых мест осталось. Пожарили мы шашлык, и я пошел мыть решетку. От души ее оттирал, старался. И тут хозяйка мимо проходит, видит решетку — и давай причитать, что мы ее испортили. Я обалдел от абсурдности ситуации. Хозяйка попросила новую. Благо тут подошла ее работница, отвела меня в сторону, забрала эту решетку и сказала, что все в порядке. © Hasselhoff / Pikabu
- Соседка рассказала, как они съездили с маленькой дочкой и мужем в Грецию. 12 дней из 14 они просидели в номере на карантине, потому что у дочки оказалась ветрянка. © Конфуз / ADME
- В один из дней отпуска мы отдыхали на яхте, где в числе пассажиров была женщина бальзаковского возраста. И вот отошел я на трап для купания и слышу, как женщина завела разговор с женой: откуда приехали, чего посмотрели, как отдыхается. В общем, сижу и уши грею. Далее дама задает вопрос моей жене:
— А на сколько лет тебя муж старше?
Для понимания причин вопроса: я старше на 10 лет. Жена тоже не особо любит, когда посторонние люди задают нетактичные вопросы, поэтому говорит:
— Да это вообще не муж. Я с ним ради денег.
Я чуть позже поинтересовался, что это было. Она мне:
— Ну а что? Мне до лампочки, а ей теперь сплетен на месяц хватит с соседками делиться. © CIDR / Pikabu
Меня неделикатные коллеги сначала выспрашивали (ужос ведь, распутная славянская девочка вышла за приличного белого бельгийца, и они переехали на юг Франции)
- У тебя муж, наверно, старше тебя?
- Дааа, намного старше
- А сколько ему лет!?
- Мне 25, а ему аж 26 😈
- Пару месяцев назад мы отправились в Мексику. Выбрали отель с отличными отзывами и по подходящей цене и уже представляли, как будем лежать на пляже и загорать. Планы нарушил дождь. Он шел каждый день. И это были не легкие освежающие капли, а настоящие ливни. Засада была в том, что я снял недорогой номер, в котором предполагалось только ночевать, поэтому у нас не было балкона. Вывод: сидеть в темном гостиничном номере в Мексике совсем не весело. © Bart Crunk / Quora
- Полетел на Кипр. Ехали от Ларнаки до Пафоса 2,5 часа ночью в 30-градусную жару в автобусе со сломанным кондиционером. А сопровождающая предложила еще водителю от каждого пассажира дать чаевые, мол, традиция такая. © Yrten1966 / ADME
- Есть у меня 2 друга — Коля и Витя. Они братья, а знаком я с ними с прошлого тысячелетия. Оба работают директорами в собственных некрупных предприятиях. Коля — младший, но при этом ответственный и более собранный. Зато Витя более креативный и с нестандартным мышлением.
Не знаю, кому из них пришла в голову идея, мол, почему бы не смотаться на пару недель на отдых в Таиланд с семьями. Сказано — сделано. Две семьи выходят из самолета в аэропорту и идут получать багаж, а Витя направляется в сторону туалетов. Уже багаж получен, а Вити все нет. Коля спокоен, а вот женщины начинают закипать. Особенно после того, как телефон сообщает, что абонент недоступен.
Жены вызывают службу безопасности. Куда, мол, вы смотрите, у вас тут люди из туалетов пропадают. Сотрудники аэропорта смотрят записи регистратора и видят, как Витя садится в такси и уезжает.
В общем, через неделю спускаются они в отеле на завтрак, а на диване на ресепшен лежит Витя. С какими-то татуировками, грязный и небритый. Видно, что человек отдохнул на славу. О том, где он был, молчал, как партизан. А Коля поклялся, что больше никогда и ни за какие коврижки не будет брать с собой кого-нибудь на отдых. © SilverTiger / Pikabu
После возвращения с курорта кое-кто умудряется найти приключения даже в кругу своей семьи. Вот целая подборка историй с огоньком, причиной которых стала банальная ревность.
Комментарии
"Знаком с ними с прошлого тысячелетия". Отлично. Звучит так, как будто это история про трёх друзей-горцев.
Спокойная и вообще ни разу не конфликтная подруга как-то поехала в экзотическую страну с подругой и ее мч. Прокляла все на свете: пара сралась весь отпуск, никуда не хотела ехать на осмотр страны и ещё подруге прилетело, что она в чем-то там виновата. С тех пор ездит одна (муж ненавидит поездки). Я ее спросила не страшно или не скучно ли? Она отвечала, что ей нравится: она сама с собой не скучает, приспичит пообщаться - заговорит с кем, и вообще: хочет шариться до стёртые до попы ног - шарится. А хочет - весь день в номере сидит.
Мало того, что приносят хpeнь из всякиx тупых пабликов типа подслушено, так еще одно и то же, одно и то же. И ведь через раз открываю подборки, но мужика, возящего баб на один и тот же курорт, уже знаю, как родного. Ловите диз
Моя коллега с детьми поехала на отдых в Турцию в мае прошлого года, и их прилет совпал с победой Эрдогана на выборах. Из аэропорта до отеля на автобусе они ехали 6 часов, по причине массовых народных гуляний турок везде, в том числе и по проезжей части. Для сравнения, обратно из отеля до аэропорта на такси они добрались за 45 минут.