15+ историй с огоньком, причиной которых стала банальная ревность
Иногда кажется, что ревнивцы создают себе проблемы на пустом месте. Они то начнут копаться в телефоне любимого человека, то пристанут с расспросами в стиле «а что ты на него смотришь, вы знакомы?» Чаще всего подозрения рождаются на пустом месте и при этом забирают слишком много сил у всех участников разборок. Герои нашей статьи могут с уверенностью заявить, что без таких эмоциональных горок их жизнь была бы гораздо спокойнее.
- Ходила я на одну известную передачу, где люди ищут себе мужей и жен. Боролась за жениха и в итоге он выбрал меня. Как только закончились съемки, жених мне честно признался, что пришел на передачу для того, чтобы позлить бывшую. Мол, чтобы она приревновала и вернулась к нему. © Подслушано / Ideer
- Есть у меня университетский друг, общаемся почти 20 лет и в основном по работе. Его невеста начала ревновать и ничего лучше не придумала, чем позвонить мне в 2 часа ночи. Я спала. А мой муж еще не спал. Смотрит, друг звонит ночью, ну и ответил. Он ждал с другой стороны мужской голос, она — женский. Прикиньте, какой странный диалог у них состоялся. © Persidora / Pikabu
- Мой нынешний парень до меня 6 лет встречался с другой девушкой. Я случайно наткнулась дома на ее фотографии в ящиках. Сказала ему, что мне некомфортно, и он должен их выбросить. В конце концов, прошло 4 года с тех пор, как они расстались. Он согласился, но ничего не сделал. В итоге я уже несколько раз просила избавиться от этих фоток, но они так и лежат в ящике. Все понимаю, у меня тоже была первая любовь. Но для меня намного ценнее наши взрослые осознанные отношения. © ОкLion2548 / Reddit
- Звонок. Женщина на другом конце нервничает:
— Вы кто?
— А вы?
— Я жена Юрия Владимировича.
Узнаю по голосу соседку, бабулю-одувана.
— Теть Света, это я.
— А почему твой телефон у моего мужа записан? Какие у тебя с ним отношения?
Я в шоке. Меня только что обвинили в романе с престарелым соседом. © Подслушано / Ideer
- Когда я только поступила в колледж, то стала встречаться с парнем, который был на 5 лет старше меня. Он часто рассказывал, как кокетничают с ним его подруги за моей спиной. Теперь-то я понимаю, что он пытался заставить меня ревновать и чувствовать себя неуверенно, чтобы контролировать меня. А еще мне кажется, что он нацелился на деньги моей весьма обеспеченной семьи и уже распланировал свою безбедную жизнь. Тогда же я просто разозлилась и потребовала объяснений у пары его «подружек». Выяснилось, что никто на самом деле и не собирался строить моему ухажеру глазки. В общем, эти отношения многому меня научили. © Jennifer / Quora
- Мой бывший парень не только слал сообщения с промежутком в пару минут, но еще и постоянно названивал. А я в этот момент могла просто ванну принимать, расслабляться. В другой раз он мне все написывал, где я, что я делаю, почему не отвечаю. Я же была занята рабочими вопросами.
Однажды договорились встретиться в определенном месте. Пока я ехала в маршрутке, он 5 раз позвонил и неизвестно сколько раз написал, уточнить, где еду, точно ли я еду и через сколько буду. Прибыла на место, а там оказалось, что он сам еще в пути. Самое забавное, что после расставания он включил меня в «черные списки» везде, где только мог. Хотя, по идее, это я должна была его заблокировать. © Оперный театр / ADME
- Моя жена в припадке ревности по ночам может листать и удалять мои переписки с коллегами. Пришла как-то домой и начала донимать вопросами.
Наш диалог:
— Если влюбился, скажи сразу.
— Влюбился сильно.
— Скажи хотя бы первую и последнюю букву имени.
— Начинается и заканчивается на «а».
Перебирает устно все известные имена коллег-женщин. Минут через 15 все-таки догадывается, что это ее собственное имя. Так и живу. © Подслушано / Ideer
- Мне одна мадам названивала несколько ночей подряд и спрашивала, где ее муж. Номер у дамы был зарегистрирован в другом регионе. В ту пору на моем телефоне не было черного списка, а входящие в роуминге были платные. Эта редиска и спать не давала, и денег лишила — немного, но все равно обидно. © kyrillica / Pikabu
- Я встречался с девушкой более трех лет. Съезжаться готовы еще не были, поэтому оба жили в съемных квартирах — каждый со своими соседями. Я делил расходы пополам со своим старым другом, а она в какой-то момент заявила, что переезжает и будет арендовать квартиру вместе со своим партнером по спортзалу. Я спросил, есть ли у него девушка. Она ответила, что нет, и назвала меня ревнивцем. Даже не знаю, как к этому относиться. © Positive_Effort_7615 / Reddit
- Был у подружки мужчина душный и прилипчивый. Поехали мы с ней отдыхать, так он за нами рванул. Как-то купили мы готовую курицу. Идем к нашему домику, вдруг подруга меня хватает и лезет в колючие кусты. И тут же говорит: «Он приехал, за углом прячется». Сидим в кустах. Думаю, курица же остынет. В общем, решили там ее и есть. Рвали ее на части голыми руками, сидя в ежевике и ругаясь на чем свет стоит. © Татьяна Лобанова / ADME
Когда роуминг был, а черных списков не было, я сохраняла номер и ставила на него бесшумный вызов))
- Много лет назад к подруге приезжала мама с ее гражданским мужем Сергеем. Я их встречала, по магазинам катала, у себя размещала. Сижу на работе, звонок от Сергея.
Беру трубку:
— Да, Сергей?
В ответ тишина.
— Сергей, вы меня слышите?
Тишина.
— Алло, дядь Сережа, все нормально?
Голос маминой подруги:
— Але, а это кто?
— Теть Света, вы? Это Лена. Вы чего звоните, случилось чего?
Тетушка говорит, что все хорошо и вешает трубку. Короче, как потом выяснилось, он ей изменял и она обзванивала все женские имена в его телефоне. Но мне было неприятно, если честно. © Karimshina / Pikabu
- Сестра притащила ко мне в гости своих друзей. Смотрю, ее одинокая подруга лезет с помощью по кухне к моему мужу и глазки строит. Говорю: «Он сам справится». Короче, эта девица обижается и вызывает такси. А минут через 15 врывается сестра, которая ходила ее провожать, и начинает меня обвинять, что я не люблю ее друзей. Да ладно! Я еще и виноватой осталась! © Подслушано / Ideer
- У моей подруги муж на первый взгляд абсолютно нормальный. Она в декрете сидит, он работает на удаленке и тоже всегда дома. Жена веселая, общительная, раз в неделю-две уезжает встречаться с подругами или на подработку декретную, и каждый раз после этого — скандал. Мол, ты меня и детей бросила, я себя чувствую недолюбленным. Когда сидит дома возле него — все идеально. Младший ребенок недавно пошел в сад и подруга начала строить планы на работу. Но муж не разрешил! Сиди дома и точка. Я вот думаю, какая бы любовь-морковь ни была, все равно нужно личное пространство и отдых друг от друга. © CatKate / ADME
- Как-то в воскресенье утром мне поступил звонок с неизвестного номера. Отвечаю. Там приятная девушка обращается ко мне по имени и здоровается. Я пытаюсь понять, кто мне звонит и на автопилоте отвечаю:
— Добрый день!
Девушка:
— Откуда ты знаешь моего мужа?
— Какого мужа?
— Мужа моего, Вадима. У него в телефоне твой номер записан.
Ситуация яснее не стала, у меня в телефоне как минимум 5 Вадимов есть, а уж у скольких Вадимов я записана, даже гадать не буду. Я работаю юристом и мои контакты люди друг другу передают, даже не спрашивая у меня.
Отвечаю:
— Я не знаю никакого Вадима, а если и знаю, то только по работе. Я юрист.
На этом моменте девушка выдает:
— А, ты юрист, ну ладно, пока.
Потом я все-таки выяснила, что это была жена Вадима, у которого три года назад мы с мужем в добрые руки взяли кота. И дама эта нас с мужем видела и знала. Не знаю, почему ее переклинило, но осадок от такого звонка остался крайне неприятный. Кинула их в «черный список» и удалила все переписки от греха подальше. © kyrillica / Pikabu
Так и не поняла, то ли мама подруги с дядей Серёжей приехала, то ли мамина подруга с ним же.....
Для создания этого материала были использованы следующие источники: tomorrow4 / Pikabu
- У меня один из бывших, когда ему удалось на целый рабочий день получить мой телефон в свои корявые ручки, обзвонил все номера которые были под мужскими именами. Это были коллеги, начальство, одноклассники-однокурсники и родственники. Так вот этот чудак звонил и спрашивал: «Ты кто?» Половина представлялась по имени, половина посылала лесом. Далее следовал вопрос «А почему ты в телефоне у нее записан?»
Когда закончились мужские имена он начал обзванивать тех, кто под женскими записан. В общем, в результате я лишилась почти всего списка контактов, а многие мой номер просто заблокировали. Позорище позорное, тьфу!
Продержался возле меня этот чудный товарищ месяца три. А список контактов пришлось еще долго восстанавливать. © Наталья С / ADME
- Десять лет назад я снимала спальню в большой квартире, а мой приятель арендовал все другие комнаты. Он часто общался по видеосвязи со своей тогдашней девушкой. Однажды он дружески приобнял меня, когда я выходила из дома, а его подружка увидела это через веб-камеру. Разразился скандалище.
Когда она переехала жить в эту квартиру, то стала приставать ко мне с язвительными замечаниями. В конце концов, она обнаружила, что я веду блог, и решила заняться тем же самым. Эта девица намеренно публиковала фотографии своего возлюбленного и различные «доказательства» того, что у них крепкие отношения.
Однажды она не выдержала и написала в своем блоге большими красными буквами пост, адресованный именно мне. Тут наконец-то всплыли на поверхность все ее подавленные чувства ко мне и исчезло все ее притворство. Мне стало так противно, что пришлось переехать. Позже я с удивлением узнала, что мой приятель все-таки женился на этой токсичной даме. © Lynnett Tan / Quora
Ох, и непросто общаться с ревнивцами. А представьте, что было бы, если они увидели, что их вторым половинкам вдруг поступил звонок от человека, которого нет в списке контактов. Вот как раз статья о людях, которые ошиблись номером и влипли в эпичную историю.
Комментарии
Мне понравилась Татьяна с подругой в кустах, пожирающие курицу=)) прям, запах почувствовала.. И, блин, аппетит проснулся
О, вот сюда вполне может перетечь обсуждение ревнивцев из статьи про тест ДНК. Хотя, наверное, все уже там пар выплеснули.
ИМО, если появляется парень\девушка с загонами на тему ревности (вот такие обзвоны всех, к примеру), то надо слать в сад и забывать как страшный сон. Никакая это не любовь, а псих.проблемы
Однажды моя однокурсница отчаялась ждать принца и решила ходить на свидания напропалую. Ей время от времени писали парни в соцсетях, она отвечала, знакомилась, встречалась с ними. Попался ей как-то парнишка прилипчивый, чуть ли не сталкер. Первое свидание прошло неплохо. Назавтра она поехала с подругами в горы на целый день. Он звонил, писал, она не отвечала - там, кажется, не было сети. Вернувшись, она увидела около сорока пропущенных вызовов от парниши и огромное количество сообщений. Он обвинял ее во всех грехах, называл блудницей, требовал поминутный отчет - где была весь день, что делала. Она, девушка чересчур воспитанная, даже не послала его лесом, а пыталась урезонить: мол, я девушка свободная, если впредь будешь так со мной обращаться, то не стоит и начинать. Он заявил, что свобода для женщины - это сидеть подле мужа. Тут она плюнула на приличия, послала его и заблокировала...
Однако история на том не закончилась. Парень преследовал ее некоторое время, звонил с разных номеров; в конце концов нашел ее адрес, явился под окна. Ей пришлось задействовать отца (она жила с родителями). Батя гаркнул на парнишу, тот убежал и с тех пор не появлялся. Однокурсница сменила номер телефона и некоторое время ходила тише воды ниже травы, всего на свете боялась.