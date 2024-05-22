15+ историй с огоньком, причиной которых стала банальная ревность

Однажды моя однокурсница отчаялась ждать принца и решила ходить на свидания напропалую. Ей время от времени писали парни в соцсетях, она отвечала, знакомилась, встречалась с ними. Попался ей как-то парнишка прилипчивый, чуть ли не сталкер. Первое свидание прошло неплохо. Назавтра она поехала с подругами в горы на целый день. Он звонил, писал, она не отвечала - там, кажется, не было сети. Вернувшись, она увидела около сорока пропущенных вызовов от парниши и огромное количество сообщений. Он обвинял ее во всех грехах, называл блудницей, требовал поминутный отчет - где была весь день, что делала. Она, девушка чересчур воспитанная, даже не послала его лесом, а пыталась урезонить: мол, я девушка свободная, если впредь будешь так со мной обращаться, то не стоит и начинать. Он заявил, что свобода для женщины - это сидеть подле мужа. Тут она плюнула на приличия, послала его и заблокировала...



Однако история на том не закончилась. Парень преследовал ее некоторое время, звонил с разных номеров; в конце концов нашел ее адрес, явился под окна. Ей пришлось задействовать отца (она жила с родителями). Батя гаркнул на парнишу, тот убежал и с тех пор не появлялся. Однокурсница сменила номер телефона и некоторое время ходила тише воды ниже травы, всего на свете боялась.