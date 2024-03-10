18 человек, чьи избранники такие фортеля выкидывают, что хоть смейся, хоть плачь

Любимые люди могут быть непредсказуемы, даже если знать их почти всю жизнь. И начинают иногда такое выдавать, что не всегда понятно, как на это реагировать. Кто-то странно подшучивает, кто-то не понимает намеков, даже если говорить прямо. А другие и вовсе предлагают такие идеи, что глаза на лоб лезут.