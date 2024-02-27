17 человек, родня которых чудит так, что на весь интернет хохот слышно
Народное творчество
2 часа назад
Многие ходят в кафе, кино или театры, чтобы скрасить свой быт. А вот героям нашей сегодняшней подборки этого можно и не делать. Их родственники всегда готовы устроить концерт, так что с ними уже не соскучишься.
- Была в гостях у тети в другом городе. Не виделись много лет, только по телефону общались. И вот сидим за столом, она смотрит на меня внимательно и говорит: «Как же давно я тебя не видела!» Я улыбаюсь и думаю, что вот сейчас она скажет, какая я красавица, ну и я действительно хорошо выглядела в этот день. А она качает головой и протяжно так: «Заматерела». © Militay / Pikabu
- Моя бабушка угостила моего свекра, как она считала, миндалем в шоколаде. На самом деле это были декоративные камни для праздничного стола. Она была так любезна, когда предложила их ему, что он сунул один в рот. Мы все чуть животы не надорвали от смеха. © sunderlyn123 / Reddit
- У моих родителей, как теперь и у моей семьи, есть традиция — когда мы лепим пельмени, один обязательно должен быть с сильно переперченным фаршем. Когда мама привела своего кавалера, моего будущего отчима, познакомиться с ее семьей, бабушка налепила пельменей. Конечно же, «особенный» сразу попался отчиму. Он даже бровью не повел, но потом рассказывал, что очень испугался, что сейчас придется съесть целую тарелку таких пельменей. © SeregaDelin / Pikabu
- Жена иногда проверяет меня на прочность. Например, быстро входит в комнату и говорит: «В час поставь духовку на 200 на 20, а в час двадцать поставь рыбу на 25, но чтобы было 200, поставь на 190. Хорошо?» И сразу же выходит из комнаты. © glebklinov / Pikabu
- Раз в месяц, когда мужу приходят деньги, он присылает вот такое СМС: «Срочно нужны деньги? Звони в банк „Любимый муж“. Банк „Любимый муж“ — сегодня зарплата!» © korcikanec / Pikabu
- У жены не было питомцев до того, как мы начали встречаться, поэтому она души не чаяла в моем коте. Но гладить и расчесывать — это одно, а вот убирать за ним — совсем другое. Однажды я заболел и попросил убрать кошачий туалет. Она пошла и тут я слышу, как ворчит: «Фу, это же отвратительно». Я захожу в комнату и вижу, что она сидит возле лотка с пакетом для бутербродов вместо перчатки. А совок лежит неподалеку. Она очень разозлилась из-за того, как я ржал. © Unknown author / Reddit
- Мой муж недавно попросил у меня кондиционер для волос. Я спросила: «Тебе он для чего нужен-то?» Ну он мне и ответил без ехидности и сарказма: «Чтобы голова не потела!» Я выпала от смеха. Спрашиваю: «А для белья зачем нужен кондиционер?» Он: «Чтобы спать нежарко было». © Подслушано / Ideer
- Говорю мужу:
— Можешь с комаром разобраться?
— Я все могу! Насыпать коту наполнитель, встретить курьера. Я очень могучий!
— Вон там комар.
Муж хлопает по комару, комар улетает. Муж вяло бродит за ним по комнате пару минут, пока комар окончательно не теряется из виду.
— Ты же сказал, что все можешь.
— Я-то могу! Просто комар не хочет. © BessyGlass / Pikabu
- Лежу на кровати, жена пылесосит. Собака боится шумящего пылесоса, легла ко мне под бок, нашла защиту. Я ее глажу, успокаиваю. Жена закончила, ушла в другую комнату. Я, поглаживая собаку: «Ну, все, не бойся, пугалка ушла». Жена из соседней комнаты: «Я сейчас вернусь». © Ma****** / Pikabu
- Муж постоянно увлажняет кожу лосьоном. Он переворачивается на спину, подтягивает колени к груди и одновременно натирает обе ноги. Выглядит, как лягушка перевернутая. И при этом он может продолжать разговаривать со мной как ни в чем не бывало. А иногда он держит нашу пухлую кошку так, будто она стоит на задних лапках, и говорит, что ей срочно нужны вельветовые штаны. © audible_eyeroll / Reddit
- У нас с женой два сына: Вадик (5 лет) и Саша (3 года). Недавно состоялся такой разговор.
Вадик: «Через 2 года я пойду в школу. Мне будет 7 лет. А когда мне исполнится 9, Саше будет 7, и он тоже пойдет в школу. А когда мне будет 20...»
Жена: «Ты уже будешь учиться в университете, уедешь от мамы с папой, у тебя появятся новые друзья, знакомства, может быть, влюбишься».
Вадик (грустно выпятил губу): «Я от вас никогда не уеду».
Жена: «Уедешь, конечно. Станешь взрослым, будешь жить отдельно от нас, будем друг к другу в гости ездить».
Вадик (срываясь на плач): «Нет, я не уеду никогда!»
Жена: «Не плачь, сынок. Чего ты раньше времени расстраиваешься?»
Подходит Саша: «Мама, ты не переживай. Я уеду». © Cheremis / Pikabu
- Отчим застрял ногой в унитазе. Моей маме пришлось смазывать его ногу мылом, чтобы достать. До сих пор он не объяснил нам, как оказался в такой ситуации. © essjay2009 / Reddit
- В детстве я был крайне неуклюжим. Разливал молоко почти при каждом приеме пищи. Моя мама очень злилась из-за этого. И однажды, когда она в очередной раз дала мне молоко, то просто взяла и сама разлила его со словами: «Все равно этого не избежать». Убралась и продолжила заниматься своими делами. © walerlarry / Reddit
- Жена разговаривает во сне. И это не что-то вроде: «Я забыла молоко». А выражения вроде: «Космические овцы, где баранки? Найдите мне баранки!» Шикарно. © Unknown author / Reddit
- Попросила мужа купить сливки для кофе, он притащил сливы. Спелые сливы. Говорит: «Я искал маленькие сливы, но нигде не нашел, пришлось большие взять». © Подслушано / Ideer
- Вчера сидели на кухне и разговаривали: я, мама и брат. Говорили о том, кого как назвали и почему. Я пошутила, мол, меня вообще в честь кошки назвали. Брат такой: «У нас разве была кошка?» Мама: «Она и сейчас есть». Брат: «Так это наша?! А я ее постоянно на улицу выставлял. Думал, что соседская. Возмущался еще, что ей вечно у нас надо». © Подслушано / Ideer
А людей с чудинкой можно найти не только в кругу семьи, но и среди посторонних. И наша подборка — лишнее тому доказательство.
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