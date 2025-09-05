15+ фото, от которых перфекционист внутри вас будет мурчать от удовольствия

Иногда жизнь подбрасывает нам такие совпадения, что в случайность просто не верится. Они выглядят слишком точными, удивительными и даже мистическими, словно за ними стоит какой-то тайный замысел. В этой подборке мы собрали истории, после которых начинаешь задумываться: «А вдруг судьба и правда играет с нами в свои игры?»