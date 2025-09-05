15+ фото, от которых перфекционист внутри вас будет мурчать от удовольствия
Иногда жизнь подбрасывает нам такие совпадения, что в случайность просто не верится. Они выглядят слишком точными, удивительными и даже мистическими, словно за ними стоит какой-то тайный замысел. В этой подборке мы собрали истории, после которых начинаешь задумываться: «А вдруг судьба и правда играет с нами в свои игры?»
«Купил Lego и такая же машина была на парковке»
«Нашла игрушку для собаки, которая выглядит как менее жуткая версия татуировки моего мужа»
«У моей кружки с Винсентом ван Гогом отломалась ручка в форме уха»
«Я нашел этот странный лимон на работе»
«Внутри лягушки живет лягушка»
«У меня и моего котенка одинаковая гетерохромия»
«Фото одной из наших кошек — выглядит так, будто на ней пушистый шарфик в тон, с белым сердечком»
«Это яблоко, которое я сорвал, с сердечком на кожуре»
«Решила связать свитер и случайно подобрала пряжу»
Кисуля лапочка. А цвет свитера красивый. Когда будет носить его, можно к мужу приластиться, вместо кошки, пусть гладит, а она будет мурлыкать.
- Проблема кошачьей шерсти на одежде решена! © FeralSweater / Reddit
«Когда с подругой случайно оделись одинаково»
Хоспыдя! Это что ж за подруга-то у нее??? Она что, живет в мультике "Кто подставил кролика Роджера"?
«Мое платье из 60-х случайно похоже на работы Мондриана»
«У моей сестры-близнеца появился кот. Теперь мы — копия друг друга»
«Я и мама в 1990 году»
так и думала, что прикол в том, что мама похожа на Дженифер Грей - Бэби из Грязных танцев и тут цитата "Nobody puts Baby on the deck" а малышка как раз сидит как на палубе
сложно, очень сложно, мы не знаем что это..
- Когда въехал, что к чему, я аж заулыбался от умиления!
«Цвета рассвета идеально совпали с розами из сада»
«Соседка сказала, что эта мягкая игрушка — вылитый Сэтчел. Она не подозревала, что у него есть еще и шляпа в тон»
«Идеальное совпадение»
«Моя коллега составила букет цветов в тон баночке Hello Kitty»
«Забег с осликами. Мы с Баки в одинаковом стиле»
«Глаза моих кошек случайно совпали с цветом фона»
Комментарии
