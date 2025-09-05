15+ фото, от которых перфекционист внутри вас будет мурчать от удовольствия

1 час назад

Иногда жизнь подбрасывает нам такие совпадения, что в случайность просто не верится. Они выглядят слишком точными, удивительными и даже мистическими, словно за ними стоит какой-то тайный замысел. В этой подборке мы собрали истории, после которых начинаешь задумываться: «А вдруг судьба и правда играет с нами в свои игры?»

«Купил Lego и такая же машина была на парковке»

«Нашла игрушку для собаки, которая выглядит как менее жуткая версия татуировки моего мужа»

«У моей кружки с Винсентом ван Гогом отломалась ручка в форме уха»

«Я нашел этот странный лимон на работе»

«Внутри лягушки живет лягушка»

«У меня и моего котенка одинаковая гетерохромия»

«Фото одной из наших кошек — выглядит так, будто на ней пушистый шарфик в тон, с белым сердечком»

«Это яблоко, которое я сорвал, с сердечком на кожуре»

«Решила связать свитер и случайно подобрала пряжу»

Светлана БМВ
1 час назад

Кисуля лапочка. А цвет свитера красивый. Когда будет носить его, можно к мужу приластиться, вместо кошки, пусть гладит, а она будет мурлыкать.

-
-
Ответить

«Когда с подругой случайно оделись одинаково»

«Мое платье из 60-х случайно похоже на работы Мондриана»

«У моей сестры-близнеца появился кот. Теперь мы — копия друг друга»

«Я и мама в 1990 году»

Чертово_колёсико
29 минут назад

так и думала, что прикол в том, что мама похожа на Дженифер Грей - Бэби из Грязных танцев и тут цитата "Nobody puts Baby on the deck" а малышка как раз сидит как на палубе
сложно, очень сложно, мы не знаем что это..

-
-
Ответить
  • Когда въехал, что к чему, я аж заулыбался от умиления!

«Цвета рассвета идеально совпали с розами из сада»

«Соседка сказала, что эта мягкая игрушка — вылитый Сэтчел. Она не подозревала, что у него есть еще и шляпа в тон»

«Идеальное совпадение»

«Моя коллега составила букет цветов в тон баночке Hello Kitty»

«Забег с осликами. Мы с Баки в одинаковом стиле»

«Глаза моих кошек случайно совпали с цветом фона»

Фото на превью classy_rachael / Reddit

Светлана БМВ
1 час назад

Что за фигня.? Зачем всё сравнивать? На Reddit уже не знают чем привлечь внимание, а Адме передирают оттуда всё подряд. Диз. 👎

-
-
Ответить

