19 поваров, которые блеснули креативностью, а мы теперь гадай: cтрем или норм

Интересное
49 минут назад

Помните, как в фильме «Меню» трудно было достать билет на званый ужин, где подача блюд была весьма неоднозначна? В реальной жизни повара тоже любят немного покреативить, мы потом сидим за столом, рассматриваем на тарелке «гнездо дракона» или десерт с васаби и определяем съедобность всех ингредиентов. Но, как говорится, лишь бы было вкусно и сытно.

«В одном мишленовском ресторане десерт подает рука манекена»

«Я просто хочу понять, что на тарелке вообще происходит?»

«Я даже не могу понять, что это? Сломанная ложка?»

«Такое блюдо подали моей жене на званом ужине в Индии. Это свекла и апельсин. Говорит, вкусно»

«Мы бы очень хотели сейчас иметь под рукой тарелку»

«Ощущение, что брускетту на этих камнях принесли прямо с соседнего пляжа»

«Этот десерт называется „Жареное молоко с васаби“. Звучит немного странно, но на вкус грандиозно»

«Креветки подали прямо в кокосе»

«Ничто не сделает вечер таким же романтическим, как подача блюда на куске дерева»

«Как вам такое оформление блюда?»

«Вот такая необычная подача блюд в аквариумном стиле»

  • Не, ну потом же можно все продезинфицировать, правда? © lo-lux / Reddit

«Дождаться не могу, когда вся эта гигантская глыба льда растечется по столу»

«Хотелось попробовать панна-котту в испанском ресторане, а принесли вот это...»

«Зачем они делают это с беконом»

«А если я не собираюсь делиться с кем-то своим десертом?»

«Подача блюда в тайваньском ресторане»

«Неужели нельзя было сразу приготовить початки?»

«Мясное платье для Барби»

«Клубничный чизкейк в цветочном горшочке»

Фото на превью kronograf / Reddit

Комментарии

Уведомления

Похожее