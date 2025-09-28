19 поваров, которые блеснули креативностью, а мы теперь гадай: cтрем или норм

Помните, как в фильме «Меню» трудно было достать билет на званый ужин, где подача блюд была весьма неоднозначна? В реальной жизни повара тоже любят немного покреативить, мы потом сидим за столом, рассматриваем на тарелке «гнездо дракона» или десерт с васаби и определяем съедобность всех ингредиентов. Но, как говорится, лишь бы было вкусно и сытно.