20+ кулинарных «шедевров», авторам которых лучше больше не подходить к плите

Кулинарные провалы случаются с каждым. И самое главное здесь — не паниковать, а отнестись с юмором. Ну, подгорели у вас макароны... С кем не бывает? Зато есть, что вспомнить и в соцсетях показать. Не одними же идеальными тортами любоваться.

«Повар предложил мне это блюдо на ужин. Что плохого я ему сделал?»

Многим приходилось приносить по случаю смены работы прощальный торт для коллег. Отличный способ выразить свои чувства

Вот такой прощальный торт для коллег у меня получился. © Z0ryx / Reddit

То есть ты их совсем ненавидишь, да? © AwkwardInmate / Reddit

Дети любят помогать на кухне. Иногда даже проявляют самостоятельность и готовят себе обед. Другой вопрос, из чего они это делают

Папа вам не мама. Он, конечно, вас любит, но смайлики на хлебе — это не его

Макароны тоже могут подгореть. Но мы сразу подумали, что это тортик

© The_Lobster_ / Reddit Полночь 1 день назад Все может подгореть).

Тут одна странная личность писала про подгоревший холодец и при этом искренне удивлялась сожжённым котлетам - типа разве это возможно? - - Ответить

«Мне хотелось на день рождения получить ужасный торт в виде птицы, и мама блестяще справилась с этой задачей»

«Вот это моя девушка приготовила на ужин»

Вот что бывает, если немного переборщить с сыром

Когда дочь просит сделать торт в виде единорога, ни один родитель ей не откажет. И здорово же получилось!

«Шоколадное печенье, глазурь, посыпка и кисло-сладкий джем. У моего ребенка округлились глаза после этого блюда»

Вы когда-нибудь видели крендель с лобстером? Вот, посмотрите

«Я приготовил сыну ужин. Если честно, мне стыдно. Видели бы вы, как он это ел»

«Возможно, это самый худший английский завтрак, который когда-либо подавали»

«Папа испек хлебушек к празднику»

Если на прилавке лежит «подгоревший» круассан, возможно, он просто сделан по особому рецепту

Этот круассан сделан с добавлением активированного угля. Он не сгорел. © LargeAppetite / Reddit

«Моя супруга вызвалась испечь блинчик в форме Эльзы из „Холодного сердца“. Наша малышка констатировала, что это ужас»

В сырном ассорти главное — много сыра. А здесь его много, так что все нормально

Так выглядит сырное ассорти в отеле, где я остановился. © New_Fry / Reddit

«Обед студента»

«Испытал свою бутербродницу за 8 долларов»

Мне кажется, проблема не в цене бутербродницы. © AmbassadorSad1157 / Reddit

«Человек-паук спасает свой собственный торт»

«Жена решила приготовить банановый пирог»

Завтрак — важный прием пищи. И если вам хочется банан, яйцо и огурчик, так тому и быть

«Изысканная сырная тарелка на завтрак»

Если добавить пару крекеров, то выйдет сырная тарелка ресторанного уровня. © caffarelli / Reddit