А что здесь страшного? Сосиски, яблоки, салат с каким-то соусом - не самое банальное сочетание, но и ничего страшного, я бы такое блюдо попробовала.
20+ кулинарных «шедевров», авторам которых лучше больше не подходить к плите
Кулинарные провалы случаются с каждым. И самое главное здесь — не паниковать, а отнестись с юмором. Ну, подгорели у вас макароны... С кем не бывает? Зато есть, что вспомнить и в соцсетях показать. Не одними же идеальными тортами любоваться.
«Повар предложил мне это блюдо на ужин. Что плохого я ему сделал?»
Многим приходилось приносить по случаю смены работы прощальный торт для коллег. Отличный способ выразить свои чувства
- Вот такой прощальный торт для коллег у меня получился. © Z0ryx / Reddit
- То есть ты их совсем ненавидишь, да? © AwkwardInmate / Reddit
Дети любят помогать на кухне. Иногда даже проявляют самостоятельность и готовят себе обед. Другой вопрос, из чего они это делают
Дети обычно любят экспериментировать с продуктами. Не надо им мешать, иначе потом, вообще, не захотят готовить.
- Мой сын сам приготовил себе обед. © RazerRamona / Reddit
- У меня другой вопрос: смогла ли ты его заставить все это съесть? © NOOBEv14 / Reddit
- Он даже не стал пробовать. © RazerRamona / Reddit
Папа вам не мама. Он, конечно, вас любит, но смайлики на хлебе — это не его
- Жена делает сыну «улыбающиеся» сэндвичи. Он попросил меня о том же. © norpal / Reddit
- Даже сэндвич расстроился. © totallyintotraps / Reddit
Макароны тоже могут подгореть. Но мы сразу подумали, что это тортик
Все может подгореть).
Тут одна странная личность писала про подгоревший холодец и при этом искренне удивлялась сожжённым котлетам - типа разве это возможно?
«Мне хотелось на день рождения получить ужасный торт в виде птицы, и мама блестяще справилась с этой задачей»
«Вот это моя девушка приготовила на ужин»
Вот что бывает, если немного переборщить с сыром
Когда дочь просит сделать торт в виде единорога, ни один родитель ей не откажет. И здорово же получилось!
«Шоколадное печенье, глазурь, посыпка и кисло-сладкий джем. У моего ребенка округлились глаза после этого блюда»
Вы когда-нибудь видели крендель с лобстером? Вот, посмотрите
«Я приготовил сыну ужин. Если честно, мне стыдно. Видели бы вы, как он это ел»
«Возможно, это самый худший английский завтрак, который когда-либо подавали»
- Не могу перестать смеяться над сосиской и фасолью. © aNeatHat / Reddit
- По-моему, гриб внизу тоже заслуживает внимания. © Unknown author / Reddit
«Папа испек хлебушек к празднику»
Если на прилавке лежит «подгоревший» круассан, возможно, он просто сделан по особому рецепту
- Этот круассан сделан с добавлением активированного угля. Он не сгорел. © LargeAppetite / Reddit
«Моя супруга вызвалась испечь блинчик в форме Эльзы из „Холодного сердца“. Наша малышка констатировала, что это ужас»
В сырном ассорти главное — много сыра. А здесь его много, так что все нормально
- Так выглядит сырное ассорти в отеле, где я остановился. © New_Fry / Reddit
«Обед студента»
«Испытал свою бутербродницу за 8 долларов»
Что он делал с бутербодницей? Мне кажется, он теперь должен на ней жениться...
- Мне кажется, проблема не в цене бутербродницы. © AmbassadorSad1157 / Reddit
«Человек-паук спасает свой собственный торт»
«Жена решила приготовить банановый пирог»
Завтрак — важный прием пищи. И если вам хочется банан, яйцо и огурчик, так тому и быть
«Изысканная сырная тарелка на завтрак»
- Если добавить пару крекеров, то выйдет сырная тарелка ресторанного уровня. © caffarelli / Reddit
Прежде, чем делать бисквит, лучше свериться с рецептом. Два раза
Итак, пока готовилась эта статья, почти ничего не подгорело: только чайник устал кипятить воду. Делитесь своими кулинарными подвигами и не только. А еще больше уморительных и не очень сюжетов здесь: