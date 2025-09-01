А чем крахмал помешал в оладушках? Были бы более хрустящие. И зачем крахмал в какао? Так много вопросов...
17 кулинарных провалов, после которых люди пожалели, что просто не заказали пиццу
Кулинария — штука непредсказуемая. Даже простые рецепты могут обернуться катастрофой, если ингредиенты, настроение или духовка решат устроить заговор. Но зато именно из таких историй рождаются самые смешные фото и истории. В этой статье — 17 провалов, от которых хочется и плакать, и смеяться одновременно.
- Когда на 1 курсе жили в общаге, то готовили по-очереди. Прихожу с пар, есть охота очень сильно. Девочка-дежурная говорит, что, мол, я там плов приготовила. Ну круто же! Я накладываю в тарелку, пробую на вкус, а все просто дубовое. Оказалось, что она мясо и овощи пожарила, рис добавила, пережарила, а воды не добавила. Пришлось еще час доваривать «плов», а пока просто съесть батон с майонезом и сладким чаем. В общаге ели всякое. © LudmilkaTomsk / Pikabu
- Подростком устроилась на работу. Перед уходом поставила варить мясо и забыла выключить. К обеду вернулась домой, а там... просто огромное количество мух. Мы жили тогда на Чукотке, и дом был крайним возле леса. Я не знаю, откуда на запах горелого мяса слетелось столько мух! Зеленых, жирных, помойных мух. Но они были везде. Они путались в волосах, влетали в уши, нос и глаза, на стеклах окон их было столько, что света было не видно. Я в истерике звоню отцу на работу: «Папаааа! Тут мухи, приходи!» Когда он пришел, то схватился за голову, распахнул окна и двери, достал пылесос и стал просто пылесосом собирать их, а я бегала и колотила полотенцем. © irmiz / Pikabu
«Я испекла фанфетти*»
Я пыталась сделать его голубым, но посыпка расплылась, и в итоге цвет вышел серо-цементный.
*Funfetti (фанфетти) — бисквит, куда прямо в тесто добавляют цветную кондитерскую посыпку. При выпечке она тает и получается пирог/торт с «конфетти» внутри — в разрезе он весь в ярких цветных крапинках.
- Моя бабушка, будучи уже совсем старенькой, взялась варить борщ. Жаловалась, что картошка пошла поганая совсем. Не то что в ее время.... борщ с киви вместо картошки получился странный. © Unknown author / Pikabu
- Как-то решили с подругой сделать себе горячий шоколад. В рецепте — какао, крахмал, молоко, сахар. Она перепутала пакеты, и вместо молока налила кефир. Чего добру пропадать — решили из этого сделать шоколадные оладушки, вмешали муку. Плюхнули на сковородку, и вспомнили, что крахмал был всыпан ещё до кефира. Пробовать не рискнули, выбросили. © FaenirMorne / Pikabu
«Моя попытка сделать веганский чизкейк»
- Недавно я решил попробовать свои силы в готовке. Раньше кулинария меня особо не привлекала, но тут что-то щелкнуло, и я решил приготовить ужин для всей семьи. Взялся за рецепт лазаньи — думал, что с таким популярным блюдом точно справлюсь. Подготовил все ингредиенты, сосредоточенно следил за рецептом. Когда дошло до того, чтобы собирать слои, начал с соуса и... тут все пошло не так. Соус получился слишком жидким, и листы пасты начали просто плавать в нем. Я пытался спасти ситуацию, добавив еще сыра, но это только ухудшило дело — всё стало липким и неаппетитным. В итоге вместо вкусного ужина я получил нечто, что никто в семье есть не захотел. Но, несмотря на провал, я не расстроился — это был урок, что кулинария требует терпения и опыта. В следующий раз обязательно получится лучше. © Палата № 6 / VK
- Пыталась испечь торт-пожарную машину ко дню рождения сына. По глупости взяла силиконовую форму и, видимо, налила слишком много теста. Оно вылилось через край, растеклось по дну духовки, и вместо основы пожарной машины получился кривой, наполовину сырой кусок. В итоге в том году у него был обычный, магазинный торт. © mgov999 / Reddit
«Торт забирал папа жениха в день свадьбы»
Если бы я поехала сама, то честно попросила бы просто обычный клубничный бисквит и часть денег назад. Наверное, самый уродливый торт, что я когда-либо видела.
- Я понимаю, что вы расстроились, но мне кажется, это очень смешно, и надеюсь, что в будущем вы будете вспоминать это с улыбкой. Выглядит как персонаж из фильмов Уэса Андерсона. © 123hop / Reddit
- Приехала любимая бабуля и решила приготовить ужин, пока мы с парнем были на работе. Сидим вкушаем курочку с картошкой под сыром, и тут чёрт меня дернул спросить: — Бабуль, ты в магазин сходила? Не все же дома было? — Ну, птицу я на рынке взяла, а остальное у вас было. — И сыр? — бледнеет парень. — Да, нашла в холодильнике кусочек в бумажке, сухой такой, ломался постоянно, не берите больше.
В общем, бабуля запекла курицу с пармезаном за 4500 за килограмм. © Подслушано / Ideer
- На днях впервые в своей жизни приготовил компот. Вроде бы получилось невероятно вкусно, отлично для первого раза. Почему вроде бы? Потому что я его так и не попробовал. Решил, что нужно компот процедить, ведь фрукты всё равно никто не будет есть. Поместил дуршлаг прямо в раковину и вылил туда компот. Затем долго стоял, глядя в дуршлаг, и размышлял... Фрукты, кстати, были неплохи © Палата № 6 / VK
«Сделал торт-единорога для своей маленькой двоюродной сестренки»
Фотка «ожидание vs реальность»
- Боже мой! Я так смеялся. Вы принимаете заказы? Хочу такой торт на следующий день рождения. © Lady_Dont_Tek_No / Reddit
- Это было еще до того, как я научился готовить. Один из друзей попросил меня смазать дно формы маслом — ну я так и сделал. Намазал маслом снизу форму и поставил её на плиту © timeisnomatter / Reddit
- Однажды я решил устроить своим друзьям ужин-сюрприз, используя рецепт максимально сложного блюда из интернета. В процессе готовки выяснилось, что я перепутал сахар с солью, и блюдо получилось несъедобным от слова совсем. Когда гости попробовали первое блюдо, их лица вытянулись. Я с трудом удержался от смеха и признался в своей ошибке. В итоге мы решили приготовить что-то вместе и, наконец, сделали пиццу. Весь вечер мы смеялись над моим кулинарным провалом, и это стало нашей традицией — вместе готовить и следить за мной, пряча сахар. © Палата № 6 / VK
«Ребенок буквально назвал это „монстром“ и отказывался даже сидеть за столом, пока оно там стояло»
- Дело было на первом курсе, жила с подругой. Моя мама привезла полную сумку продуктов и без долгих пояснений убежала. Разобрав сумку, мы обнаружили кучу еды и целлофановый пакет с чем-то белым. Через пару дней в гости ожидались одноклассники, и я решила испечь шарлотку. Тесто замешивалось очень тяжело — вся масса стала очень крутой и едва проворачивалась. Кое-как запихав это чудо в духовку, мы встретили друзей. На вкус шарлотка вышла ужасно горькой, и, повыковыривав яблоки, мы ее выкинули. А когда на выходных я рассказала это маме, она изменилась в лице и в ужасе закричала: «Это была не мука! Это был буровой клей, чтобы вы обои подклеили!» © Подслушано / Ideer
Жена сегодня сделала мне топовый подарок
Я умял еще две тарелки. Ну и разъясню: белая фасоль, пюре из тыквы и вареное яйцо.
- За что она так с тобой? Расскажи, чтобы мы так не сделали. © Unable_Celebration64 / Reddit
Согласитесь, смотреть на чужие ошибки всегда веселее, чем переживать свои. Но каждый такой провал — ещё и напоминание, что в конце концов мы все люди. Напишите в комментариях: какой момент из вашей кулинарной практики до сих пор вспоминается с улыбкой?