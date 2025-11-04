Как бы выглядели 13 наших любимых героев, если бы кастингом занимались фанаты

Когда продюсеры объявили о том, что в новом сериале Геральта из Ривии сыграет Генри Кавилл, фанаты и оригинального произведения, и снятой по его мотивам игры, взорвались от негодования. Считалось что для роли закаленного мутанта с характером, Кавилл решительно не подходит — слишкл красив, слишком накачан, слишком похож на супермена. Но после выхода сериала на экраны скепсис начал таять: зрители признали, что Кавилл идеально уловил и усталость и саркастичную отстраненность своего героя.

Когда актер покинул проект, а на его место пришел Лиам Хемсворт, фанаты снова почувствовали себя разочарованными. Выбор не пришелся многим по душе и в сообществе даже шутили, что чего уж теперь, почему бы не пригласить на эту роль Дэвида Швиммера, известного про роли Росса в сериале «Друзья».

Идеальным же Геральтом множество поклонников видит актера Мадса Миккельсена.