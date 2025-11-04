Не, Мортиша и Гомес хороши как есть. Паскаль больше драматический, чем комедийный актёр, а у Евы Грин подобных образов было уже слишком много.
Как бы выглядели 13 наших любимых героев, если бы кастингом занимались фанаты
Сегодня зрители не просто смотрят фильмы и сериалы — каждый громкий проект теперь сопровождают не только трейлеры и интервью, но и обсуждения в соцсетях. И чаще всего самые жаркие споры разгораются вокруг кастинга. В сети полно веток, в которых пользователи спорят, почему тот или иной актер не попал в роль, и кого стоило бы взять вместо него. Эти разговоры часто звучат весьма убедительно — в них столько эмоций и внимание к деталям. Мы собрали самые заметные примеры — когда фанаты были уверены, что другой актер справился бы лучше, и попросили искусственный интеллект «примерить» на любимчиков публики знакомые роли.
Мортиша и Гомес Аддамс
После выхода сериала «Уэнсдей» некоторые зрители остались недовольны актерами, сыгравшими чету Аддамсов. Луис Гусман в роли Гомеса, по их мнению, лишен той безумной харизмы, которой славился герой в старых версиях. Есть претензии и к Кэтрин Зета-Джонс: кто-то счел, что между ней и Гусманом нет ни загадки, ни фирменной химии Аддамсов, да и играет она себя, но в готическом наряде. Чаще всего в обсуждениях альтернативного кастинга всплывали имена актеров, которых фанаты видели идеальной парой в этих ролях: Ева Грин и Педро Паскаль.
Принц Дастан
Да, Джилленхолл классный, но, пардон, белый. Не знаю насчёт Мены Массуда, но это должен быть кто-то ближневосточной национальности.
Многие фанаты до сих пор скрипят зубами, вспоминая Джейка Джилленхола в роли принца Дастана в фантазийном боевике «Принц Персии: Пески времени». А вот вписался бы в образ — Мена Массуд, звезда «Аладдина»: ближневосточная внешность, легкая ирония и природный шарм, которых не хватило версии Джилленхола.
Белоснежка
Посмотрел я эту версию Белоснежки. Выколите мне глаза. Зеглер не справилась от слова абсолютно.
Выбор Рейчел Зеглер на роль Белоснежки вызвал бурю обсуждений еще до выхода фильма. Зрители ожидали классическую принцессу, но получили актрису, которая, по мнению фанатов, не вписывается в образ — слишком современную, с ироничным выражением лица и без нужной сказочной наивности. В обсуждениях на роль предлагали Маккензи Фой или Александру Даддарио. Надо сказать, что последнюю фанаты мечтали увидеть Белоснежкой еще со времен выхода фильма «Белоснежка и охотник».
Геральд из Ривии
Я не фанат, хоть и книги любила в юности, но мечта это кто? Сей унылый старый мужик?🫥🫥 Да чето вааще не тянет с ним фильмы-сериалы смотреть, как бы круто они не были сняты😅
Когда продюсеры объявили о том, что в новом сериале Геральта из Ривии сыграет Генри Кавилл, фанаты и оригинального произведения, и снятой по его мотивам игры, взорвались от негодования. Считалось что для роли закаленного мутанта с характером, Кавилл решительно не подходит — слишкл красив, слишком накачан, слишком похож на супермена. Но после выхода сериала на экраны скепсис начал таять: зрители признали, что Кавилл идеально уловил и усталость и саркастичную отстраненность своего героя.
Когда актер покинул проект, а на его место пришел Лиам Хемсворт, фанаты снова почувствовали себя разочарованными. Выбор не пришелся многим по душе и в сообществе даже шутили, что чего уж теперь, почему бы не пригласить на эту роль Дэвида Швиммера, известного про роли Росса в сериале «Друзья».
Идеальным же Геральтом множество поклонников видит актера Мадса Миккельсена.
Галадриэль
Поклонники саги «Властелин колец» до сих пор ставят Кейт Бланшетт в пример, когда говорят о «идеальном касте». Галадриэль в ее исполнении стала эталоном — холодная, сияющая и в то же время пугающе могущественная. Стоит ли напоминать им, что когда-то актрису считали недостаточно красивой для этой роли? Обсуждая, кто мог бы еще воплотить аристократизм, красоту и могущество эльфийской королевы, фанаты часто называют таких актрис как Николь Кидман и Тильда Суинтон.
Вилли Вонка
А мне Шаламе здесь понравился, такой сказочный позитивный обаяшка.
Фанаты киновселенной про Вилли Вонку уже дважды прошли через разочарование. Сначала — когда Джонни Депп превратил эксцентричного шоколатье в странноватого фрика. Потом, когда на роль утвердили Тимоти Шаламе. Многие сочли, что «слишком устали от этого парня». А вот кого бы они хотели видеть в этой роли, так это Джереми Аллена Уайта — звезды комедийно-драматического телесериала «Медведь». С его внутренним напряжением, нервной энергией и легкой одержимостью актер мог бы сыграть того самого героя, который идеально воплотил бы ожидания публики.
Ник Мортон
Круз, конечно, актер авторитетный, но уж очень у него много шаблонных поз и игры лицом
Когда Universal решила перезапустить «Мумию» с Томом Крузом, фанаты сразу насторожились — и оказались правы. Вместо приключенческого фильма с иронией и мистикой зрители получили еще один экшен под копирку с «миссиями» и бесконечным Крузом, бегущим в замедленной съемке. Ни тени Рика О’Коннелла, никакого шарма, никакой романтики. Хотя кинематографисты и переименовали главного героя, зрители-то не забыли откуда растут ноги у этой истории. И все помнят с каким теплом и самоиронией воплотил образ Брендан Фрейзер. Идеальным преемником многие называют Дэвида Коренсвета — актера с классической внешностью и естественной харизмой. Он смог бы вернуть приключенческому жанру ту магию, где опасность соседствует с улыбкой, а археолог снова становится романтическим героем, а не суперсолдатом.
Китнисс Эвердин
Фанаты «Голодных игр» были в восторге от Дженнифер Лоуренс в роли Китнисс. Однако звучали и голоса, которые говорили о том, что актриса слишком взрослая для этой роли, ведь в книге ясно говорится о том как юна героиня и это придает истории дополнительную глубину. Из альтернативного каста, одобренного фанатами, пожалуй, стоит отметить Дженну Ортегу — ее хрупкость, напряженная энергетика могли бы помочь сделать экранную Китнисс более похожей на девушку, уставшую от мира, который заставил ее сражаться.
Кэтрин Эрншо
Когда появились новости о том, что Эмиральд Феннелл собирается экранизировать «Грозовой перевал» Эмили Бронте и на роль Кэтрин пригласила Марго Робби, многим читателям не понравился кастинг. Их не устраивает, что актриса намного старше своего персонажа: «Кэти должно быть 19, она должна быть юной, трагичной и наивной». Кроме того в книге Кэрин описана как девушка с прекрасными каштановыми волосами, а Робби, как стало видно с первых же кадров со съемочной площадки, осталась блондинкой. Многие хотели бы увидеть в этой роли Эллу Пернелл.
Дейенерис Таргариен
Несмотря на культовый статус «Игры престолов», многие фанаты до сих пор считают, что Эмилия Кларк не была идеальным выбором для исполнительницы роли Дейенерис Таргариен. Основные претензии к актрисе — отсутствие должного таланта, который позволил бы ей отыграть всю сложную эволюцию персонажа. Кларк прекрасно справляется с наивностью и уязвимостью ранней Дейенерис, но чем дальше история уходит в трагедию и безумие, тем заметнее, что актрисе не хватает внутренней глубины и силы, чтобы убедительно передать превращение героини в разрушительную королеву. В качестве альтернативы некоторые упоминают Аню Тейлор-Джой. Они уверены, что ее холодная пластика и взгляд будто из иного мира идеально подошли бы для этой роли.
Ирулан Коррино
Флоренс "подводит" ее достаточно неизящная внешность, особенно когда ее ставят рядом с тонкими длинными Шаламе или Зендеей, отсюда и непринятие ее в роли Ирулан.
Кастинг Флоренс Пью в роли принцессы Ирулан в «Дюне: Часть вторая» некоторые считали, что ей не удастся воплотить аристократическую и отстраненную принцессу, способную манипулировать судьбой Империи. А вот Сирша Ронан — с ее холодным взглядом и ощутимой внутренней силой могла бы добавить персонажу ту смесь загадочности и одиночества, которой не хватило версии Пью.
Эдвард Каллен
Едва не спутал его со Старриджем из Песочного человека из-за уныния на лице
Поклонники «Сумеречной саги» не устают повторять, что Роберта Паттинсон «никогда не выглядел как Эдвард Каллен из книги», загадочным и почти сверхъестественным, каким его описывала Стефани Майер. Когда заходит речь о рекасте, многие говорят, что хотели бы видеть в этой роли Тимоти Шаламе. Зрители отмечали его нервную энергетику и меланхоличный романтизм — то, что, по их ощущениям, помогло бы ему идеально сыграть эту роль.
Кастинг — занятие увлекательное и неблагодарное: угодить всем невозможно, а споры о том, кто «должен был сыграть», не утихают годами. Вот еще несколько статей, в которых мы попробовали подобрать актеров на роли популярных героев: