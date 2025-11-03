Лицо у актёра очень знакомое. Он снимался во многих фильмах. Только вот имени и фамилии актёра не помню. Их столько много новых, что не всегда можно запомнить. Только самых известных и популярных.
14 малоизвестных ролей наших любимых актеров, в которых вы могли их даже не узнать
До того как они стали звездами, наши любимые актеры играли официантов, случайных прохожих или даже «парня в третьем ряду». Но если присмотреться внимательнее, можно заметить знакомые лица в самых неожиданных местах. Давайте посмотрим, в каких фильмах знаменитости прятались у нас буквально перед глазами.
Дэниел Крейг в фильме «Звездные войны: Пробуждение силы»
Билли Зейн в фильме «Назад в будущее»
Том Фелтон в фильме «Анна и Король»
Михаил Горевой в фильме «Телохранитель киллера»
Мэтт Дэймон в фильме «Дедпул 2»
Пол Маккартни в фильме «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
Джули Уолтерс в фильме Джейн Остин
Тимоти Шаламе в фильме «Интерстеллар»
Скарлетт Йоханссон в фильме «Один дома 3»
Хью Лори и Марк Уильямс в фильме «101 далматинец»
Стив Бушеми в фильме «Криминальное чтиво»
Стив здесь очень похож на Шурика из известного советского фильма.
Анна Фроловцева в фильме «Изгой»
А ещё Фроловцева снималась в роли официантки в фильме "Вокзал для двоих". И в роли прислуги в фильме "Формула любви". Узнала её в тех фильмах, после её звёздной роли свекрови в "Ворониных". Хорошая актриса. Думаю что у неё много ролей второго плана. Вот только повезло ей прославиться уже в зрелом возрасте.
Бред Питт в фильме «Дэдпул 2»
