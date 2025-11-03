14 малоизвестных ролей наших любимых актеров, в которых вы могли их даже не узнать

А ещё Фроловцева снималась в роли официантки в фильме "Вокзал для двоих". И в роли прислуги в фильме "Формула любви". Узнала её в тех фильмах, после её звёздной роли свекрови в "Ворониных". Хорошая актриса. Думаю что у неё много ролей второго плана. Вот только повезло ей прославиться уже в зрелом возрасте.