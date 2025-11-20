17 фото, которые заставят улыбнуться и сказать: «А ведь было время»
У каждого из нас есть такие снимки: дикие прически, наивные мечты и моменты, которые навсегда остались в нашем сердце. Мы собрали 17 живых, искренних и невероятно ностальгических фото из личных архивов людей. Они возвращают нас в ту самую эпоху, когда газировка казалась чудом, а дисковые телефоны — фантастикой. Погнали в былые деньки?
«В детстве у нас с сестрой была собственная группа»
- Нельзя смотреть такое на работе! Мой дикий смех напугал коллег! © user10997787 / Pikabu
«Когда я был подростком, я совершал преступления против моды каждый день»
«У бати на работе, 1983 или 84 год. Тогда это казалось фантастикой: кнопочки нажимаешь, а оно печатает, какие—то перфокарты жрет»
Если оно что-то жрёт, лучше ребёнка не пускать туда. У нас в школе на уроках труда стабильно мальчики себе пальцы прошивали, когда заходили в кабинет девочек)
«Нашла на днях свой детский ежедневник. План на 13 января 1987 года хорош, как ни крути! Вот умела я в 8 лет в суть смотреть»
«Вся в подводке для глаз и тоске, собираюсь пойти на местный эмо-концерт»
«Мои родители не могли позволить себе купить мне карнавальный костюм, поэтому они пришили два носка к лыжной маске и сказали, что я Снупи»
«2001 год, у папы на работе. Много вечеров было проведено за Diablo 2»
Dangerous Dave, Doom, Wolfenstein, Quake, Duke Nukem... Много игр хороших...
«Я на своем дне рождения, мне было лет 12-13, выгляжу просто нереально круто. Я носила эту шляпу с полями буквально каждый день»
А что на эту "американскую мечту" скажет Скрепя сердцем?) ждём бурные восторги по поводу "процветающего Запада".
«Это я 28 лет назад. Еще не попробовавший жизни мамкин пирожок, уже катаю на своем первом транспорте, а на заднем фоне батин мотоцикл, которому нет и года»
«Это я недавно нашла свои записочки со времен окончания института, подумала, что иногда и у меня бывают проблески мудростей»
Есть какая-то проблема с организмом, 30 лет назад ее списывали на аутоиммунные заболевания, сейчас списывают на СДВГ и атипичную целиакию. Реально, приходится составлять себе план на самые простые действия и придерживаться его, чтобы силы внезапно просто не кончились посреди дня.
«Моя детская фотография выглядит как реклама»
- Я чуть не упал! Ты должна продать эту фотку! © Allex*** / Pikabu
«Здесь я впервые попробовала газировку. Ну, по лицу понятно, что я довольна»
«Я очень увлекалась трендами в индустрии красоты и сделала «маску для лица»
- Мне кажется, или это похоже на туалетную бумагу? © lego-lion-lady / Reddit
- Моя первая мысль была, что это ломтики ветчины. © Civil_Tax_8080 / Reddit
«Где-то в районе 2000 года я потратил немало времени на эти шипы из волос»
«Это фото возвращает нас в 1997 год. Я тогда проколола язык, а потом проглотила штангу от серьги, когда ела сэндвич»
«Я носил эти штаны каждый день в последний год обучения в старшей школе. Эх, вот это были деньки!»
«Единственное мое фото, которое папа хранит в своем кошельке»
- О том, как моя жизнь перевернулась с ног на голову. © Truji11o / Reddit
Пролистывая эти снимки, мы понимаем, что нелепые прически, странные наряды и первые компьютеры с зеленым экраном — это не просто мода, это наша общая история. Это эпоха, которая сделала нас теми, кто мы есть. Иногда очень полезно улыбнуться своему «прошлому Я» и поблагодарить его за наивность и смелость. А какое из этих фото вызвало у вас самый яркий флешбэк?
Смешные фотографии и истории из прошлого можно почитать тут:
Комментарии
Девочка с газировкой напомнила мне сцену, когда дочь попробовала местную минеральную воду в Баден-Бадене)