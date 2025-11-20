17 фото, которые заставят улыбнуться и сказать: «А ведь было время»

У каждого из нас есть такие снимки: дикие прически, наивные мечты и моменты, которые навсегда остались в нашем сердце. Мы собрали 17 живых, искренних и невероятно ностальгических фото из личных архивов людей. Они возвращают нас в ту самую эпоху, когда газировка казалась чудом, а дисковые телефоны — фантастикой. Погнали в былые деньки?

«В детстве у нас с сестрой была собственная группа»

«Когда я был подростком, я совершал преступления против моды каждый день»

«У бати на работе, 1983 или 84 год. Тогда это казалось фантастикой: кнопочки нажимаешь, а оно печатает, какие—то перфокарты жрет»

© RemonterZeleza / Pikabu Кот Капустный 39 минут назад Если оно что-то жрёт, лучше ребёнка не пускать туда. У нас в школе на уроках труда стабильно мальчики себе пальцы прошивали, когда заходили в кабинет девочек) - - Ответить

«Нашла на днях свой детский ежедневник. План на 13 января 1987 года хорош, как ни крути! Вот умела я в 8 лет в суть смотреть»

«Вся в подводке для глаз и тоске, собираюсь пойти на местный эмо-концерт»

«Мои родители не могли позволить себе купить мне карнавальный костюм, поэтому они пришили два носка к лыжной маске и сказали, что я Снупи»

«2001 год, у папы на работе. Много вечеров было проведено за Diablo 2»

«Я на своем дне рождения, мне было лет 12-13, выгляжу просто нереально круто. Я носила эту шляпу с полями буквально каждый день»

«Это я 28 лет назад. Еще не попробовавший жизни мамкин пирожок, уже катаю на своем первом транспорте, а на заднем фоне батин мотоцикл, которому нет и года»

«Это я недавно нашла свои записочки со времен окончания института, подумала, что иногда и у меня бывают проблески мудростей»

© MKnapweed / Pikabu Пика 35 минут назад Есть какая-то проблема с организмом, 30 лет назад ее списывали на аутоиммунные заболевания, сейчас списывают на СДВГ и атипичную целиакию. Реально, приходится составлять себе план на самые простые действия и придерживаться его, чтобы силы внезапно просто не кончились посреди дня. - - Ответить

«Моя детская фотография выглядит как реклама»

«Здесь я впервые попробовала газировку. Ну, по лицу понятно, что я довольна»

«Я очень увлекалась трендами в индустрии красоты и сделала «маску для лица»

«Где-то в районе 2000 года я потратил немало времени на эти шипы из волос»

«Это фото возвращает нас в 1997 год. Я тогда проколола язык, а потом проглотила штангу от серьги, когда ела сэндвич»

«Я носил эти штаны каждый день в последний год обучения в старшей школе. Эх, вот это были деньки!»

«Единственное мое фото, которое папа хранит в своем кошельке»

О том, как моя жизнь перевернулась с ног на голову. © Truji11o / Reddit