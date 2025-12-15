А что, оказывается, теперь мы прическу под обувь подбираем? 🤔
10+ пар обуви из наших любимых фильмов, которые режиссеры запихнули в кадр совсем не случайно
Мы редко обращаем внимание на обувь персонажей в любимых фильмах, а зря. Ведь некоторые детали многое могут нам рассказать о характере и чувствах героя или героини. Так, создатели фильма «Иван Васильевич меняет профессию» намекали на то, что Ульяна Андреевна живет не по средствам. А туфли Анны Сергеевны из «Бриллиантовой руки» сразу сообщали зрителям, что она злодейка. Мы решили узнать, какая еще обувь в любимых фильмах появилась в кадре не случайно.
Ульяна Андреевна из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» не так проста, как кажется
Эта героиня не только щеголяет в разных париках и носит модные брючные костюмы, но и несколько раз за фильм меняет обувь. Причем все туфли и босоножки Ульяны Андреевны выглядят очень стильно. Поэтому у зрителей должен был возникнуть вопрос: сколько же зарабатывает ее супруг, если дама может спокойно сидеть дома и при этом покупать довольно дорогие вещи?
Катя из «Афони» на самом деле настоящая модница
Хотя современному зрителю может показаться, что Катя одевается скромно, на самом деле она носит наряды, которые в то время считались последним писком моды. Но есть один нюанс. Художник по костюмам специально подобрал такие ансамбли, чтобы казалось, что девушка наряжается «вразнобой». То есть она следит за модой, но совершенно не умеет сочетать вещи и не знает, какой стиль ей выбрать. Например, туфли Кати как будто сошли со страниц модных журналов, но прическа к ним совершенно не подходит.
Обувь Новосельцева в «Служебном романе» отлично передает его характер
Не только Людмила Калугина меняется от начала фильма к его финалу, ее возлюбленный тоже буквально расцветает в процессе. В начале ленты одежда сидит на Новосельцеве плохо: из-под брюк торчат сложившиеся гармошкой носки, а ботинки явно велики для героя и к тому же выглядят потрепанными. Зато, проникнувшись светлым чувством к Людмиле, мужчина преображается.
Светлана из «Покровских ворот» — типичная барышня из общества «Трудовых резервов»
Барышни из фильма «Девчата» не случайно отправились на танцы в легких туфлях
По морозу шли в валенках, а туфли несли с собой, завернутые в газету)
Сейчас от кадров, в которых девушки отважно шагают по заснеженной улице в легких туфлях, сразу становится зябко. Но на самом деле барышням просто приходилось идти на такие жертвы. В те времена выбор зимней женской обуви был невелик: либо валенки, либо не слишком элегантные сапоги. И в том, и в другом танцевать было явно неудобно, поэтому женщины предпочитали пробежаться по морозу в выходных туфлях.
В фильме «Москва слезам не верит» Катерина ходит по дому в сапогах, потому переняла привычки интеллигенции
Какой сивый бред)
В деревнях, может, и заходили в избу в валенках или в смазных сапогах...
А городские жители по квартире в уличной обуви не ходили.
В фильмах 50-х домохозяйки ходят по паркету в туфлях или шлепанцах на каблучке, в поздние 70-е у многих в прихожей была гора тапок.
Обычай снимать уличную обувь у порога и надевать домашние тапочки появился сомнительно недавно. До конца прошлого века это считалось признаком дурного тона. Настоящие интеллигенты, а так же представители элиты предпочитали и дома, и в гостях ходить в туфлях и сапогах. Поэтому многие герои в ленте «Москва слезам не верит» не разуваются или делают это далеко не сразу. И когда видишь Катерину в уличных туфельках дома, сразу понимаешь — она далеко пойдет.
Раиса Захаровна из фильма «Любовь и голуби» не была модницей
Глупости какие! Как раз в начале 80-ых у меня появились шикарные классные сапоги на шпильке! Они еще и красные были, мне весь курс завидовал...😁
Хотя Раиса Захаровна явно одевается более эффектно, чем Надежда, она не следует моде. Скорее, женщина изобретает что-то свое, подбирая довольно странные ансамбли. Например, в одной из сцен разлучница носит сапоги на высоком каблуке. Но в начале 80-х такая обувь считалась безнадежно устаревшей, и женщины отдавали предпочтение моделям на низкой подошве. Поэтому Раиса Захаровна выглядит как дама с причудами.
Обувь Веры из «Вокзала для двоих» показывает два образа героини
Официантки, как и стюардессы, никогда не носят обувь без задников, потому что из нее нога может невовремя выскользнуть. И даже в вокзальном ресторане обслуживали в приличной удобной обуви.
В начале фильма Вера одета в униформу официантки и носит удобные тапочки, что придает ее образу еще больше правдоподобия. Но когда женщина начинает проникаться симпатией к Платону, скучная блузка и юбка меняются на нарядные, летящие платья, а вместо тапочек женщина примеряет изящные туфли на каблуке.
Обувь Аленушки в «Чародеях» демонстрирует ее превращение в ведьму
А почему "превращение в ведьму"? Она же и до была ведьмой, просто доброй, а стала злой.
Пока на Аленушку не накладывают заклятие, она выглядит как типичная положительная героиня из сказки. Девушка носит свободные, мягкие свитера, ее волосы заплетены в длинную косу, макияж почти не заметен. А еще она щеголяет в валенках. Преображение в расчетливую карьеристку меняет и стиль Алены. Вместо валенок она надевает туфли на каблуке, а коса превращается в кудрявую гриву.
Бывалый в «Операции „Ы“ и других приключениях Шурика» не был бедным человеком
Эх, бурки - мечта моей юности. Так и не пришлось их поносить.
Бывалый в фильме носит вовсе не обычные валенки, а бурки. Эту обувь шили из белого войлока, ветра и натурального меха, причем ее нежно любили охотники и рыбаки, так как она не пропускала воду и отлично защищала от холода. Но бурки производили в меньшем объеме, чем валенки, а значит, и стоили они дороже. Так что Бывалый явно не бедствовал.
Верочка в «Служебном романе» знает, как подбирать наряды
Почти все зрители запомнили, как Верочка в фильме придирчиво выбирала обувь. И хотя сейчас кажется, что ничего особенного в этих сапогах нет, в 70-х такие модели считались ультрамодными и даже скандальными. При этом видно, что героиня с завидным вкусом ловко сочетает элементы стиля хиппи и бохо, комбинируя, казалось бы, совершенно невероятные предметы гардероба. А часть одежды, похоже, она делает сама — например, вяжет жилетки.
Пассия режиссера Якина в ленте «Иван Васильевич меняет профессию» — явно непростая дама
Туфли на внушительном каблуке и толстой подошве были популярны в 70-х годах, хотя носили их всего несколько лет. Но в этот короткий период добыть такую обувь было заветной мечтой любой барышни. Поэтому возлюбленная Якина явно знала, где найти модную одежду и аксессуары. Чего только стоят ее вызывающие белые брюки, украшенные перьями, и алые туфли с черным каблуком. Настоящая богемная штучка.
Обувь Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке» намекает на ее злодейскую сущность
Зря в заголовке эту ногу так увеличили, совсем неизящная, с некрасивой кожей.
Похоже, что белые наряды в этом фильме в основном носят отрицательные персонажи. Так, Анна Сергеевна то примеряет белое платье, то щеголяет в белом халатике, а еще она носит белый брючный костюм. Обувь дама выбирает в этом же цвете, и сразу становится понятно — она точно злодейка. В ее коллекции есть лаковые туфли с бантиком на невысоком каблуке и балетки. Причем последние в это время, спасибо Одри Хепберн, были на пике моды. А вот шпильки считались чем-то безнадежно устаревшим.
Тема интересная, но подтасовка фактов заметна)) А вообще мы, женщины, такие - за день и домашними, и богемными, и немного ведьмами можем побывать:)