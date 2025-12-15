10+ пар обуви из наших любимых фильмов, которые режиссеры запихнули в кадр совсем не случайно

Хотя современному зрителю может показаться, что Катя одевается скромно, на самом деле она носит наряды, которые в то время считались последним писком моды. Но есть один нюанс. Художник по костюмам специально подобрал такие ансамбли, чтобы казалось, что девушка наряжается «вразнобой». То есть она следит за модой, но совершенно не умеет сочетать вещи и не знает, какой стиль ей выбрать. Например, туфли Кати как будто сошли со страниц модных журналов, но прическа к ним совершенно не подходит.