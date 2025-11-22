19 образов из старых фильмов, глядя на которые сегодня хочется хихикать

1 час назад
Многие обожают смотреть и пересматривать фильмы прошлого века и знают их чуть ли не наизусть. Но замечали ли вы когда-нибудь, какие наряды там носят герои? В те времена они смотрелись вполне убедительно и стильно. А вот теперь выглядят ну просто уморительно.

1. Джинсовая куртка с крупными стразами — «Интердевочка»

2. Синтетическая блузка с аппликацией в виде цветов по вороту — «Интердевочка»

3. Блузка с перекрученной деталью цвета металлик и юбка с бахромой сзади — «Интердевочка»


4. Вязаная шляпа — «Зимняя вишня»

5. Лента на лбу — «Блондинка за углом»

6. Пояс на топе — «Где находится нофелет?»

7. Блузка с сеткой и аппликацией — «Самая обаятельная и привлекательная»

8. Тяжелая кожаная жилетка — «Самая обаятельная и привлекательная»

Кошачья прислуга
1 день назад

Хихикать - это над жилеткой Вассермана, пожалуйста, а тут, у рабочего люда, когда карманы оттягиваются килограммами нужных железячек, именно кожаная дилетка - самое оно.

9. Мохеровый шарф под блузку — «Любовь и голуби»

10. Шапочка для плавания — «Любовь и голуби»

11. Тельняшка под рубашку — «Любовь и голуби»

12. Рубашка под джемпер в сочетании с брюками оверсайз и шляпой канотье — «Афоня»

13. Гольфы в сочетании с балетками или туфлями — «Карнавал»

14. Валенки в сочетании с роскошной шубкой — «Чародеи»

15. Глянцевитая шляпа типа трилби из материала, напоминающего крокодилью кожу — «Афоня»

16. Платок, повязанный «по-купечески», на лбу — «Морозко»

17. Водолазка под туникой или джемпером — «Москва слезам не верит»

18. Гипюровая кофточка под ситцевый сарафан — «Москва слезам не верит»

19. Вязаная кофта под блузку — «Служебный роман»

Alena
1 день назад

Елене Р. хочется хихикать, да пожалуйста! А через энное количество лет, возможно, хихикать будут над ней.

А какой наряд из этих фильмов сегодня кажется вам особенно смешным? Поделитесь своим мнением в комментариях.

Ольга И.
1 день назад

А, над чем надо хихикать? Вещи отражающее свое время. В музеи быта, тогда обосаться надо от хохота?

