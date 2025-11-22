Только сегодня видела статью, что вязаная панама одна из модных альтернатив шапке этой зимой.
19 образов из старых фильмов, глядя на которые сегодня хочется хихикать
Многие обожают смотреть и пересматривать фильмы прошлого века и знают их чуть ли не наизусть. Но замечали ли вы когда-нибудь, какие наряды там носят герои? В те времена они смотрелись вполне убедительно и стильно. А вот теперь выглядят ну просто уморительно.
1. Джинсовая куртка с крупными стразами — «Интердевочка»
2. Синтетическая блузка с аппликацией в виде цветов по вороту — «Интердевочка»
3. Блузка с перекрученной деталью цвета металлик и юбка с бахромой сзади — «Интердевочка»
4. Вязаная шляпа — «Зимняя вишня»
5. Лента на лбу — «Блондинка за углом»
6. Пояс на топе — «Где находится нофелет?»
7. Блузка с сеткой и аппликацией — «Самая обаятельная и привлекательная»
8. Тяжелая кожаная жилетка — «Самая обаятельная и привлекательная»
Хихикать - это над жилеткой Вассермана, пожалуйста, а тут, у рабочего люда, когда карманы оттягиваются килограммами нужных железячек, именно кожаная дилетка - самое оно.
9. Мохеровый шарф под блузку — «Любовь и голуби»
10. Шапочка для плавания — «Любовь и голуби»
11. Тельняшка под рубашку — «Любовь и голуби»
12. Рубашка под джемпер в сочетании с брюками оверсайз и шляпой канотье — «Афоня»
13. Гольфы в сочетании с балетками или туфлями — «Карнавал»
14. Валенки в сочетании с роскошной шубкой — «Чародеи»
15. Глянцевитая шляпа типа трилби из материала, напоминающего крокодилью кожу — «Афоня»
16. Платок, повязанный «по-купечески», на лбу — «Морозко»
17. Водолазка под туникой или джемпером — «Москва слезам не верит»
18. Гипюровая кофточка под ситцевый сарафан — «Москва слезам не верит»
19. Вязаная кофта под блузку — «Служебный роман»
Елене Р. хочется хихикать, да пожалуйста! А через энное количество лет, возможно, хихикать будут над ней.
А, над чем надо хихикать? Вещи отражающее свое время. В музеи быта, тогда обосаться надо от хохота?