16 архивных кадров мам и бабушек, которые разносят стереотип о хрупких красавицах в пух и прах
Листая старые альбомы, мы привыкли видеть уют, кружевные воротнички и скромные улыбки. Но героиням нашей подборки был все равно на стереотипы о «слабом поле». Мама-дальнобойщица, гоняющая на фуре в 80-х? Легко. Женщина-плотник? Тоже да. Эти женщины строили карьеру в авиации, клали плитку и управляли вертолетами, будучи беременными. Осторожно: уровень крутости в этой статье зашкаливает.
«В 80-м моя мама была дальнобойщицей. Это она со своим попутчиком»
- Ну какие же потрясные дальнобойщики! И мама, ее попутчик! © bmf-7 / Reddit
«В 1959 моя бабушка позировала для рекламы кассового аппарата»
«В 80-е и 90-е моя мама была крутой! Она работала плотником, а еще у нее был бизнес по укладке плитки»
- Стильная, матерая, сильная — хочу также! © SweetConspiracy899 / Reddit
«Тут маме 23 года, папа сфотографировал ее во время свадебного путешествия»
- О-о-о... Кажется, что ваш папа что-то вытворил перед этим снимком. © jfeo1988 / Reddit
«Это моя гламурная мамуля, когда выпускалась из средней школы. Свою жизнь она посвятила обучению маленьких школьников с различными проблемами. Она отдавала всю свою энергию для помощи детям»
«Мама кормит меня за кулисами во время балетного представления. Во время выступлений со мной возилась костюмерша, я даже спал в больших корзинах с костюмами»
«Мама была одной из первых женщин, окончивших Кулинарный институт Америки. Здесь она работает первой женщиной-кондитером в отеле в Питтсбурге в 1980 году»
«Моя мама была инженером-электриком и работала над системами управления полетами в 80-х годах, и она была одной из двух женщин в этом отделе в то время»
«Моя мама работала диспетчером в полиции, она отдала этой профессии 30 лет»
На работе же и познакомились мои родители. Сначала они были друзьями, так как моя мама не встречалась ни с кем на работе, а потом он перешел в другой отдел, и все закрутилось. Они женаты уже 20 лет!
«Моя мама в середине 80-х, когда сама разрабатывала дизайн своей одежды»
Очень эффектная женщина. И дизайн её одежды мне тоже нравится, цвета, фасоны. Я бы такое носила.
«Моя прекрасная мама работала, воспитывая меня и моих двух братьев в одиночку»
«Мама на первом свидании с моим отцом. Она работала продавщицей, а потом сменила работу и дослужилась до высшей должности в крупной компании»
«Мамочка была химиком в начале 50-х и, кстати, на работе познакомилась с моим отцом. Он всегда говорил, что мама умнее его»
«Мы с мамой в день моего официального удочерения в 1981 году. Меня удочерили, когда мне было 2 дня, но забрали, когда мне было 6 месяцев»
«Моя мама управляла вертолетом и вела программу о дорожной ситуации в городе»
Будучи беременной мной, она летала почти до 9 месяца, и у меня к двум годам было около 2000 часов налета.
