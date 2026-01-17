16 архивных кадров мам и бабушек, которые разносят стереотип о хрупких красавицах в пух и прах

Листая старые альбомы, мы привыкли видеть уют, кружевные воротнички и скромные улыбки. Но героиням нашей подборки был все равно на стереотипы о «слабом поле». Мама-дальнобойщица, гоняющая на фуре в 80-х? Легко. Женщина-плотник? Тоже да. Эти женщины строили карьеру в авиации, клали плитку и управляли вертолетами, будучи беременными. Осторожно: уровень крутости в этой статье зашкаливает.

«В 80-м моя мама была дальнобойщицей. Это она со своим попутчиком»

Ну какие же потрясные дальнобойщики! И мама, ее попутчик! © bmf-7 / Reddit

«В 1959 моя бабушка позировала для рекламы кассового аппарата»

«В 80-е и 90-е моя мама была крутой! Она работала плотником, а еще у нее был бизнес по укладке плитки»

«Тут маме 23 года, папа сфотографировал ее во время свадебного путешествия»

О-о-о... Кажется, что ваш папа что-то вытворил перед этим снимком. © jfeo1988 / Reddit

«Это моя гламурная мамуля, когда выпускалась из средней школы. Свою жизнь она посвятила обучению маленьких школьников с различными проблемами. Она отдавала всю свою энергию для помощи детям»

«Мама кормит меня за кулисами во время балетного представления. Во время выступлений со мной возилась костюмерша, я даже спал в больших корзинах с костюмами»

«Мама была одной из первых женщин, окончивших Кулинарный институт Америки. Здесь она работает первой женщиной-кондитером в отеле в Питтсбурге в 1980 году»

«Моя мама была инженером-электриком и работала над системами управления полетами в 80-х годах, и она была одной из двух женщин в этом отделе в то время»

«Моя мама работала диспетчером в полиции, она отдала этой профессии 30 лет»

На работе же и познакомились мои родители. Сначала они были друзьями, так как моя мама не встречалась ни с кем на работе, а потом он перешел в другой отдел, и все закрутилось. Они женаты уже 20 лет!

«Моя мама в середине 80-х, когда сама разрабатывала дизайн своей одежды»

«Моя прекрасная мама работала, воспитывая меня и моих двух братьев в одиночку»

«Мама на первом свидании с моим отцом. Она работала продавщицей, а потом сменила работу и дослужилась до высшей должности в крупной компании»

«Мама проработала более 30 лет в коммерческой авиакомпании. Она вдохновила и меня тоже стать пилотом, как и она со своим отцом»

«Мамочка была химиком в начале 50-х и, кстати, на работе познакомилась с моим отцом. Он всегда говорил, что мама умнее его»

«Мы с мамой в день моего официального удочерения в 1981 году. Меня удочерили, когда мне было 2 дня, но забрали, когда мне было 6 месяцев»

«Моя мама управляла вертолетом и вела программу о дорожной ситуации в городе»