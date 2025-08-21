20 фото из прошлого, которые докажут, что ханжеством там и не пахло

4 часа назад

Многие привыкли представлять прошлое как эпоху строгих правил и серьезных лиц. Но стоит лишь заглянуть в старые семейные альбомы — и открывается целый новый мир, где наши бабушки и дедушки отжигали похлеще нас. Их молодость была полна смеха, дерзких выходок и ярких моментов. Вот 25 старых фотографий, которые покажут прошлое как оно есть, без прикрас, но с душой.

«Позирую для парня после школьного бала, 1970 год»

«Бабушка, чемпионка страны по акробатике и цирковому искусству, в 1940-х годах»

«Бонни Небелонг, победительница национального чемпионата по акробатике среди женщин»

«Снимок из альбома прабабушки, 1920–1925 годы»

«Мама в образе готической королевы, 1975 год»

«Бабушка, 1953 год»

«Свадьба бабушки и дедушки в 1959 году»

«Нашла несколько удивительных фотографий бабули, включая эту, предположительно из 70-х. Выглядит как с обложки журнала»

«В 1940-е бабуля была моделью»

«18-летний дедушка с друзьями, 1950-е»

«Мамуля в 25 лет. Сегодня ей исполнилось 85»

«Бабушка и двоюродная бабушка в детстве, конец 1930-х годов. Моя бабушка в молодости была очень красивой женщиной, а ее сестра милашкой»

«Бабушка была профессиональной фигуристкой в 1950-х. Она была в шаге от участия в Олимпийских играх!»

«Мама в день свадьбы, 1947 год»

«Дедуля поет серенаду для бабушки»

«Папуля со своей собакой, 1954»

«Отец мог бы сняться в рекламе кока-колы»

«Я и группа моего отца, 1967 год»

«У дедушки всю жизнь была седая прядь. Я всегда думал, что это выглядело круто»

«Прабабушка в начале 1900-х. Она выглядела слишком круто»

«Мама в 1991 году»

  • Ваша мама была очень горячей штучкой. Даже собака в восторге!
Фото на превью dittidot / Reddit

