20 фото из прошлого, которые докажут, что ханжеством там и не пахло
Многие привыкли представлять прошлое как эпоху строгих правил и серьезных лиц. Но стоит лишь заглянуть в старые семейные альбомы — и открывается целый новый мир, где наши бабушки и дедушки отжигали похлеще нас. Их молодость была полна смеха, дерзких выходок и ярких моментов. Вот 25 старых фотографий, которые покажут прошлое как оно есть, без прикрас, но с душой.
«Позирую для парня после школьного бала, 1970 год»
- Ох уж этот многозначительный взгляд! © MajorMiners4** / Reddit
«Бабушка, чемпионка страны по акробатике и цирковому искусству, в 1940-х годах»
«Бонни Небелонг, победительница национального чемпионата по акробатике среди женщин»
«Снимок из альбома прабабушки, 1920–1925 годы»
«Мама в образе готической королевы, 1975 год»
- Я так понимаю твоего батю! © Available-Role-8900 / Reddit
«Бабушка, 1953 год»
«Свадьба бабушки и дедушки в 1959 году»
«Нашла несколько удивительных фотографий бабули, включая эту, предположительно из 70-х. Выглядит как с обложки журнала»
«В 1940-е бабуля была моделью»
«18-летний дедушка с друзьями, 1950-е»
«Мамуля в 25 лет. Сегодня ей исполнилось 85»
«Бабушка и двоюродная бабушка в детстве, конец 1930-х годов. Моя бабушка в молодости была очень красивой женщиной, а ее сестра милашкой»
«Бабушка была профессиональной фигуристкой в 1950-х. Она была в шаге от участия в Олимпийских играх!»
«Мама в день свадьбы, 1947 год»
«Дедуля поет серенаду для бабушки»
«Папуля со своей собакой, 1954»
«Отец мог бы сняться в рекламе кока-колы»
«Я и группа моего отца, 1967 год»
Можно смело говорить: "Я и моя музыкальная группа", тут же видно, кто лидер)))
«У дедушки всю жизнь была седая прядь. Я всегда думал, что это выглядело круто»
«Прабабушка в начале 1900-х. Она выглядела слишком круто»
«Мама в 1991 году»
- Ваша мама была очень горячей штучкой. Даже собака в восторге!
Все фотографии такие классные! Некоторые крутые, а некоторые смешные и милые! Благодарю Адме за эту подборку, и людей за то, что выложили эти фотографии в интернет! Ну и фотографов, разумеется)