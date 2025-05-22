20+ архивных фото бабушек и дедушек, которыми сложно не восхититься
Фотография — это запечатленный момент прошлого, который мы можем переживать снова и снова. С помощью фото мы узнаем историю не только своей семьи, но и целой страны или народа. Фотографии хранят не только лица, но и эмоции, запахи, интонации голосов, места, в которые уже, может быть, не попасть. Сами фотоальбомы — клад воспоминаний, которые помогают нам понять, кто мы есть, и на кого были похожи наши предки.
«Фотография сделана где-то в 1960-х годах, когда моя бабушка была мажореткой»
Мажоретка — это участница парадного выступления, которая марширует в строю с оркестром, выполняя танцевальные и акробатические движения с жезлом. Обычно мажоретки выступают в яркой униформе и сопровождают духовые оркестры на парадах и фестивалях. — прим. ADME.
«Моя бабушка в день своей свадьбы, 1970-е»
- Ох уж эти каблуки! © katiejab / Reddit
«Моя бабушка участвовала в конкурсе Мисс Арканзас где-то в 1940-х или 1950-х годах. Она заняла второе место!»
- Дедушка, наверное, был самым гордым человеком в городе. © lobo2r2dtu / Reddit
- Обожаю эти старые фотографии. Они такие красивые и стильные! © HamboneBanjo / Reddit
«Вот как выглядел мой дедуля, который тренировался с Арнольдом Шварценеггером»
«Моя бабуля. Перчинку этому фото добавляет тот факт, что в 50-е она была дизайнером одежды»
- Это могло бы стать крутой татуировкой! © boringhoustonboy / Reddit
- Платья, конечно, выглядят совсем иначе, чем сейчас. © adudeguyman / Reddit
«Моя бабушка работала моделью для журналов в 1940-х годах. Вот одна из старых фотографий, которую я нашла»
- Я думаю, она была стильной бабушкой. © Ok_Prompt1003 / Reddit
«Мой прадедушка приблизительно в 1920-е годы»
- 1920 год... ух ты, если бы вы мне сказали, что это фото сделано сегодня, я бы вам поверил. Отличная фотография! © Stop***RockNroll / Reddit
«Портрет моей прабабушки в 1929 году»
- Мне нравится ее шляпа! © Fluffy-Caramel9148 / Reddit
- Она выглядит как Агата Кристи! © RubyDax / Reddit
- Круто. © accpools / Reddit
«Мой дедушка делает селфи, 1965 год»
- Селфи до того, как они стали чем-то обыденным. © itsnotsauceitsgravy / Reddit
- Ваш дедушка и не подозревал, что через 60 с лишним лет эту фотографию увидит весь мир. © Cuchullain99 / Reddit
«Моя любимая фотография бабушки из начала 1970-х»
- Поздравляю, вы выиграли в генетической лотерее! © darkblue*** / Reddit
«Моя прабабушка в 17 лет, около 1928 года. Все женщины любили танцевать и выступать на вечеринках в то время»
«Мой прадедушка в 1930-х годах»
- Похоже, с ним лучше не связываться! © Wolfman1961 / Reddit
«Фотография моей бабушки в подростковом возрасте, конец 1890-х годов»
Простите а вам сколько лет.Бабушке получается где то 140 лет.А вам где то в пределах 100 лет?
- Красивые глаза! © artificially*** / Reddit
«Моя 18-летняя прабабушка в 1907 году»
- Кстати, ее платье (особенно лиф) вполне соответствует 1906 году. Это была бурная эпоха в женской моде. © Byzantine-alchemist / Reddit
- Вы хотите сказать, что реальный человек увидел этот пост и решил уточить: «Нет, это не 1907 год, а 1906 год, насколько я могу судить по одежде»? © Blue_Osiris1 / Reddit
- Ваша прабабушка одинока? © tony1grendel / Reddit
«Корейская мода в те времена. Это старая фотография моего прадедушки и одного из его сыновей в Корее!»
- Я хочу знать, чем занимался твой прадед! © Unknown author / Reddit
- Нелегко было прихорашиваться. © ***morejellyroll / Reddit
- Расскажите нам, где и когда это было! © juneprk2 / Reddit
- Похоже, в 1965 году мода была повсюду. © Cand1date / Reddit
«Моя бабушка в 1920-х годах. На этой фотографии она напоминает мне старый Голливуд»
«Фотография, на которой моему дедушке 17 лет»
«Моя прабабушка позирует для портрета по случаю помолвки. Фотограф Луи Фабиан Бахрах, Балтимор, 1926 год»
«Моя четвертая прабабушка, возможно, фото сделано в середине или конце 1860-х годов»
«Фотография моего дедушки в 1960-е»
- Похоже на вчерашнее фото. Так здорово иметь такую замечательную, «футуристическую» фотографию своего дедушки. © fire_inceptionist / Reddit
- Точно! Я восстановил это фото, как только нашел его. Дедушка просто выглядел слишком круто, лол. © Independent-Fuel-183 / Reddit
«Черно-белая фотография моей бабушки на паспорт, сделанная в конце 1950-х или начале 1960-х годов»
«В 1940-е бабуля отучилась на медсестру и вот какое фото им сделали на выпускной»
- Почему тогда люди были красивее? © umpussaddleok / Reddit
Еще больше архивных фото, при просмотре которых мы окунаемся в ту еще ностальгию:
Комментарии
Очень красивые люди! Такое впечатление, что 20й век не был полон трагических событий и испытаний.