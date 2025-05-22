20+ архивных фото бабушек и дедушек, которыми сложно не восхититься

Фотография — это запечатленный момент прошлого, который мы можем переживать снова и снова. С помощью фото мы узнаем историю не только своей семьи, но и целой страны или народа. Фотографии хранят не только лица, но и эмоции, запахи, интонации голосов, места, в которые уже, может быть, не попасть. Сами фотоальбомы — клад воспоминаний, которые помогают нам понять, кто мы есть, и на кого были похожи наши предки.