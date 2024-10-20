15+ историй о том, как наши любимые питомцы спасают нас

Домашние животные не только радуют нас своими проделками и умилительными мордашками, но и заботятся о нас, как могут. Кошки и собаки порой способны вытащить своих хозяев из глубокой депрессии, предупредить об опасности и даже спасти жизнь.

5.20 утра, суббота, спим. Вдруг кот начинает дико орать под дверью. У него такое бывает, если корм закончился или вода. Встаю, открываю дверь: миски полные, а он смотрит на меня и орет. Ну, думаю, попал ты, кот. Сейчас устроим утреннюю пробежку. Только вышел из комнаты, как сразу услышал шум воды. Бегом в ванную, а там бойлер лопнул и заливал все водой. А у кота как раз там туалет. В итоге все перекрыл, начал вытирать воду, а там чуть-чуть, видимо, только началось, и кот нас разбудил. В итоге кот был покормлен вкусняшками. Спасибо тебе, шерстяной. © CrAzY.IT / Pikabu

Когда с мужем только поженились, то взяли щенка пекинеса. Каждый раз при разговоре о разводе спорили, с кем останется собака. Уже много лет прошло, дети появились, а спорим все по тому же поводу. Иной раз можно услышать: «У тебя же дети останутся, оставь мне собаку!» Вот главная причина нашего счастливого брака. © Подслушано / Ideer

Путь к сердцу моего мужчины лежал через борщ, пельмени и кота. Готовить я люблю и умею, а вот кота пришлось приручать. Но вкусное мясо, искренние ласки и внимание сделали свое дело. И теперь, когда он приходит по утрам к нам в постель, тыкается мордочкой, пускает слюни и мурчит, и мы накрываем его своими руками, я понимаю, что именно он подарил нам счастье быть вместе. © Подслушано / Ideer

«Это Эллен Рипли. Она проснулась в прошлые выходные в 5 утра, чтобы сообщить мне, что дом горит. Через 10 минут после того, как она меня разбудила, сработала пожарная сигнализация. Заведите кошку, если у вас ее нет. А потом заведите еще одну».

Мы с парнем начали брать на передержку собак. В одну из них мы влюбились. Это была помесь немецкой овчарки, пес был крупным, но худым. А еще он очень боялся выходить на улицу, шел чуть ли не между наших ног и никогда не рвался вперед. Однажды вечером гуляла с ним, и вдруг началась сильная гроза. Но ему еще рано было домой, и я решила уйти на маленькую площадь между домами в нашем районе. Дул очень сильный ветер, видимость вокруг была плохой. Вдруг ни с того ни с сего пес начал сильно дергать поводок, вскрикнул и бросился вперед, увлекая меня за собой. Я в шоке, подумала, может, случайно на лапу ему наступила. Не прошло и 3 секунд, как я услышала страшный грохот, и что-то рухнуло прямо туда, где я только что стояла. Оказалось, с крыши одного из зданий упала гигантская металлическая пластина. Если бы он не потащил меня за собой, меня бы сегодня здесь не было. Конечно, мы его оставили себе. © Sheike5 / Reddit

«Этот парень спас меня от боязни собак, которая появилась у меня из-за детской травмы. Я боялся всех собак, которых встречал, пока родители не купили мне Лексуса, и я не вырастил его».

Была с собакой на даче. Дача — одно название. Это старый-старый не обшитый бревенчатый дом, утепленный мхом. Собака — старая мудрая дворняга. На улице лето и жуткий ливень. Делать нечего, решила лечь спать. Только стала засыпать, собака будит, вроде как просится на улицу. Встаю, открываю дверь, а она на улицу не идет. Понятное дело, ливень. Снова ложусь. История повторятся, собака опять будит, скулит, но на улицу не идет. На третий раз я уже была очень зла, собиралась просто выпихнуть ее под дождь. Но мое внимание привлек странный звук в прихожей, которого почти не было слышно из-за шума дождя. С потолка по стене текла струйка воды и аккурат в розетку. Розетка шипела, как разъяренная змея! Это и вызывало беспокойство моей четвероногой умницы. © Baziliknaokne / Pikabu

Всю свою жизнь я не любил кошек. Казалось, они такие своевольные и некомпанейские. Несколько лет назад из-за дурных привычек я потерял все. Я был одиноким и несчастным. По какой-то причине, неизвестной даже мне самому, я решил завести кошку. Мне нужен был друг, а завести собаку в то время казалось слишком большой ответственностью. Оказалось, что взять котенка было лучшим решением в моей жизни. Сколько же любви и счастья он мне принес! Мы с ним неразлучны. Я обязан ему всем. Клянусь, меня бы сегодня здесь не было, если бы я не сделал выбор в пользу кота. Он такой ласковый, и не проходит и дня, чтобы он не показал мне, как много я для него значу. © Prestigious-Price-47 / Reddit

«Дейенерис спасла мне жизнь, когда я ее встретил. Она моя лучшая подруга».

У меня кот на кухне в шкаф под мойкой ломился. Я поначалу гонял его, думал, что он хочет мусорное ведро раздербанить, хотя усатый никогда раньше к подобным вещам не стремился. А потом я обратил внимание, что он к чему-то прислушивается. Решил посмотреть, что его заинтересовало. Полез разбираться, а там на подводке к смесителю небольшой свищ образовался, и тонкой струйкой потихоньку заливало стену и пол. Сам бы заметил, только если бы окончательно лопнуло, или к соседям снизу протекло, и они пришли бы скандалить. А кот услышал. © Janvar58 / Pikabu

Мой муж любит другую. И моя "соперница" — его работа. Даже ночами может комп вскочить, если пришла в голову строка кода. На меня внимания не обращает, как будто вообще не присутствую рядом. Если пристаю, то раздражается и обижает. Для измен я слишком холодный интроверт. И я нашла выход — собаку. Купила собаку, каждый день беру поводок, наушники и гулять часа на 4. У собаки вечно нос в землю, она не злая и не любит мячики, а вот бежать рысью может километрами. Так и хожу с ней по лесу. © Подслушано / Ideer

«Взяла собаку с улицы. Если она не перестанет так на меня смотреть, у меня будет 5 собак и 0 мужей».

Я была в страшной депрессии и никак не могла из нее вылезти. Решила завести кошку. Как только я ее увидела, сразу поняла, что это моя кошка. Она просто ангел. Такая маленькая и ласковая. Когда я ее взяла, она была очень больной, я выхаживала ее. Я люблю ее так же сильно, как своего брата. Она для меня все и даже больше. У меня больше не бывает плохих дней. От одной мысли о том, что мне придется провести без нее хоть один день, у меня разрывается сердце. Теперь я знаю, что домашнее животное может заполнить пустоту внутри тебя и заставить тебя чувствовать себя полноценным. Мне так повезло, что я нашла ее. Она спасла мне жизнь и даже не подозревает об этом. © Embarrassed_Clue_929 / Reddit

Есть у меня кошка, а у нее есть дурная привычка играть с мелочью. У меня тоже есть дурная привычка — мелочь хранить не в кошельке, а в коридоре на тумбочке. Кошка ночью все это дело скидывает и загоняет под ковер. Постоянно ругала ее за это, а недавно пришлось благодарить. Так уж вышло, что за неделю до зарплаты осталась совсем без денег. Нашла в летних джинсах $2, но этого на дорогу бы еле хватило, а на еду ничего нет. Тогда я вспомнила про мелочь под ковром. Подняла ковер, а так еще столько же! Пошла купила 5 яиц, пачку макарон, кошке корма немного и хлеб. Моя кошка, оказывается, делала заначку на черный день, а я ее ругала. © Рабочие истории / VK

«Посмотрите на этого маленького героя! Несколько месяцев назад он начал будить меня посреди ночи. И я обычно в такие моменты чувствовала себя очень голодной, перекусывала и снова ложилась спать. Оказалось, он предупреждал меня о приступах гипогликемии (состояние, возникающее из-за снижения уровня сахара в крови до критически низких значений). Несколько недель назад ночью мой уровень сахара в крови опасно снизился. Настолько, что я почти не приходила в сознание, и он не смог меня поднять. Так он разбудил моих родителей, и они меня откачали!»

Приютила бездомную кошку. После обработок от паразитов, уколов и стерилизации отправила ее к родителям в деревню, ибо моя своенравная шотландка наотрез отказалась принимать найденыша даже после двух месяцев совместного проживания. Сейчас мама звонит и рассказывает, что найденная кошка оказалась отличной охотницей, постоянно ловит крыс и мышей, рекорд — 8 грызунов за день. Наши соседи в восторге от охотницы, так как она не ограничивается только нашим сараем. © Подслушано / Ideer

Мама в то время была беременна моей сестрой. У нее был огромный пес Оскар, которого она взяла из приюта. Он выглядел очень устрашающе, а на самом деле был лапочкой и никогда ни на кого не рычал, только на пылесос. Однажды рано утром моя мама, будучи на 8-м месяце беременности, гуляла одна в очень уединенном поле недалеко от дома. К ней подошел какой-то мужчина, спросил дорогу. Мама не беспокоилась, но Оскару мужик явно не понравился, он начал на него рычать. Мама показала дорогу, а сама пошла в противоположную сторону. И тот мужик пошел за ней! Догнал ее, попытался схватить за плечо. Но Оскар тут же дал ему отпор. Незнакомец умчался, мама успела добежать до дома, а пес был вознагражден целой упаковкой своего любимого печеночного паштета. Он, скорее всего, спас ей жизнь в тот день. © Girlwithasling / Reddit

«Моей лучшей подруге исполнилось 12 лет. Она летала на вертолете, спасала меня от десятков медведей и была волонтером в качестве собаки-терапевта в местной больнице».

Заварила кофе и подошла к окну. Смотрю, а посреди дороги между машин петляет замызганный котенок. Я в одном халате выскочила на улицу и выбежала на дорогу, размахивая руками. Схватила котенка, понесла домой. Там накрасилась впервые за полторы недели, надела спортивный костюм и новые кроссовки, которые всегда было жалко, вызвала такси и поехала в клинику. Котенка выкупали, высушили, сделали прививки и передали мне обратно. Это чудо я так и назвала – Чудо. Он ведь выдернул меня из непроглядной пучины. Я вдруг поняла, насколько ценна жизнь. Я наслаждаюсь собственной жизнью и не боюсь одиночества. Даже обычный уличный котенок способен изменить нашу жизнь. Аноним / ispovedi

В сентябре переезжали. Старую мебель решили продать за бесценок, чтобы быстрее забрали. Все как-то быстренько сплавили, остался только диван. А он в отличном состоянии, не просел, обивка целая, а цена так вообще мизерная. Жена говорит, может, не красиво сфотографировали, давай заново. Ну, думаю, ладно, проведу дивану еще одну фотосессию. В этот момент наша кошка Моня запрыгнула на диван. А я не стал ее сгонять. Сфотографировал, выложил и этим же вечером диван забрали. Теперь буду знать, что если хочешь продать мебель, то надо фотографировать с кошкой. © Рабочие истории / VK

«Этот парень помог мне пережить развод, закончить учебу, сориентироваться в жизни родителя-одиночки. Он заставляет меня смеяться, вытирает мои слезы всегда находит время показать, как он меня любит. Возьмите кошку из приюта — это может спасти вам жизнь».