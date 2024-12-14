15+ подарков, о которых не забудешь, даже если захочется

Угадать, какой подарок понравится человеку, бывает непросто. Но некоторые из наших друзей или родственников умудряются вручить настолько неподходящие презенты, что их хочется сфотографировать и разместить в интернете с надписью «больше не надо так». Чего только стоит точилка для ножей от Деда Мороза или машина навоза, заказанная любящей бабушкой.

Как-то на Рождество бывший вручил мне игрушечного медведя. Он ведь знал мое отношение к этим пылесборникам. Говорю: «Лучше бы пельменей купил». Расстались, прошло три года. И вот племянник играет с этим мишкой и говорит: «Ого! А зачем тут колечко?» Дело в том, что у этого медведя был в одной лапе букетик, в другой — коробка с подарочком. Оказывается, в ней лежало кольцо. Да елки, это слишком сложный квест! © Подслушано / Ideer

Посмотрите на это чудовище. Я его зашивала раз сто, потому что он вечно где-то дырявится, набивала ему шею, потому что голова так и валится. Сердечко отцепилось, снова пришила. И вообще он кривой и косой. Бесит. А самое обидное, что он куплен за 4 тыщи. За эти деньги можно было взять что-то поприличнее и не такое бесполезное. © shmabulock13 / Pikabu

На прошлое Рождество муж купил мне ужасные аметистовые серьги, которые выглядели как поддельные украшения Барби. Смотрю на них в шоке и говорю, что мне такие не идут, я даже не представляю, с чем их можно надеть. Муж такой: «Ладно, их можно вернуть». Конечно, я так и сделала. Стоили эти побрякушки ого-ого сколько, и я не могла представить, что они будут просто пылиться у меня. Нет, ну может быть, я надела бы их раз или два. И то не точно. Я вернула серьги и на эти деньги забронировала для нас домик на местном горнолыжном курорте. Это было намного лучше! © JDRL320 / Reddit

Свой одиннадцатый день рождения я не отмечала, но хорошо помню подарок подружек, которые пришли к подъезду меня поздравлять. Выбегаю вся такая радостная, в предвкушении, а они мне: «Закрой глаза и протяни руки вперед». Выполняю и чувствую что-то теплое и шевелящееся. Открываю глаза и начинаю вопить от ужаса, держа в руках двух белых крысят с красными глазами, пищащих и скребущих когтями мои ладони. Отправила подруг восвояси, те разочарованно побрели сдавать зверьков в зоомагазин. Лучше бы шоколадку купили. © Подслушано / Ideer

Дело было лет 30 назад. Конец января, мои родители отмечают свои дни рождения, так как разница у них всего в неделю. Получается такой общий праздник для обоих. В общем, празднуем день рождения, но тут появляется бабушка и заявляет: «Я вам купила самый лучший подарок! Срочно едем его разгружать». Все сидят, глазами хлопают. После допроса с пристрастием бабуля раскололась и призналась, что заказала им на дачу машину навоза и что та скоро должна приехать, но денег у нее на весь «подарок» не хватило, поэтому родителям нужно будет еще доплатить половину стоимости. © 0d1n / Pikabu

Мне на день рождения в декабре дочка подарила огромный набор шоколада ручной работы. Очень красивый и с росписью — просто шикарный. Но я попробовать не смогла — побрезговала. Как подумаю, что какие-то кустари его лепили, аж выворачивает. Передарила на новый год начальнице, она ела и пищала от удовольствия. А я с фабричной шоколадкой лучше чаю попью. © Оксана Журавлева / ADME

© AleksOk / Pikabu Alex Zero 11 часов назад У меня как то в поезде ребенок из "беззапретных" списюкал тоже декоративное мыло, родственница подарила самодельное, с ароматизаотором печенья и шоколада. Выглядело как пироженка, пахло нерально вкусно. Дебиленыш из соседнего отсека залез в мою сумку, нашел, тут же откусил кусок в половину. А потом его мамаша-бабаша-папаша выпучив глаза носились угрожая меня с поезда ссадить, в суд отдать, и вообще расстрлять... Пока их милиция не успокоила. - - Ответить

«Это мыло, а я сначала не понял. Предупреждать же надо!»

В 16 лет я очень хотела ожерелье из яшмы. Оно продавалось в магазине возле дома — уже не пластмассовая бижутерия, но еще не ювелирка. Цепочка и несколько камешков в центре. Стоило не так чтобы дорого, но моих карманных денег не хватало. В общем, я очень просила его на день рождения и ждала. Дождалась. Янтарные серьги в виде двух шариков размером с вишню и скрепленные наподобие снеговика. Позолоченные. На взрослую женщину, громоздкие и просто некрасивые. На мои округлившиеся глаза был ответ: «Ты что! Это же дороже!».

А вот другой случай. Как-то раз на день рождения муж вручил мне большую красиво упакованную коробку. Судя по размеру, обувную. Туфли?! Было бы круто. В предвкушении открываю. Коробка от туфель, да. Оклеена бумагой, внутри — перегородки, несколько ярусов, а на них закреплены штук 30 разных канцтоваров: ручки, карандаши, ластики, корректоры, стержни, клей. Это при том, что я не рисую и вообще не пишу от руки, а работаю только за компьютером. Муж улыбается: «Мне захотелось, чтобы у тебя была хорошая канцелярия, чтобы дети ее не таскали». Я вообще-то раз в год помогаю им с поделкой в садик и школу. До сих пор запас не исчерпан, а уже прошло то ли 4 года, то ли 5. Просила больше так не делать. © tttuksa / Pikabu

А вот другой случай. Как-то раз на день рождения муж вручил мне большую красиво упакованную коробку. Судя по размеру, обувную. Туфли?! Было бы круто. В предвкушении открываю. Коробка от туфель, да. Оклеена бумагой, внутри — перегородки, несколько ярусов, а на них закреплены штук 30 разных канцтоваров: ручки, карандаши, ластики, корректоры, стержни, клей. Это при том, что я не рисую и вообще не пишу от руки, а работаю только за компьютером. Муж улыбается: «Мне захотелось, чтобы у тебя была хорошая канцелярия, чтобы дети ее не таскали». Я вообще-то раз в год помогаю им с поделкой в садик и школу. До сих пор запас не исчерпан, а уже прошло то ли 4 года, то ли 5. Просила больше так не делать. © tttuksa / Pikabu В год выхода «Гарри Поттера и Даров смерти» я получила эту книгу на день рождения. А потом мне вручили другой точно такой же томик на Рождество. Родители просто забыли, что уже дарили мне его. Они еще и разозлились и назвали меня неблагодарной, когда я рассмеялась, и сказала им, что они продублировали подарок. Да что ты будешь делать! © EatTheRude- / Reddit

Когда я была маленькая, родители всегда дарили «нужные» подарки: одежду, обувь. То есть то, что как бы и так должны были мне купить. Выросла из зимних ботинок — «Дед Мороз на Новый год подарил новые» и все в таком духе. Как-то даже мне на день рождения подарили телевизор, который поставили в гостиную. Почему так — не знаю, деньги в семье водились, папа прилично зарабатывал, а мои хотелки были совсем недорогие, но родители считали, что они мне не нужны. В целом с подарками не особо везло по жизни — бывшие парни дарили ерунду, которая мне не нужна или просто вручали цветы и ныли, как дорого они стоят. Когда стала встречаться с будущим мужем, он спросил у меня, что я хочу на день рождения, я без особой надежды рассказала, и он это и подарил — тут я обалдела, оказывается, так можно было. © Подслушано / Ideer

У меня свекровь считает, что лучший подарок женщине — это золото. Мой муж, соответственно, вырос с такой же установкой и первые годы на все праздники дарил золото. Но вот я не очень люблю такие подарки, хоть драгоценности и ношу. Предпочитаю выбирать их сама, под свой вкус, и ношу не снимая, поэтому кучка «сменных комплектов» сережек, цепочек и кулонов лежит грустно на полочке. Муж долго не мог поверить, что я не кокетничаю, а действительно хочу «вон ту полезную в доме штуку». © Мама Дорогая / ADME

«Вручили мне ананас в горшке. Хотели как лучше, так как у нас дома много цветов. Теперь ищу в интернете, как за ним ухаживать. Не худший подарок, просто ненужный и хлопотный».

Мой муж совсем не умеет выбирать подарки. На каждое Рождество у него по какой-то причине есть «тема». В прошлом году это были футболки и нижнее белье. Причем, большую часть из этих тряпочек я реально ненавидела. Годом ранее это были пижамы — муж вручил мне аж 7 комплектов. Он подарил мне так много кулинарных книг, что я сбилась со счета, а я ведь даже не пользуюсь ими. Он почему-то никогда не может придумать, что мне подарить, и я постоянно даю ему подсказки. Но я так люблю этого мужчину. Во всех других моментах он просто идеален. © Ok_Estate_7315 / Reddit

Когда была совсем маленькой, родители отвели меня на новогоднюю елку к папе на работу. Там было много детишек, Дед Мороз, короче, все как обычно. Так как я была рыженькой, вся в веснушках да и к тому же в костюме Красной шапочки, то Дедушка Мороз обратил на меня внимание и вручил мне подарок. Все время, которое мы стояли на концерте, я не могла понять, что же это такое. Только потом родители объяснили, что он подарил мне точилку для ножей. Вот это подарочек! Прямо от души! Интересно до сих пор, кто додумался купить сие чудо для детишек. © Подслушано / Ideer

На десятилетие конторы, где я работала, высокое начальство решило осчастливить сотрудников «креативными» подарками. Дарили каждому отделу свой сюрприз. Бухгалтерия получила оплаченные пригласительные на квест. Продажники — на игру в пейнтбол. Маркетологи отправились на картинг. Складские — в тир. Айтишники, рекламщики, техники — все были одарены. Посещение было в добровольно-принудительном порядке, явка обязательна. А мы, логисты, получили сертификаты на 3 прыжка с парашютом. Высоты я с детства боюсь. Мой отказ участвовать восприняли нормально после того, когда я сказала, что уволюсь. В этой конторе я потом еще 5 лет проработала. И марафон бегали, и в лазербол играли. Смешно, но в другой организации, где я позже работала, тоже с парашютом прыгали. Но по желанию и за свой счет. © NadezhdaNR / Pikabu

В детстве мне очень хотелось кошку. Завели мы ее, а потом началось... Было мне на тот момент 7 лет, наивности полные штаны, доверие ко взрослым и все такое. В общем, заходит ко мне отец и радостно сообщает: «Там тебе подарок». А меня подарками в то время не баловали, бегу радостно, ищу, где же он. В прихожей нет, на кухне нет. Отец говорит: «Да ты посмотри получше». Оказалось, что «сюрприз» приготовила кошка — воспользовалась лотком по-крупному и результат — это «подарок», который нужно убрать. Так моей наивностью раз тридцать пользовались для уборки лотка, с тех пор подарки не могу нормально принимать и до сих пор от этого слова передергивает. © Skunks_not_*** / ADME

«Мужу на работе подарили гобелен с тигром. В золоченой раме. Он стоит бешеных денег, лучше бы отдали наличкой. А так лежит за диваном уже пятый год».

Мне на 9 лет родители подарили книги «Воскресение» и «Ледяной дом». Правда, еще что-то нормальное там тоже было. Но зачем книги вдобавок? Потом узнал, что при дефиците папа достал их через общество книголюбов. Но зачем к подарку добавляли? В общем, про «Ледяной дом» подумал, что это сказка, вскоре закрыл книгу. «Воскресение» открыл лет через 6, когда в школе про него говорили. И быстро закрыл. © Я это кто ещЁ / ADME

Кружки — один из худших подарков. Они буквально кричат: «Я не знаю, что тебе нравится, но я чувствую себя обязанным сделать подарок». Или другой вариант: «Я забыл купить тебе кое-что, поэтому схватил в магазине первую попавшуюся вещь». У есть меня целый шкаф, отведенный только под кружки. Моя девушка обожает их рассматривать, а я терпеть не могу. Вот как реагировать на подобные презенты? Говорить: «Спасибо, что подарили кружку с моим именем, а то я бы забыл его»? К сожалению, мои друзья и родственники знают, что я ненавижу кружки, поэтому считают, что будет вдвойне смешно сделать мне такой подарок. © tallkidinashortworld / Reddit

В свои 14 лет я очень любила читать и мечтала получить на день рождения новую книгу о Гарри Поттере, чтобы была своя, а не стоять в очереди за ней к однокласснику. И вот наступает долгожданный день рождения, а родители мне дарят золотые сережки с рыбками. А у меня даже уши проколоты не были. Глубину моего разочарования трудно передать, но мама сумела еще больше меня «обрадовать», сказав, что раз подарок мне не по душе, то носить она его будет сама. © Sinklinal / Pikabu

Как-то подруга приехала в гости в наш город с севера, решили, что поживет у нас. Привезла в подарок банку красной икры. Я, конечно, удивилась, похвасталась перед мужем. Оставили на Новый год, ведь для нас это очень дорого. Утром захожу на кухню, а подруга уминает бутерброды с икрой, трети баночки уже нет. Расстроилась, но промолчала. © Подслушано / Ideer

Бонус: подарок, который со временем превратился в лучший на свете

Худший подарок в моей жизни мне сделали на 25-летие. Отец с братом зачем-то решили вручить мне огромную игрушечную обезьяну. И все бы ничего, но я не люблю мягкие игрушки и вообще мне уже 25. Вот для чего мне такое волосатое чудовище?

Когда они зашли ко мне, радостно протягивая это мягкое безобразие, я была настолько обескуражена, что даже не смогла изобразить улыбку. А они ходили вокруг него и радостно говорили: «Ну классный же! Классный?». «Угу», — кисло отвечала я.

Позже мама рассказала, что они давно заприметили эту игрушку в магазине в качестве подарка на мою полукруглую дату, но мама строго-настрого запретила ее покупать. Потому что на эти деньги тогда можно было взять хорошую куртку, сапоги или сумку. Но пока мама была на работе, заговорщики втихомолку купили обезьяну и радостно презентовали мне. Несколько лет это чучело собирало пыль по всей квартире. На шкаф обезьяна не помещалась. На диване и кресле — мешалась. В итоге я сунула ее мусорный мешок и отправила в бессрочную ссылку на балкон, а когда переезжали, под шумок сплавила родителям.

Еще несколько лет обезьяна просидела у них на шкафу, раздражая своим видом, размерами и никчемностью мою маму. И закончила бы, наверное, игрушка свою бесславную жизнь на помойке, если бы у меня не родился сын. Примерно в год он обнаружил у бабушки на шкафу это лохматое чудо и пришел в такой восторг, что обезьяну пришлось срочно достать, постирать, причесать и вручить карапузу. Теперь это одна из его любимых игрушек. Так худший подарок для меня стал лучшим подарком для моего сына. © Blackmahaon / Pikabu