17 человек, которые пошли на собеседование и выскочили оттуда с неожиданной историей

20+ мужчин, которые нос к носу столкнулись с особенностями женской натуры и проиграли
Народное творчество
2 года назад
Одним из нас удается найти работу без особых приключений, а другие влипают так, что мама не горюй. У героев нашей статьи, как говорится, накипело и они больше не смогли держать в себе истории о том, что случилось с ними на собеседованиях. Кое-кого из них даже хочется обнять, например, девушку, которая постеснялась признаться, что у нее протекает стаканчик с кофе.
Продолжим читать истории о том, как люди устраивались на работу? Вот как раз подборка про 18 собеседований, которые из памяти уже никаким ластиком не сотрешь