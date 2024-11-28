17 человек, которые пошли на собеседование и выскочили оттуда с неожиданной историей

Истории
6 минут назад

Одним из нас удается найти работу без особых приключений, а другие влипают так, что мама не горюй. У героев нашей статьи, как говорится, накипело и они больше не смогли держать в себе истории о том, что случилось с ними на собеседованиях. Кое-кого из них даже хочется обнять, например, девушку, которая постеснялась признаться, что у нее протекает стаканчик с кофе.

  • Сегодня ехала на собеседование. По закону подлости на парковке было мало свободных мест. Еду к тому, которое ближе, но меня обгоняет какой-то мужик, паркуясь предо мной. Что поделать, пришлось ставить машину далеко от входа. Зашла в здание, жду лифт и тут вижу, как к нему идет тот мужик и показывает, мол, подождите. А я за пробежку по парковке ору: "Так вам и надо! " — и нажимаю кнопку. А теперь угадайте, кто потом оказался моим начальником. Так стыдно мне никогда не было. © Подслушано / Ideer
  • Устраивалась я на работу в магазин через дорогу. Ребенок был маленький, тогда меня это устраивало. На собеседовании молоденькая кадровичка задавала разные вопросы. До сих пор помню один из них: "Почему у канализационных люков круглые крышки?" Может, кто-то знает ответ? © Валентина Волкова / Dzen
  • Сидим на собеседовании со специалистом по кадрам и директором. С руководителем мило беседуем, нашли по нашей специальности общих знакомых. Кадровичка все пытается ворваться в разговор со своими "приколами". В конце концов выдала: "Почему вы дерзите?" Мы оба с директором были в недоумении. © Fedor Sumkin / ADME
  • Помню, 15 лет назад во время телефонного собеседования, которое проходило во время обеденного перерыва на моей тогдашней работе, интервьюер спросил: «Где вы находитесь?» Я честно ответил: «В своей машине на парковке». И только потом меня осенило, что он хотел узнать, в каком районе города я живу.
    На другом собеседовании меня спросили, каким животным я хотел бы быть и почему. Я уже решил, что мне не нужна эта работа, поэтому ответил: "Панголином. Забавно же прозвучало? Я заранее придумал такой ответ на случай, если кто-нибудь из кадровиков спросит меня об этом". © justjentennyson2 / Reddit
  • На собеседовании руководитель задавал глупые вопросы. Спросил, кем я себя вижу через 2 года, я ответила, что директором магазина. Он вытаращил на меня глаза и спросил: "А я куда денусь?" На что я ответила: "Не знаю, мало ли что с вами может случиться за 2 года". Следом прозвучал вопрос, сколько я хочу зарабатывать. Ответила, что миллион долларов. У того глаза стали еще больше: "Вы же понимаете, что мы не можем вам столько платить". Говорю: "А зачем вы тогда задаете мне глупый вопрос, сколько я хочу зарабатывать?" На этом наше собеседование закончилось. Напоследок директор сообщил: "Мы вам перезвоним". Я повернулась и ответила: "Не надо, вы мне не подходите, задаете много глупых вопросов из зарубежных фильмов. А я привыкла общаться с умными людьми". Развернулась и пошла. © Ирина Новикова / Dzen
  • Пришел я как-то на собеседование, руководство долго прощупывало мои знания, мне это порядком поднадоело. Поэтому на вопрос о том, как я вижу свою работу, я честно ответил: «Лежу на пляже и получаю большую зарплату». Руководители в шоке: «Серьезно?» — а я в ответ спрашиваю: «Я, по-вашему, отвечаю несерьезно и нечестно, а все те, кто рассказывают, что мечтают пахать по 120 часов в сутки, вам правду говорят?!» Сразу взяли на работу. © Подслушано / Ideer
  • Решила уйти со старой работы, там пока еще никто не подозревал об этом. Нашла вакансию в частной клинике. По телефону спросили, почему я решила уйти с прежнего места. Меня прорвало: "Зарплата маленькая, коллектив оборзел, сил уже нет!" Прихожу на собеседование и у меня отвисает челюсть. Там сидит мой обалдевший директор. Оказывается, от нашей клиники строят еще один филиал, вывески пока на входе никакой нет, номер указан нового помещения, а по голосу я директора и не узнала, так как вижу и слышу его крайне редко. Сменила работу, называется. © Подслушано / Ideer
  • Я была на собеседовании и принесла свой ноутбук, чтобы показать в компании образцы своих работ. Спроецировала изображение на экран и поняла, что фон моего рабочего стола — это снимок с очень личной фотосессии. В увеличенном виде на экране для презентаций мое фото смотрелось впечатляюще. Так стыдно мне еще не было. © I_bleed_blue19 / Reddit
  • Моя двоюродная сестра, когда училась в институте, решила устроиться подработать, а в середине августа на эти деньги съездить на море. Искала подработку только на 2 месяца, поэтому решила попытать счастья в одном известном в столице ресторане. Не потому что, типа, круто, просто она жила с ним рядом, часто с родителями ходила туда отмечать важные даты.
    Про нехватку там официантов она знала, поэтому была уверена, что ее возьмут. Но странности начались сразу, когда она туда зашла и предупредила, что пришла по поводу работы. Девушка на входе ее просто не слышала и упорно предлагала ей пустующие в будни днем столики. Сестра с трудом остановила ее красноречие и все-таки смогла попасть на собеседование.
    Молодой человек задавал вопросы по поводу опыта работы и места проживания. Когда сестра сказала что живет рядом, он тут же предложил свою кандидатуру в качестве квартиросъемщика, потому что сейчас он на дорогу до работы тратит по 2 часа в одну сторону. Сестра, конечно, отказала. Последняя фраза молодого человека ее доконала: "Вы нам не подходите. Ведь вы не можете помочь в таком простом вопросе, как сдать угол вашему будущему коллеге и руководителю". © Мишка Фанси / Dzen
  • Мне тогда было около 22 лет - неуверенная и скромная девчонка. Бухгалтер, который искал помощника, отвел меня в кафетерий компании. Мы взяли одноразовые стаканчики с кофе, сели, он начал задавать вопросы, а я отвечала и старалась держать себя в руках.
    Но тут мой стаканчик начала протекать. Я понятия не имела, что делать (сейчас бы, конечно, посмеялась, но тогда я была очень-очень молода). Я сидела и делала вид, что ничего не происходит. Рядом не было салфеток, а кофе все быстрее тек по моим пальцам.
    Хорошо, что мой собеседник заметил это, встал, нашел салфетки и вручил их мне. Кстати, я все равно получила ту работу. © Kathryn Berck / Quora
  • Я устраивалась на работу в агентство секретарем. В вакансии были подходящие мне график и зарплата. Когда я пришла на собеседование, со мной пообщались и вывалили реальную ситуацию: работа по 12 часов 6 дней в неделю за совсем небольшие деньги. Я выпала в осадок. Конец собеседования был просто эпическим. Я сказала, что разговор можно закончить, я узнала всю интересующую меня информацию и крайне ею удивлена. А мне ответили, что я им не подхожу, потому что мне ребенка из садика по вечерам надо забирать, и я в их график укладываться не буду. Это кто кому еще не подошел! © Маша Петрова / Dzen
  • Я учитель музыки. Однажды я пошел на собеседование в небольшую музыкальную школу. Директор задала мне буквально пару вопросов о моем опыте работы. Затем ее понесло: дама начала рассказывать о правилах этого учреждения и о том, как важно, чтобы все их соблюдали. Мол, «учителя должны встречать учеников на входе и провожать их до класса», «уроки должны начинаться и заканчиваться точно в нужное время». Сидел и чувствовал себя пятилетним ребенком, которому объясняют, как себя вести.
    Потом она долго рассуждала о морали и о том, как никто больше не уважает друг друга, и как ужасна нынешняя мода. Это продолжалось минут 45. Единственное, что не давало мне заснуть под ее голос, было чувство какой-то бессильной злости. Провожая меня, она сказала что-то вроде: «Сообщите мне, когда вы сможете приступить к работе». Я так и не перезвонил. © luctesthesoren / Reddit
  • Пришла на собеседование: мне и еще двум кандидатам дали тест на трех страницах А4. Вопросы банальные в стиле: «кем будете через пять лет, какие ваши положительные качества». Подошла к ожидающему менеджеру и спросила: «Давайте я не буду отвечать на ваш тест, а просто пообещаю хорошо работать?» Он поржал и кивнул. Две другие кандидатки сидели с лицами в стиле «а что, так можно было?». Я сама обалдела, если честно. Завтра выхожу на работу. © Подслушано / Ideer
  • Я был на собеседовании во время обеденного перерыва на другой работе. Вдруг мне позвонили с той работы и сказали, что у них проблема с сервером. Я извинился перед интервьюером и объяснил коллеге, как все исправить. Видимо, кадровик был впечатлен и предложил мне должность прямо на месте. Хотя я сторонник того, чтобы выключать или ставить на беззвучный режим телефон во время собеседования, на этот раз я забыл об этом. Моя невольная ошибка продемонстрировала в новой компании, что я - востребованный специалист с нужными им навыками. © William Collins / Quora
  • Пошла на собеседование. Костюм юбочный, каблуки, все дела. Только туфли неудобные были. Будущий шеф как меня увидел, заржал и сказал: "Я вашу кандидатуру поддержу! Спасибо вам, хоть настроение подняли". А я просто при входе в кабинет шлепнулась. Из-за туфель еще до этого раз 5 по дороге ногу подвернула. Спасибо, что директор помог встать, хоть и хихикал при этом. © Подслушано / Ideer
  • Я пытался устроиться на работу, которая, помимо прочих обязанностей, включала в себя публикацию названий и имен для художественных иллюстраций. Интервьюер спросил, как я могу гарантировать, что труднопроизносимые иностранные имена будут написаны правильно (это был 1989 год — никакой проверки орфографии). Я сказал, что могу проверить другие публикации или поискать справочные материалы. А он парировал: «Вы неправильно написали мое имя в сопроводительном письме». © Relevant_Ad7077 / Reddit
  • Когда я устраивался на свою первую работу, мужчины носили костюмы или пиджаки, а женщины - платья или юбки и блузки. Это было начало шестидесятых. Примерно в 70-х или 80-х годах я решил сменить работу и разослал несколько резюме. Мое первое собеседование проходило в небольшой компании. Девушке-кадровику было около двадцати. На ней были джинсы и топ без бюстгальтера. После этого я пошел поговорить с владельцем. Я был в костюме и галстуке, а он выглядел так, будто только что вернулся с игры в баскетбол на школьном дворе. Когда я наконец-то выбрался оттуда, то никак не мог избавиться от мысли, как же все меняется со временем. © Robert Martin Pollack / Quora

Бонус: кадровикам тоже есть что рассказать

  • Было это давно. В отдел кадров можно было попасть только по пропуску. Его выписывала я после предварительного очного собеседования с кандидатом. В мою задачу входило в первую очередь определить адекватность человека, хотя и профессиональные качества были не на последнем месте. Помню, открывается дверь в мой кабинет и заходят парень и девушка, держась за руки. Спрашиваю, кто из них устраивается на работу, парень отвечает, что девушка, а он - группа поддержки.
    Обычно я не разрешала кому-либо присутствовать на собеседовании кроме самого кандидата. Но они оба были такие молодые и симпатичные, что я разрешила парню остаться. Начинаю разговор с девушкой, а он сидит чуть в стороне. Вот только на все вопросы отвечал парень, а она рта не открыла, только смотрит на меня и улыбается. Естественно, мне это не нравится. Прошу парня дать возможность девушке самой ответить. Он встает, берет ее за руку и говорит: "Пойдем, ты тут работать не будешь".
    Она встает и молча вместе с ним выходит. Дверь за ними закрывается, потом открывается снова, парень просовывает голову, говорит мне гадость и уходит. Собственно, все. Я потом у секретаря спросила, мол, может, девушка немая была. А она говорит: "Нет, пока пара ждала в приемной собеседования, она нормально с парнем разговаривала". © Татьяна. / Dzen

Продолжим читать истории о том, как люди устраивались на работу? Вот как раз подборка про 18 собеседований, которые из памяти уже никаким ластиком не сотрешь

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