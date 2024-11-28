17 человек, которые пошли на собеседование и выскочили оттуда с неожиданной историей

Одним из нас удается найти работу без особых приключений, а другие влипают так, что мама не горюй. У героев нашей статьи, как говорится, накипело и они больше не смогли держать в себе истории о том, что случилось с ними на собеседованиях. Кое-кого из них даже хочется обнять, например, девушку, которая постеснялась признаться, что у нее протекает стаканчик с кофе.