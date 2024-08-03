К истории про семью спустя 20 лет. Там разве не получается, что девушке около 20, но скорее всего чуть больше, а парню лет 16-17?
19 таких круто вывернутых совпадений, что и нарочно не придумаешь
Истории
4 минуты назад
Если задуматься, то в жизни часто случаются совпадения, которые вызывают изумление и восторг одновременно. Например, случайные встречи с давними знакомыми в неожиданных местах. Или загадочные находки. А порой вообще желания сбываются буквально мгновенно. Именно такими случаями поделились герои этой статьи.
- В пятницу утром у меня порвались последние колготки. Тогда я надела юбку и чулки. Спустя полтора часа езды до работы вывалилась из автобуса и пошла пешком. Шла и думала о том, какая же у меня жизнь стала скучная! Встаю рано, чтобы приехать на работу, после работы еду на учебу, потом долго добираюсь домой. По выходным отсыпаюсь, личной жизни нет. Думаю о том, как бы было классно, если бы что-нибудь произошло. Вот прямо сейчас! Ну хоть что-нибудь! И в этот момент у меня лопнула резинка на трусах. © Причал смешных историй / VK
- В детстве я очень любила мультфильм про Белоснежку. Я мечтала вырасти и, как она, жить в домике в лесу в окружении семи гномов. А теперь я замужем, наш дом реально находится посреди леса, а самое главное — у меня семеро сыновей. И иногда я реально чувствую себя Белоснежкой, потому что постоянно забочусь о семерых гномиках. А они поют песни, балуются, иногда еще и ворчат. © Палата № 6 / VK
- В яхт-клубе мы иногда перекидывались парой слов с парнем, которому принадлежала лодка рядом с моей. А через лет 5 он женился и собирался устроить прием в яхт-клубе. Просматривая список гостей, я заметил мою фамилию. И я подумал, что, возможно, это мой кузен, которого я не видел лет 40. В день празднества мне случайно удалось узнать, кто же это был. Оказалось, что отец моего однофамильца был братом моего деда. Я даже не знал, что у моего деда был брат. А потом он и вовсе сказал, что хозяин праздника — мой кузен. Мы все были в шоке! © Liam Crowleigh / Quora
- Моя однокурсница переехала из маленького города в областной, только на окраину. Сняла квартиру, устроилась работать в центре. Стоит вечером после работы, ждет маршрутку, видит — парень пялится. Пялился-пялился, потом набрался смелости и познакомился. Оказалось, что они ждут один автобус. Она, естественно, не поверила.
В маршрутке разговорились, он попросил разрешения ее проводить. А когда доехали до нужной остановки, оказалось, что они живут в одном доме. Короче, мечтала она до этого переехать в центр, а в итоге после замужества переехала из четвертого подъезда во второй. © VicZhou / Pikabu
«Экран моего планшета треснул по идеальному кругу».
- Ecть у нac в унивepe пpeпoдaвaтeль, фaмилия у нeгo Бapaн. И кoгдa oн пepвый paз пpиxoдит нa лeкцию, то говорит: «Я Бapaн». И ктo пocлe этoгo нaчинaeт cмeятьcя, тoт eгo вpaг пoжизнeннo и зaчетa eму нe видaть кaк coбcтвeнныx yшeй. Tо же самое он провернул и с нaшим пepвым куpcом. Но вcя aудитopия cидит cпoкoйнo, потому что знают про его проверку. Вот тoлькo oдин тип нaчинaeт дикo pжaть. Лeктop пoдxoдит, нaдeвaeт oчки и тaк cтpoгo: «Фaмилия?» Toт пoдымaeтcя и coвepшeннo cepьезнo гoвopит: «Koзел». Нaшли дpуг дpугa. Пpeпoд oкaзaлcя c юмopoм, у cтудeнтa пpoблeм co cдaчeй пpeдмeтa тaк и нe вoзниклo. © Причал смешных историй / VK
- В отпуске я отправилась в поход в горы. На второй день встретила группу туристов, среди которых оказался мой давний знакомый из университета. Мы не виделись несколько лет и были очень рады неожиданной встрече! После недолгих размышлений мы решили объединиться и продолжить поход уже вместе. В процессе вспомнили студенческие годы, поделились новыми историями и переживаниями. В какой-то момент я словила себя на мысли, что эта встреча напомнила мне о том, как важно поддерживать связи с людьми из прошлого. Ведь они могут вновь появиться в нашей жизни в самый неожиданный момент. © Палата № 6 / VK
- Как-то я пришла к другу домой и там познакомилась с одним парнем. Мы начали активно общаться. А когда мы с ним переписывались, то мой папа заметил, что фамилия этого парня такая же, как и у его лучшего друга. Оказалось, что наши отцы знают друг друга лет с пяти. Ну, а мы с парнем вместе уже 14 лет. © Kim Hayden / Quora
- Я учительница биологии. И был у меня в одном из классов мальчик, который учился на тройки. Ему всякая фантастика была интересней гораздо больше, чем учеба. Однажды он дождался меня после уроков и, смущаясь, спросил, возможно ли с точки зрения современной генетики существование гибрида вулканца и человека. И так уж вышло, что я — старая и верная поклонница вселенной «Звездного пути». Мы тогда отлично пообщались, а Сашу словно подменили. Он увлекся наукой, а потом поступил на бюджет в медицинский. Недавно мне нужно было поставить зубной имплант. И пришла я в одну крутую стоматологическую клинику. Потому что мне срочно надо было это сделать. А принял меня мальчик Саша. Точнее уже не мальчик Саша, а молодой и талантливый специалист Александр Юрьевич. Имплант вышел идеальный. © NaginiSnake / Pikabu
«Я нашел упаковку сока 12-летней давности посреди пустыни в Нью-Мексико».
- Подруга рассказала историю. Едет в маршрутке. Напротив сидит девушка, вдруг у нее звонит телефон: «Да, Паш, привет. Нет, еду домой. Нет, мы сегодня не увидимся. Нет, не потому, что я злая на тебя. Нет, Паша, я не могу. Паш, хватит приставать, я в общественном еду! Я сказала, что не могу, и все!» Кладет трубку. Вдруг у парня, сидящего рядом, тоже звонит мобилка. Берет трубку, его первые реплики: «Да, Паш. Привет. Конечно, могу сегодня, без проблем!» Маршрутка задохнулась от хохота. © Причал смешных историй / VK
- Работаю в книжном магазине. Контингент у нас самый разный, но однажды пришла девушка, которая сразу привлекла мое внимание. Не могу сказать, чем конкретно. Она долго выбирала книги и в конце концов подошла ко мне за советом. Мы разговорились. Оказалось, что у нас много общего. Я предложил ей встретиться вне работы, она согласилась. Через несколько недель я узнал, что она сестра моего лучшего друга. Теперь мы все дружим и подумываем открыть книжный клуб. © Палата № 6 / VK
- В июне 2015 года я познакомился с девушкой в Париже. Мы отлично провели время в городе. К моему несчастью, мне пришлось уехать через 2 дня, и мы говорили о том, что, скорее всего, никогда больше не встретимся. И вот 31 декабря 2016 года в 4 утра я с двумя друзьями бегу через международный аэропорт Куала-Лумпура. Мы бежали очень быстро, пытаясь успеть на рейс, поэтому я просто смотрел прямо перед собой, стараясь не столкнуться с людьми. Когда я проходил мимо группы из 6-8 девушек, то посмотрел через плечо и понял, что там есть та самая девушка из Парижа. Я подумал, что быть не может такого, но подошел к ней — она сразу же узнала меня. Девушка тоже спешила, поэтому мы обнялись и быстро попрощались. А следующие несколько часов полета я просто улыбался и размышлял обо всем этом. © Fadi Francis / Quora
- Сегодня на работе был веселый случай. Сижу, разбираюсь с документами, звонит мой мобильник, играет «Имперский марш» из «Звездных войн». А сидящий рядом с коллегой клиент как-то пристально на меня смотрел. Минут через 10 у него зазвонил телефон и мне стал понятен его взгляд: заиграла мелодия, под которую в фильме появляются повстанцы. Переглянулись, поулыбались. © Kaizet / Pikabu
«Реакция моего тела на ярлык „Реакция“ на моих брюках».
- 20 лет назад за моей мамой ухаживал один мужчина. Он был хороший человек, замечательно относился и к маме и ко мне, но, увы, мама не смогла его полюбить. Моего отца не стало очень давно, но мама всегда говорила, что он ее единственный мужчина. Кавалер принял это и исчез из нашей жизни. Спустя 20 лет я познакомилась с парнем. А когда пришло время знакомиться с его родителями, то мой любимый оказался сыном того самого маминого поклонника. Мы все мило пообщались. Оказалось, что через 3 года после истории с моей мамой мужчина женился, а еще через год родился мой любимый. Теперь мы все семья, хоть и не так, как я представляла себе это 20 лет назад! © Палата № 6 / VK
- Провожал вчера девушку. Смотрю — на краю газона валяется гаечный ключ. Я по жизни жадина и плюшкин, подобрал его и положил в карман. Позже топаю себе домой (на часах уже почти десять), вижу — стоит иномарка какая-то. Двое мужиков с фонариками подняли крышку капота и ковыряются в двигателе. Один из них подходит ко мне:
— Слышь, нет ли у вас тут поблизости круглосуточного магазина, торгующего инструментом?
— Да вроде бы нет. А вам какой инструмент-то нужен: электрический или простой?
— Да ключ надо на 22.
Достаю из кармана свою недавнюю находку, смотрю маркировку — 22×24 — и протягиваю ключ мужику: «Держи, дарю». Мужик просто офигел. © Причал смешных историй / VK
- Я устроился на новую работу в чужом городе. И первые три недели, пока жена искала нам квартиру, жил в мотеле. Одним из первых моих действий на новой работе был наем бухгалтера. Я нашел его на третий день работы. Мы переехали в новую квартиру и обнаружили, что бухгалтер живет по соседству. © Stan Marshall / Quora
- Работала в больнице. Смена тяжелая: на ногах весь день и поесть нет возможности. Бегу по коридору, а впереди доктор выходит из палаты. Смотрит на меня с сочувствием. Я на его молчаливый вопрос отвечаю: «Пирожка бы». Он все так же молча достает руку из кармана халата, а у него в ладошке малюсенький пирожок. Я в полном недоумении думаю: «Нормально так поговорили». © Инна Десятникова / VK
А если вам все еще не верится, что жизнь полна странные совпадений, то вот еще немного доказательств.
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Адми прорубил дверь в новый филиал ада - очередной завиральный причал в вк
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