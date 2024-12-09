18 женщин рассказали о милых и нелепых подкатах, с которыми они столкнулись

Народное творчество
4 часа назад

На что только не идут мужчины, чтобы завязать знакомство. Одни прибегают к помощи родной бабушки, другие говорят комлименты прекрасным деснам и ровному ряду зубов понравившейся дамы. Третьи прибегают ко всем известной фразе: «Девушка, а вашей маме зять не нужен?»

  • Выкладываю продукты на кассу, как вдруг мужчина сзади говорит мне: «Девушка, а хотите, я все оплачу?» Я удивилась, а он такой, мол, я женюсь скоро, это вам в честь праздника! Ну я и согласилась. И вот кассир все пробил, а мужик заявил: «А можно мне взамен ваш номер? Сходим на пару свиданий!» Я чуть офигела, а он, не смущаясь, продолжил: «Познакомимся, а там и до свадьбы недалеко будет!» © Не все поймут / VK
  • Сижу в автобусе, подсаживается парень и выдает стандартное: «Девушка, вашей маме зять не нужен?» Ну я ему говорю, что не нужен. Сидим, молчим. Вдруг сзади чей-то голос басом: «А муж?» Поворачиваюсь, а там мужик сидит лет 40. Улыбнулась, ему отвечаю: «Спасибо, моя мама занята». Собираюсь уже наушники достать, и тут с переднего сидения ко мне оборачивается дед лет 65 и спрашивает: «А бабушка занята?» © Подслушано Телеграм / Telegram
  • Ехала в автобусе, нужно было оплатить проезд. Подходит кондуктор. Уже тяну карту к терминалу, как вдруг он его резко убирает и уходит к другому пассажиру. А потом возвращается ко мне, чуть не пританцовывая. И кричит на весь автобус: «Сегодня эта девушка едет за мой счет! Но расходы на свадьбу мы с ней поделим пополам!» © Не все поймут / VK

Для создания этого материала были использованы следующие источники: © C.Darwin / Pikabu

  • У меня большие глаза. Просто огромные. Все детство мне говорили: «Хватит выпучивать глаза». Лет с 13 все время щурюсь, чтобы люди не лезли. А на днях со мной в соцсетях решил познакомиться парень. Начал он с фразы: «Привет. А что у тебя глаза на всех фотках такие большие? Специально выпучиваешь?» © Подслушано / Ideer
  • Я работаю в небольшой фирме, где все знают друг друга и хорошо общаются. Как-то один из мужчин поинтересовался моим семейным положением. Я ответила, что замужем. Тогда он спросил, есть ли у меня дети. Я сказала, что нет. После этого он стал заваливать меня подарками. Среди них были десятки яиц, апельсины, лук, чеснок, картофель. Все это богатство было с фермы, на которой он работал. Я была в шоке и пыталась отказаться от его презентов, повторяя, что замужем. Потом ему это, видимо, надоело, и он стал искать более благодарную даму. А я его почти никогда больше не видела. © Le**l***Lord92 / Reddit
  • Пришла в стоматологию у дома. После встречи со мной врач сразу расплылся в улыбке. Расспрашивал про вредные привычки, о том, какой зубной пастой пользуюсь. Сижу я в кресле, пока он что-то там осматривает, и вдруг слышу: «Никогда не видел такого красивого ротика». Я чуть слюной не поперхнулась от такого неожиданного комплимента. За час я узнала, что у меня восхитительные зубы, потрясающая десна и один ряд зубов лучше другого. Подкатами впечатлил, но номер свой я ему не дала. Зато вышла из стоматологии с полной уверенностью, что у меня голливудская улыбка. © Карамель / VK
  • После стоматологии почти полностью онемели язык и правая щека. Периодически платочком ловлю свои слюни, чтобы не шокировать людей. Сажусь в маршрутку рядом с водителем, он пытается познакомиться, шутит, задает вопросы. Я вежливо киваю, но всем видом показываю, что на беседу я не настроена. Он не отстает. Тогда я поворачиваюсь и с явным дефектом речи говорю: «А не могу с уами азговаивать», — и чувствую, как на блузку эпично капает слюна. Ехали молча. © Подслушано / Ideer
  • Шла по улице, холодно. Вдруг окликает меня какой-то мужчина: «Девушка, вы же простудитесь без шапки!» Я ему отвечаю, что я только до магазина и обратно, а он настаивает, мол, даже до магазина можно заболеть. Вот, думаю, приставалы пошли, и тут он огорошил: «Девушка, давайте вы у меня купите шапку!» И достал из пакета зимнюю шапку... Эх, бог маркетинга. © Не все поймут / VK
  • Лет 15 назад в супермаркете около полки с солью симпатичный мужчина спросил меня: «А не подскажете, где тут соль?» Я рукой махнула только, мол, да вот же она. А сейчас к-а-а-к поняла все. Забавно, когда кто-то говорит, что только через пять минут понял, что с ним познакомиться пытались. © BraveOwl / Pikabu
  • Обедала в кафешке, ко мне подсел молодой человек. Я была готова к чему угодно — к тупому подкату, к какому-нибудь разводу. В голове уже целый фильм прокрутила, как я буду сейчас его отшивать. А этот парень взял и не сказал ни слова. Съел свой салат и ушел. Блин, обидно даже как-то. © Не все поймут / VK
  • У меня тоже был прикольный случай. Шла по улице, говорила по телефону. Внезапно подлетает ко мне мужик и выдает: «Вы — не женщина!» Я аж напряглась: что он мне предъявляет? А он делает паузу и продолжает: «Вы — не женщина! Вы — богиня!» © Не все поймут / VK
  • Вчера бегала по магазинам в TЦ, села передохнуть. Ко мне подходит супермилая бабуля и начинает ворковать про то, какие у меня глазки красивые, ноги длинные... А дальше я выпала в осадок. Она мне заявляет: «Там вот Олежка, мой внучок, познакомиться хочет с тобой». И реально в метрах пяти стоит, причмокивая жвачкой, 2-х метровая детина и изо всех сил старается соблазнительно улыбаться. © Подслушано / Ideer
  • Для создания этого материала были использованы следующие источники: © romoff / Pikabu
  • Ходила в спортзал в то время, когда там было поменьше народа, выбирала тренажеры, рядом с которыми никто не занимался. Но около меня все время крутился один и тот же парень. Много раз он пытался заговорить со мной, но я делала вид, что гляжу в телефон и не вижу никого вокруг. В итоге из-за этого парня я начала ходить в другой зал. © snakefilledhead / Reddit
  • Вышла из автобуса одновременно с мужчиной, которого знала по работе. Он нес пакеты с продуктами. Путь наш лежал по одному маршруту, и вдруг он сказал: «А не могли бы вы взять один из моих пакетов?» Я так опешила, что взяла и помогла ему донести продукты до квартиры. А он после этого попросил мой номер телефона. © MotherRainbow / Reddit
  • Выхожу на своей станции метро. И догоняет меня парень с криком: «Девушка, стойте!» Вскочил на эскалатор вслед за мной и подкатывает: «Может, познакомимся?» Показываю ему обручальное кольцо, мол, замужем. А парень не растерялся и выдал: «Так давай кольцо в ломбард сдадим, тут недалеко за углом есть!» Я отказалась и рванула от него побыстрее. © user7023084 / Pikabu
  • Потеряла где-то кошелек. Внутри не было документов, денег в нем лежало мало. Обидно, конечно, но не более. На следующий день раздается звонок с незнакомого номера. Низкий мужской голос сообщил мне, что мой кошелек найден. Мы договорились встретиться. Выяснилось, что он нашел визитку моего стоматолога внутри, позвонил ему и так узнал мой номер. Это, конечно, очень мило. Удивило меня то, что когда я пришла домой, обнаружила внутри кошелька крупную купюру. Ее там точно не было. Уж не знаю, это такой подкат или мужчина решил помочь бедной студентке. © Карамель / VK

Больше эпичных историй о знакомствах вы найдете здесь. Но порой и свадьбы не уступают им по числу провалов и курьезов. А уж семейная жизнь тем более соскучиться не даст.

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
3 дня назад

А этот парень взял и не сказал ни слова. Съел свой салат и ушел. Блин, обидно даже как-то. ©
😁😁😁
Это и был самый лучший развод)

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