18 женщин рассказали о милых и нелепых подкатах, с которыми они столкнулись

А этот парень взял и не сказал ни слова. Съел свой салат и ушел. Блин, обидно даже как-то. ©
😁😁😁
Это и был самый лучший развод)
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На что только не идут мужчины, чтобы завязать знакомство. Одни прибегают к помощи родной бабушки, другие говорят комлименты прекрасным деснам и ровному ряду зубов понравившейся дамы. Третьи прибегают ко всем известной фразе: «Девушка, а вашей маме зять не нужен?»
Для создания этого материала были использованы следующие источники: © C.Darwin / Pikabu
Больше эпичных историй о знакомствах вы найдете здесь. Но порой и свадьбы не уступают им по числу провалов и курьезов. А уж семейная жизнь тем более соскучиться не даст.
А этот парень взял и не сказал ни слова. Съел свой салат и ушел. Блин, обидно даже как-то. ©
😁😁😁
Это и был самый лучший развод)