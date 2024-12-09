18 женщин рассказали о милых и нелепых подкатах, с которыми они столкнулись

На что только не идут мужчины, чтобы завязать знакомство. Одни прибегают к помощи родной бабушки, другие говорят комлименты прекрасным деснам и ровному ряду зубов понравившейся дамы. Третьи прибегают ко всем известной фразе: «Девушка, а вашей маме зять не нужен?»

Больше эпичных историй о знакомствах вы найдете здесь. Но порой и свадьбы не уступают им по числу провалов и курьезов. А уж семейная жизнь тем более соскучиться не даст.