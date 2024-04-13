14 историй с такими лихими поворотами, что гонщики «Формулы-1» скромно мнутся в сторонке

Ой, да все они комплиментщики, как видят симпатичную, ухоженную женщину. А то, что из-за них мы становимся "тётками", большую часть времени ухаживая за ними же, за домом, за детьми, об этом не думают. Прямо, тянет выругаться! Но низзззя...