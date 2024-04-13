Ой, да все они комплиментщики, как видят симпатичную, ухоженную женщину. А то, что из-за них мы становимся "тётками", большую часть времени ухаживая за ними же, за домом, за детьми, об этом не думают. Прямо, тянет выругаться! Но низзззя...
14 историй с такими лихими поворотами, что гонщики «Формулы-1» скромно мнутся в сторонке
Народное творчество
1 час назад
Лучшие сюжеты придумывают отнюдь не известные режиссеры и писатели, а сама жизнь. Следующие истории, которые приключились с обычными людьми, настолько круто закручены, что их читать их столь же увлекательно, как какой-нибудь роман Дюма.
- У маминой знакомой муж работал вахтой где-то на Севере и завел там вторую семью. Позже нашел работу в своем городе и перевез эту вторую семью поближе. На месте, конечно, спалился перед женой, развелись, и он женился на «вахтовой жене». Но ребенка от первого брака не бросил, помогал финансово, брал к себе на выходные, делил бытовые заботы. А новая жена чувствовала себя виноватой и старалась подружиться с дочкой от первого брака. Шли годы, мужика этого не стало, дочка продолжала общаться с его второй женой — у той родственники далеко, друзей близких как-то не завела на новом месте. И вот у этой второй жены обнаружили рак. Нужна была помощь: в больницу с ней пойти, навещать, хлопотать по дому. А обратиться не к кому. А дочка уже выросла, у нее своя семья, работа, вот она и попросила маму: мол, не чужой человек, нужно помочь. Ну, в общем, сейчас эта первая жена забрала вторую жену жить к себе — так доглядывать проще. Мыться помогает, готовит ей, по врачам водит. И смеется, что если б ей много лет назад сказали, что она за любовницей мужа будет на старости лет приглядывать, расхохоталась бы в лицо. © Kat34ka / Pikabu
- Обычно поднимаюсь домой по лестнице, но в этот раз решила подняться на лифте. И вот еду на лифте и тут вижу на нем объявление типа «Cниму квартиру». Присмотрелась: почерк-то знакомый, и в объявлении указали номер моего молодого человека. Лечу домой, рассказываю ему об этом, и тут мой любимый как отмочит номер, признавшись, что ищет квартиру мне. Оказывается, он собрался бросить меня, вот и подыскивал мне жилье. Заботливый, блин. © Подслушано / Ideer
- Мама после развода с отцом ударилась в новые отношения со своим бывшим студентом —взрослым дядькой, который решил второе высшее получать. Маме было что-то около 45, тому студенту — около 35. Лет 5, наверно, длились их отношения, а потом они разбежались. Так вот, мамы уже 10 лет как нет, а мой младший брат как сдружился тогда с этим дядькой, так и до сих пор с ним дружит. © squirrel / ADME
- Это было 14 лет назад. У меня была назначена операция на сердце, при том что я вел весьма здоровый образ жизни: ежедневно бегал по 5 км, да и исполнилось мне всего 30 лет. Я должен был передать информацию об обновлениях своей медицинской страховки кардиохирургу, но мой страховой агент заболела гриппом и не сообщила мне ее. Когда она-таки выздоровела, я сразу позвонил хирургу, и он сказал мне, что у него освободилось время в ближайшую пятницу и предложил перенести операцию на этот день. Я согласился и не зря: оказалось, что если бы я ждал еще месяц до назначенной мне изначально даты, мое сердце просто бы отказало. Так грипп моего страхового агента сохранил мне жизнь. © my****arebig / Reddit
- На прошлой неделе написал одноклассник, с которым не виделись и не общались уже 100 лет. Наш диалог начался с его слов: «Привет, Даша. Во-первых, прости, что постоянно шутил и смеялся над тобой в школе. Во-вторых, скажи, пожалуйста, ты еще работаешь адвокатом?» Честно, я сначала удивилась, но сразу же поняла, что он круто влип, если прибежал ко мне извиняться за школьные приколы. Адвокатом я его стала, дело, оказывается, действительно не из легких, но мне до сих пор смешно. © Палата № 6 / VK
- Однажды примеряла слитный купальник. У него сзади было несколько перекрученных лямок без застежек. Сел купальник отлично, но вот снять оказалось огромной проблемой. В панике, вся потея, уже хотела звать на помощь, так как самостоятельно вылезти из него не получалось. Мечтала хотя бы просто выжить в этой схватке. Все обошлось. Но к слитным купальникам до сих пор испытываю неприязнь. © Bubukisa***** / Pikabu
- Как-то проснулся в квартире у симпатичной дамы. Пока спутница готовила завтрак, предложил сходить за минералкой в магазин. Вернувшись с покупками во двор я осознал: ни номера квартиры, ни номера подъезда, ни телефона ее у меня нет. Так и поехал домой и больше ее не видел. © ***.psy / Pikabu
- На одном из праздников муж подруги начал заваливать меня комплиментами. Восторгался, что я выгляжу намного моложе своих лет. Стройная, красивая, ни морщинки, ни сединки. А вот его жена, моя подруга-ровесница, распустилась, тетка-теткой! Я улыбнулась и сказала, что хорошо выгляжу, потому что трачу на это кучу денег. Питаюсь качественными продуктами, много сплю, хожу к косметологам, да у меня одни витамины и биодобавки стоят несколько десятков тысяч, про косметику вообще молчу. А у его жены нет такой возможности, потому что когда она купила профессиональный шампунь, он закатил ей скандал. Тьфу, комплиментщик. © Подслушано / Ideer
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- Иду на работу, дорога на спуск, до перекрестка метров 5. Меня обгоняет скейт, на котором пацан лет 7-8 едет, стоя на коленках. Слева по главной едет грузовик, но из-за кустов пацана не видно. Понимаю, что сейчас произойдет, бросаю сумку с контейнером с едой и бегом кидаюсь за ребенком. За секунду до аварии хватаю пацана на руки и ногой успел скейт в сторону сбить. Пацан начинает с перепугу орать, тут подбегает его мамаша и орет на меня, что я прицепился к ребенку. © Подслушано / Ideer
- Шла с подругой. Увязались два парня. Я для красоты всегда ношу на безымянном пальце правой руки кольцо. Резко поворачиваясь, выдаю: «Соня, 20 лет. Замужем». Показываю кольцо. Подруга, уловив суть: «Настя, 20 лет. Была подружкой невесты на свадьбе, поймала букет. Желающие есть?» Итог: сейчас я готовлюсь стать женой одного из тех парней, а за другого Настя на этой неделе вышла замуж. Смелые попались. © Подслушано / Ideer
Парень, или мужик, конечно, красава! Буквально, спас пацанёнка. Ему зачтётся в "небесной канцелярии". Но мамаше хочется оторвать башку!
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- Я тут слышал, как документы теряют и деньги. Как выпавшие из заднего кармана брюк телефоны смывает в туалет. Это все банально, хоть и печально. А я сегодня высморкался на улице, и у меня вышибло обе контактные линзы из глаз. За 3 тысячи. Последние. Зрение — −9.5. © DomMilDom / Pikabu
- Ехал в междугороднем автобусе, заснул. Просыпаюсь, а ко мне подсела девушка. Не буду описывать ее красоту, но все особи мужского пола свернули шеи, глядя на нее. Я от такого счастья оторопел. Думал, как с ней познакомиться, как завести беседу. И тут она собирается скоро выходить. Не помню, что я плел, все выпрашивал ее телефон. Она чиркнула быстро на бумажке, сунула мне в кулак и выскочила из автобуса. Я был на седьмом небе от счастья. Я получил заветный приз! Разворачиваю записку, а там: «Я занята». © Подслушано / VK
- Стояла в магазине, выбирала фрукты. Взяла связку бананов и меня по рукам тут же ударила какая-то женщина лет 50. Сказала, что она их первая увидела и мне надо вернуть. Я от неожиданности засмеялась: передо мной целый ящик одинаковых бананов. А ей именно эти нужны? У незнакомки явно день не задался, так решила сорваться на мне. Сказала, что знает таких, все мы любим урвать чужое, вырвала из рук бананы и ушла. © Палата № 6 / VK
- Решила знакомая сдать меня с потрохами: позвонила жене и сказала, что я с какой-то рыжей девкой в кафе сидел. А жена-то знает, что это дочка накануне покрасилась. Ну ладно, поржали с женой, забыли. А потом я возьми и звякни в ответ мужу этой знакомой — моему дружбану Сереге. Спрашиваю: «Что же ты, гад, в кафе даже поздороваться не подошел?» А он мне: «А с чего ты взял, что я в кафе был?» И тут ту знакомую накрыла карма: вдруг выяснилось, что она сказала, будто к маме в другой город поехала, а сама никуда не уезжала. 2 недели спустя Серега сам позвонил мне, сказал, что разводится. © Unknown author / Pikabu
Если вам по душе такие неожиданные сюжетные твисты, то, вероятно, вам придутся по душе и эти истории.
Комментарии
Уведомления
У того, которого вышибло линзы, это карма! Не сморкайся на улице! Тьфу, гадость! Когда вижу таких идиотов, рвотный рефлекс вызывает и чувство омерзения.
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