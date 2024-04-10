14 человек, которые никак не ожидали такой подставы от близких людей

Народное творчество
21 минута назад

Мы ожидаем, что близкие нас поддержат. Но увы, именно от них может прилететь кинжал в спину. Даже маленькая ложь или нечестность могут больно ранить. К счастью, многие люди вовремя успевают поставить личные границы и выйти из-под влияния токсичных отношений.

  • У нас с мужем ипотека. Недавно появилась «лишняя» квартира — мне родственница завещала за уход за ней. Собираемся продать ее и вложить в погашение долга. Однако уже нарисовались 3 родственничка, которые заявляют, что нам и так есть где жить, а «халявой» надо делиться. С ними. Ну я всем и предложила, раз это такая халява, самим полгодика выносить горшки из-под парализованной старушки. Я даже знаю, где найти таких и как официально оформить договор ренты. Все подскажу, если надо. Так нет! Отдай им квартиру, и все! Не дождутся. © Подслушано / Ideer
  • В семье были деньги, но мама постоянно говорила нам с сестрой, как дорого мы ей обходимся. Мы никогда не просили игрушек, одежды, карманных денег. Когда мне исполнилось 18, мать выставила счет. Там было все, включая подарки на праздники и расходы на ведение беременности. Сестра получила такой же счет. Короче, мы отдавали всю зарплату матери на списание долга. Когда мне исполнился 21 год, знакомые убедили меня, что творится какая-то дичь. Мы с сестрой съехали от маман и оборвали все контакты с ней. © WaningRelevance / Reddit
  • Муж делал генеральную уборку. Смотрю в шкаф, а всех моих платьев с открытой спиной нет. Спрашиваю, в чем дело. А он: «Я их выбросил. Ты уже не девочка, пора быть скромнее». А мне 40 исполнилось. Я ужасно расстроилась. И разозлилась. Спрятала его любимый дорогущий фотоаппарат и не отдавала, пока он не дал мне денег на 3 новых платья — взамен выкинутых.
Elena Marchuk
3 минуты назад

Пытаюсь представить уровень тех отношений, при котором муж думает, что имеет право шерстить гардероб жены.

-
-
Ответить
  • У меня есть дочь, недавно ей исполнился годик. У нее просто роскошные волосы — моя гордость. Свекровь месяца 3 назад сказала, что в их семье есть традиция — в 1 год сбривать младенцам волосы. Я ответила, что против. Замяли тему. И тут свекровь спросила, можно ли погулять с внучкой. Я согласилась. Мне вернули мою малышку через 1,5 часа — лысую. Я плакала весь день. © Antique_Bee_9963 / Reddit
  • Встречалась с парнем, все было в шоколаде. Поехали в отпуск, у меня сломалась камера, и я взяла телефон парня пофоткать. А у него там раз — и переписка с бывшей вылезла. В общем, изменял он мне. Остаток отпуска провели порознь.
  • Мои родители развелись, когда мне было 12 лет. Отец все еще платит маме алименты, так как у меня еще есть 2 несовершеннолетних брата. Мой дед по отцу собирался разделить свои сбережения между нами, внуками. Увы, дед не оставил завещания. После его смерти отец сказал, что ни о чем таком не слышал. Мы не получили ни копейки. Вскоре отец купил дорогую тачку и укатил в отпуск на курорт. © oneybigproblems / Reddit
  • Мама украла у меня бассейн. Каркасный бассейн в коробке, который был убран на зимнее хранение в сарай и не обнаружен там летом. Бассейн нашли в мамином дачном домике. Это точно моя коробка с выгоревшими счастливыми лицами, которым дочь дорисовала улыбки. И точно мой бассейн, у которого торчит обожженный мангалом край. Спрашиваю маму: «Это что, мой?» Думала, хотя бы начнет отбрехиваться, что я отдала его на хранение или что-нибудь вроде того. Но она говорит: «Нет, это я купила». Спрашиваю: «А зачем? Насоса у тебя на даче нет. Шлангом будешь 12 тонн воды наливать или ведрами? А куда ставить будешь, на помидоры?» Отмахивается. Сказать прямо я так и не смогла. Мужу тоже не сказала. Не понимаю, зачем она это сделала, и что теперь делать мне. © Подслушано / Ideer
  • Я получил выплату по страховке. Отец узнал и попросил довольно большую сумму в долг. Он сказал: «Я тебя вырастил, столько в тебя вложил. Теперь твоя очередь». Я не против помочь, денег дал, но теперь отец говорит, что не знает, когда вернет долг. Мне ужасно неловко напоминать ему об этом, но и самому деньги тоже нужны. © gaimai / Reddit
  • Да что вы знаете о троллинге? Вот моя бабушка — настоящий тролль. Когда мне было годика 4, я постоянно ныла, что у меня карие глаза, а у бабули голубые. Она говорила: «Глазки грязные, иди мой». И три, целых три года, я мыла глаза с мылом! © Ситуация / VK
  • Парень пошел на вечеринку без меня. И тут мне присылают фотку: какая-то девушка положила голову ему на колени, а он играет с ее волосами. Конечно, я спросила, что за дела. А парень ответил, мол, не переживай, у нее просто голова болела. Да и вообще, она через 15 минут ушла. Это дружеское взаимодействие. Интересно, что еще он подразумевает под «дружеским взаимодействием»? Это месяц назад было, а я до сих пор не знаю, что и думать. © SunnySoy / Reddit
  • Мать с отчимом живут от зарплаты до зарплаты. А еще в кредиты влезли. Я решил им помочь свести концы с концами, но чувствую, что из меня прямо тянут деньги. Мама в очередной раз попросила денег, а я сказал: «Разве я не дал уже достаточно? Я не банкомат». Так мать обиделась и сказала, что у меня, мол, легкая жизнь. © Bullfrog-Intelligent / Reddit
  • Любимый сделал мне предложение, все шло к большой свадьбе. Было куплено платье, составлен список приглашенных, внесен задаток за банкетный зал, была договоренность с ЗАГСом. И вот наступил день подачи заявления, мы ночевали у моих родителей и собирались идти в ЗАГС. Утром я пошла в душ, а он сказал, что сходит в магазин и вернется. Я вышла из душа — его нет. Ждала, звонила — не отвечает, потом пошла искать — безрезультатно. Думала о худшем, хотела идти уже в полицию. Вечером позвонила его плачущая сестра. У меня внутри уже все оборвалось, но она сказала: «Этот крендель заявил, что еще не пожил для себя и не готов к семейной жизни. Он сбежал». © Подслушано / Ideer
  • Я разводилась, а тут подвернулась квартира мечты. Чтобы она не досталась мужу (как нажитая в браке), попросила мать оформить покупку на себя, а потом переписать на меня. Мама согласилась. Надо сказать, у нас всегда были прекрасные отношения. Во время развода я жила у мамы, она меня поддерживала. Но стоило мне заговорить о квартире, она заявила: «Я подумала, что справедливо будет, если это будет моя квартира!» Я аж опешила. Мама продолжала: «Я на тебя всю жизнь положила, воспитывала тебя одна. Кто знает, что дальше там будет с этой квартирой? Вдруг какой мужик твой очередной оттяпает? А так у меня будет, в надежных руках. Стану ее сдавать — это мне прибавка к зарплате». Все мои друзья в шоке. Я готова в последний раз попросить вернуть мне мою квартиру и забыть все. Если не согласится, буду судиться. Буду отсуживать часть той однушки, которая и на меня приватизирована в том числе. © Подслушано / Ideer
  • Два месяца назад к нам переехала теща. Мне она не особо нравится, а жена ее, кажется, до сих пор боится. В области в однушке теще скучно, вот она и приехала в мою квартиру в историческом центре. Я много работаю, дома бывают мало. Стал замечать, что у нашей дочери настроение все время плохое. Ну, ей 12 лет, поэтому в душу не лез, старался развлекать и покупать ее любимые вещи, но как-то не помогало. Спросил у жены, в чем дело — глазки забегали, но сказала, мол, все отлично.
    Взял видеоняню и спрятал на холодильник. Вечером просматриваю видео, а там теща дочку доводит: «Ты не так села», «Пока не доешь суп, не встанешь», «Вот дочка у меня не получилась. Я надеялась, что внучка получится», — и все такое. Постоянно ее пилила под вялые возражения жены: «Ну мам». Я в ярости. Два месяца длится этот ад — конечно, дочь забыла, как улыбаться. И бабка ей говорила: «Если пожалуешься отцу, он вашу семью бросит так же, как дедушка бросил семью твоей мамы». Выдержки хватило закинуть дочь в машину и увезти к сестре. Всю дорогу она плакала, я сам еле держался, потому что не смог защитить ее. Вернулся домой, выгнал тещу. Жена проводила ее и вернулась утром с побитым видом. Не знаю теперь, что и делать. Дочь возвращать матери, которая за нее постоять не могла? Разводиться? © Подслушано / Ideer

Можно очень посочувствовать герою из последней истории. И тут же мы хотим рассказать про 18 мужчин, которые очень гордятся своими любимыми, ведь они — настоящее сокровище.

Комментарии

Уведомления

Похожее