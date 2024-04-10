14 человек, которые никак не ожидали такой подставы от близких людей

Мы ожидаем, что близкие нас поддержат. Но увы, именно от них может прилететь кинжал в спину. Даже маленькая ложь или нечестность могут больно ранить. К счастью, многие люди вовремя успевают поставить личные границы и выйти из-под влияния токсичных отношений.