Я отменила свадьбу после того, как узнала, что отец и жених сделали за моей спиной

Я отменила свадьбу за пару недель до дня торжества. И теперь думаю, поступила ли я правильно. Но обо всем по порядку.

Я родилась в довольно обеспеченной семье, у меня папа — крутой юрист со впечатляющими гонорарами. Отпуска на крутых курортах — не проблема. Я вообще ни в чем себе могла не отказывать. Но папа всегда был очень контролирующим. Вмешивался во все, даже в мои отношения с друзьями и парнями. Всегда говорил, что всем от меня нужны только деньги.

Порой он был прав, конечно. Например, когда в студенческие годы мы устраивали посиделки в нашем загородном доме — тогда образовывалось огромное количество «друзей», которые исчезали сразу как вечеринка закончится. Но я и не считала их друзьями, мы просто тусовались вместе. Я вполне могу увидеть тех, кому нужны мой статус и образ жизни, а не я сама.