Я отменила свадьбу после того, как узнала, что отец и жених сделали за моей спиной
Ожидание свадьбы — волнительное время для влюбленных. Невесты волнуются, перепроверяют, все ли готово, они полны радостным предвкушением. Но порой одна единственная деталь может все изменить. И дальше события развиваются по сценарию бульварных романов и голливудских сериалов — свадьбы отменяются и в воздухе висит страшное слово «Предательство». Одна моя знакомая сейчас находится в такой сложной ситуации, и с ее разрешения мы приводим здесь ее историю.
Я отменила свадьбу за пару недель до дня торжества. И теперь думаю, поступила ли я правильно. Но обо всем по порядку.
Я родилась в довольно обеспеченной семье, у меня папа — крутой юрист со впечатляющими гонорарами. Отпуска на крутых курортах — не проблема. Я вообще ни в чем себе могла не отказывать. Но папа всегда был очень контролирующим. Вмешивался во все, даже в мои отношения с друзьями и парнями. Всегда говорил, что всем от меня нужны только деньги.
Порой он был прав, конечно. Например, когда в студенческие годы мы устраивали посиделки в нашем загородном доме — тогда образовывалось огромное количество «друзей», которые исчезали сразу как вечеринка закончится. Но я и не считала их друзьями, мы просто тусовались вместе. Я вполне могу увидеть тех, кому нужны мой статус и образ жизни, а не я сама.
С парнями тоже не все ладно было. Когда училась в универе, было пару ничего не значащих романов. Но все изменилось на последнем курсе. Я познакомилась с Максом. Он сразу мне очень понравился. Конечно, не из самой богатой семьи, но и не совсем бедные, впрочем, для меня это значения не имело. Отношения развивались, были свои взлеты и падения. Когда познакомила с родителями, папа снова завел свою шарманку, но я его не послушала. Уже тогда я знала, что встретила своего человека. Он не видел в нем того, что видела я — искренность, поддержку, готовность всегда быть рядом, оставаться трогательным, нежным и сильным даже в сложные моменты.
Параллельно открыла свое дело — салон красоты. Да, конечно, папа помог со стартовым капиталом. И купила две квартиры. В одной стали жить мы с Максом. А вторую сдавать, чтобы был какой-то пассивный доход.
На пятом году отношений Макс сделал мне предложение. Это было невероятно романтично. Мы поехали вместе на отдых и на вершине горы он встал на одно колено. Конечно же, я сразу согласилась.
Когда вернулись домой, я сразу же сообщила родителям, друзьям. Семья не то чтобы была в восторге, папа снова пытался рассказывать о процентах разводов и свои истории из практики, но он специализируется на бракоразводных процессах, так что его можно понять. А вот мама была в восторге. Мы с ней вместе с головой окунулись в планирование. Выбрать платье, ресторан, цветовую гамму, вкус торта, меню — дел было целое море.
До свадьбы было 2 недели, а отец все не мог принять моего жениха. Но как-то раз сидели с ним, и вдруг он как ляпнет «Теперь я спокоен, зятек-то у меня сговорчивый малый». Я подзависла. Потом начала спрашивать, и выяснилось: эти двое за моей спиной сговорились. Мой дражайший папенька связался с Максом и настоял на подписании одностороннего брачного договора. Чтобы в случае развода он не смог претендовать на мои деньги. Причем если бы Макс в браке разбогател, я бы смогла требовать половину.
А чтобы мой жених согласился на такие условия, батя ему сразу денег приплатил. Внушительно так. Макс на эти деньги, как я потом выяснила, машину купил. Он еще меня подвозил тогда, хвастался, мол, как выгодно купил машину, какая она красивая, мощная, сколько там лошадиных сил.
После того как отец проговорился, я побежала к жениху, мол, что это было? За что они так со мной? До свадьбы 2 недели, а я узнаю о таком предательстве! Сначала он выглядел как олень в свете фар, а потом так спокойненько отвечает, что да, подписал договор. Со мной не обсудил, потому что ну а что меня беспокоить зря? И говорит, что он бы мне потом все рассказал, как момент удачный будет. Я спрашиваю, хотя бы перед свадьбой он мне хотел рассказать? Ответ — нет, потом как-нибудь. Это же все равно формальность.
Я понимаю в чем суть брачного договора. И не была бы против его подписать. Даже стандартный, двусторонний. Чтобы все были защищены. И я понимаю, что мой отец просто хотел обезопасить меня и мои деньги. Но я была в шоке от того, что они провернули все это за моей спиной! Будто со мной это обсуждать вообще не нужно. И стало так неприятно, будто моя свадьба — это какая-то сделка. Еще и деньги эти треклятые!
Всю ночь после этого я вертелась, совсем не могла спать. Даже подругам не могла позвонить — почему-то так стыдно было. На утро я встала, под глазами синяки, от усталости шатаюсь. Твердым тоном сообщила, что свадьбы не будет.
Макс, конечно, стал извиняться. Говорил, что совсем не хотел меня обидеть. Что он просто не хотел портить отношения с будущим тестем. Но я уже не могла все это слушать. Пока вернулась к родителям, хоть и отца тоже видеть не могла. Но сообщила об отмене свадьбы. Мама сразу разволновалась, мол, из-за такой ерунды отменять свадьбу, да всего за две недели. Что люди скажут? Ведь уже всех пригласили. А вот отец как-то аж расплылся в улыбке. И что-то мне в спину говорил на тему «всем нужны только деньги». Не стала его слушать.
Следующие недели Макс постоянно названивал, пытался встретиться. А у меня сердце рвалось на части. Я все так же люблю его и безумно скучаю. Но поняла, что не могу ему верить. Если он умолчал о таком, о чем еще в будущем он солжет? В сам день свадьбы пролежала в кровати, весь день ревела. Представляла, что в это время мы уже были бы женаты.
Через пару дней встретилась с подружками — раньше отказывалась, не было сил. А ведь нужно хотя бы объяснить, почему так внезапно свадьбу отменили. Они сразу набросились, мол, неужели изменил? Я все рассказала и их мнения разделились. Одни меня поддержали, сказали, что я будто от пули увернулась и свадьба с ним была бы ошибкой. А вот другие сказали, что глупости это, меня никто не хотел обидеть, просто нескладно так получилось. И что не стоило пятилетние отношения пускать псу под хвост из-за такого.
А одна подружка и вовсе дала жару. Встретилась я с ней отдельно, рассказала, что с женихом рассталась, свадьба сорвана. Поведала во всех подробностях, что они с моим батей натворили. А она на меня смотрит и хитренько так говорит: «Слушай, так если вы не вместе уже, то может я тогда к нему подкачу?» У меня аж сердце в пятки ушло. Она смотрит на мое посеревшее лицо, смеется и говорит: «Да не думай, я шучу. Просто хотела, чтобы ты поняла свои чувства по этому поводу».
Шутки у нее так себе. Но я понимаю, что если все действительно кончено, то у него будут потом другие девушки, другие отношения. И эта мысль мне тоже ой как не нравится. Но и снова сойтись я не могу. В общем, я совсем запуталась. Что делать дальше — не представляю.
История, как сценарий индийского сериала. Такие страсти-мордасти! Подружка девушки должна, конечно "подкатить" к её парню. У них начнётся роман. А папаша приведёт дочке богатого жениха. Но в конце концов, преодолев все препятствия, влюблённые поженятся. Песни, пляски с бубнами, happy and !
Насосаны из пальца все эти страсти. Обижаться должен парень, а девушка просто капризничает
Пока бегала на свидания, «параллельно открыла свое дело», а на сдачу - купила две квартиры. Люди, на ее месте должна быть я!