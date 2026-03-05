15 продавцов, которые сказанули такое, что покупатели до сих пор под впечатлением

Гуляли мы с друзьями по городу, увидели девушку с тележкой мороженого, решили купить. Продавец спрашивает: "Вам с курицей или свининой?" Мы ошеломлённо переглянулись, а девушка на полном серьёзе повторяет: "Так с курицей или свининой?" Проходит секунда и продавец начинает смеяться диким хохотом. Оказывается, подруга попросила девушку на час пораспродавать мороженое, а она работает в кафе, в котором продают шаурму. Вот она на автомате нам и ответила.