15 продавцов, которые сказанули такое, что покупатели до сих пор под впечатлением
Несмотря на многообразие сайтов для покупок, мы все равно ежедневно возвращаемся в обычные магазины. Потому что ни один сервис не заменит нам живого общения на кассе. Герои нашей статьи услышали от продавца такое, что мы не могли этим с вами не поделиться.
- Недавно ходила с мамой за обувью. Стоим в магазине, я спрашиваю у продавца: «Такие есть большого размера?» Продавец: «Это детская обувь, больших размеров не выпускают». И тут моя мама оскорбилась и отвечает ей: «Она у меня тоже ребенок!» Мне 20 лет. © Не все поймут / VK
- Я вчера пришла в супермаркет купить мяса для борща. Спросила у продавщицы, какое лучше взять, она мне посоветовала, взвесила, упаковала. Я уже собралась уходить, а она мне говорит: «Девушка, вашей маме зять не нужен?» Сын у нее есть хороший, умный, красивый, да вот жениться никак не может, а я, мол, хозяйственная, борщ умею варить. © Не все поймут / VK
- Обычно я не покупаю сумки в магазинах, но тут захотелось зайти и посмотреть. Вошли, никто нас не поприветствовал. Мы походили какое-то время. Как вдруг наконец-то одна из продавцов подошла ко мне и спросила, настоящие ли у меня ресницы. Я сказала, что да, а она выдает: «Не наращенные?» — «Да нет. Тушь только, и все», — ответила я. Это было единственное наше с ней общение. Мой муж также заметил, что все продавщицы все это время бросали на нас колкие взгляды. В конце концов, мы ушли, и я по старинке купила сумку онлайн. © ehelen / Reddit
- Я отказался от полуфабрикатов и готовлю все сам. Причиной стало то, что мне постоянно «везет» на находки. В печенье мне попалась скрепка, в пельменях — опушка с пуховика, в котлете — жук, в баранках нашел серьгу, в соке — песок. Но это мелочи. Самый фееричный случай был в начале нулевых, когда папа купил мне шоколадку. На тот момент новинка, и я не знал, как она выглядит. Открываю счастливый, кусаю и отгрызть не могу. Чувствую привкус ДСП — продавец по ошибке продал муляж. © Подслушано / Ideer
- У меня был неудачный опыт в магазине. Я: «Добрый день, что бы вы порекомендовали для окрашенных волос?» Сотрудница: «Я не знаю». Я: «Хорошо, тогда кто знает?» Сотрудница: «Я здесь просто работаю». И пристально смотрит на коллегу. © MsCelestialDrifter / Reddit
- Была в магазине, выбирала зонт. Несколько из них понравились, но решила посмотреть еще. Подошла девушка-продавец, долго и надоедливо копалась прямо между моих рук, мешая мне смотреть. В итоге взяла понравившиеся мне зонты и унесла на кассу. Я сначала подумала: какая невоспитанность! Потом решила, что она компенсирует свое невежливое вмешательство и относит мои зонты для оплаты. Подошла к кассе, и тут мне говорят: «А ей они понравились, и она забрала их себе». © Подслушано / Ideer
- Сегодня было собеседование на работу. Надела рубашку, юбку. В общем, деловой стиль. Зашла в магазин купить водички. Продавщица говорит: «Ой, какая ты нарядная. К школе готова?» Ага, в 24 года только к школе готовиться. © Не все поймут / VK
- Я думаю, что магазины пряжи часто открывают люди, которые просто любят вязать, но на самом деле не имеют никакого опыта в розничной торговле. Однажды попросила чулочные спицы, а продавщица вместо них показала мне крючки для вязания. Я сказала, что это не то, что мне нужно. Она удостоила меня неодобрительным взглядом. А что начнется, если я попрошу ее перемотать мою пряжу — даже представить себе страшно! Что ж, если вы так не хотите этого делать, не вешайте гигантскую табличку с надписью «Бесплатная перемотка пряжи». © ScarvesOfRed / Reddit
- В кофейне заказала эспрессо, а мне мальчик-продавец такой: «Вам одно?» — «Один кофе», — грамотно ответила я. Но, придя за столик и попробовав напиток, я поняла, что с его стороны это была не оговорка, а предупреждение. Действительно — оно. © Подслушано / Ideer
- Фраза продавца, после которой я зависла. Выбираю платье. Все как обычно: нашла, примерила, подошла к кассе. Продавец пробивает чек, протягивает пакет и с лучезарной улыбкой говорит: «Зарабатывайте больше и приходите к нам чаще!» Погодите, что? © ostro.kat
- Работаю продавцом в магазине. Пока сидела в декрете, меня заменяла младшая сестра, а мы достаточно похожи, даже покупатели путали немного. Пришла к нам женщина с проверкой из офиса. Узнала, что это моя сестра, и говорит: «И что, прям родная сестра?» Я ей: «Ну да». А она: «Ну, я б не сказала. Вот по технике продаж совсем разные!» Это что, раз мы родные, должны и продавать одинаково? © Мамдаринка / VK
- Лет пять уже обхожу стороной магазины нижнего белья. Потому что продавец-консультант ходит за мной по пятам, и как только я положу глаз на что-нибудь, следует комментарий: «Отлично сидит, это из шелка, а это из вискозы». Да хоть из чего, можно я спокойно трусы выберу? © Подслушано / Ideer
- Купили мы в семью минипига за $ 1000. «Не больше йоркширского терьера будет!» — уверял нас продавец. Спустя полгода у нас в семье живет 40-килограммовый Веня, хотя, скорее, Вениамин. Куда его девать — не представляем. Он порядочный свин, но и держать в квартире не можем. Продавец не выходит на связь, а Веня с каждым днем становится все больше. © Подслушано / Ideer
- Весь месяц мы с мясником из лавки были на «ты»: обсуждали прожарку, дела. Но вчера его будто подменили. На мое «как дела» он буркнул что-то сухое, смотрел волком. Я места себе не находил: чем обидел? Вернулся и прямо спросил, в чем дело. А он говорит: «А вы кто?» Я удивился, пояснил, что я постоянный покупатель и мы обычно вполне себе дружно общаемся. И тут мясник засмеялся, говорит, что я сейчас без шапки и он меня просто не узнал. © dangribov
- Возле моего дома есть магазинчик, и сегодня продавец позвал меня на свидание. Говорит: «Я, может, такую, как вы, всю жизнь искал». Я рассмеялась и говорю: «Вы же меня даже не знаете, какую „такую“?» А он: «Вы приветливая, так смешно встаете на носочки, когда пытаетесь с верхней полки молоко достать, а еще о вас местные бабушки хорошо отзываются (премиум-рекомендации)». И я подумала: совершенно незнакомый человек подметил такие мелочи, а тот, в ком я нуждалась, даже не запомнил мою дату рождения. © myth_4e
