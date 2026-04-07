Мастер просто умничка! А невеста могла бы не откладывать маникюр на последний момент - с недельным маникюром тоже прекрасно можно замуж выходить)
20+ случаев на маникюре, когда реальность оказалась ярче самого дерзкого лака
- Я работаю мастером маникюра. Записывается ко мне невеста — допустим, во вторник свадьба, все хорошо. В понедельник в обеденный перерыв иду я в кафетерий, подворачиваю ногу, падаю — в итоге, перелом. Завтра невеста, что делать? Я же девочка, понимаю, что не могу отменить запись, я ее подведу, ведь она не найдет хорошего мастера за вечер. Обзваниваю всех своих коллег, но они то заняты, то в отпуске, то на больничном... И что вы думаете? Я нашла выход! Приняла невесту в 6 утра у себя дома. Устроилась максимально удобно: одна нога на стуле в гипсе, вторая под столом. Невеста эта долго меня благодарила и даже щедрые чаевые оставила. Вот она — женская солидарность!
- Клиентка на маникюр пришла с мужем. Ну, пусть сидит на диване, мне не жалко. Пилю ноготочки, щебечем. Тут муж: «А вот я в интернете посмотрел — вы неправильно делаете!» Объясняю, что все по стандарту. Жена краснеет. И тут муж встает и резко забирает у меня пилочку, а потом начинает показывать «правильный угол запила». Я опешила, но в этот момент супруга не выдержала и сквозь зубы произнесла: «Сережа, положи инструмент! Ты борщ дома тоже по видеоурокам варишь, но есть его почему-то невозможно!» Муж притих, обиженно засопел и ушел изучать что-то новое во всемирной сети. А мы с клиенткой еще полчаса обсуждали, что в каждой семье есть свой «диванный эксперт», которому до всего есть дело — от формы ногтей до квантовой физики.
Блин, это напомнило историю, которую мне недавно моя мастерица ногтевая рассказала. У нее есть отличная клиентка, красотка, они вместе давно уже. И вот однажды вместе с ней муж пришел, не сразу, ближе к концу процедуры, но минут 30 сидел. Девчонки начали обсуждать цены на эйр тач, салоны. И муж очень неумно начал влезать в разговор! Например, сказал, что в Москве в каком-то там салоне стоит на тыщу дешевле. Ну а ничего тот факт, что пока туда доедешь и обратно, потратишь не только полдня, но и кучу денег на дорогу?) И вот он с такими замечаниями влезал постоянно, фу. И вообще странно, откуда он это знает про цены?)
- Однажды клиентка принесла мне фото ногтей и попросила повторить дизайн — мол, хочу такие же точь-в-точь! Это был 2020 год, когда все еще фоткали маникюр с пузатым бликом. Я пыталась объяснить, что это не дизайн как таковой, а блик от лампы, но она уперлась — только так и никак иначе. Ну, что ж... Желание клиента — закон. Нарисовала с бликами.
Мастеру всё по плечу 😂 надеюсь за эксклюзив подольше денег содрали?
«У меня две работы: первая — инженер-механик, вторая — мастер маникюра. Утром крутим, вечером пилим. Обе работы нравятся»
чего не сделаешь, чтоб мужики на участке с красивыми ногтями ходили 😊
- Я работаю в известной сети студий маникюра мастером ногтевого сервиса и давно поняла, что внешний облик клиентов бывает ой как обманчив. Был случай: отошла я на минутку за инструментом, возвращаюсь — в кресле клиента сидит девочка лет 13 или 14 на вид. Косметики ноль, милая приятная внешность, открытая улыбка. Здороваюсь, узнаю, что она пришла с мамой. Детям (до 14 лет) некоторые процедуры мы делаем только с разрешения родителей, поэтому уточняю возраст:
— Сколько тебе лет?
— 26.
— Серьезно?
— Да (смеется). Просто я только что из бассейна, поэтому без косметики.
Вот это да! Честно, абсолютно не выглядит на свой возраст. Увлечения у девушки: бокс, плавание и сауна. Маму тоже привлекла к занятиям, возвращаются с тренировки. Сделала я ей маникюр, девочка встала и оказалась на две головы выше меня!
К бабуле так газовики приходили. Звонят в дверь:
- кто там?
- это газовая служба. Взрослые дома есть?
-ну, я взрослая.
-девочка, а сколько тебе?
- 82…
У нее действительно очень высокий и немного детский голос был))
- Клиентка пришла на полчаса раньше. Я сказала, что она может подождать, так как у меня сейчас единственный за весь день перерыв на обед. Предложила ей чай или кофе, она отказалась. Я ушла в отдельную комнату, где у меня хранились мои вещи, стоял шкаф и микроволновка. Нагрела себе еду и села есть. Через секунду открывается дверь, клиентка заходит и говорит: «Я хочу посидеть здесь вместе с вами».
Мне срочно нужно узнать продолжение этой истории! Надеюсь, она ее выставила в коридор, а не ела вместе с ней и давилась
- Искала работу. На мое резюме мастера маникюра откликнулся салон, меня пригласили на собеседование. После собеседования и «отработки» на модели мне отказали. Управляющая высокомерно процедила: «Ну, работа нам не понравилась. Советую рассмотреть салоны эконом-класса, а у нас тут премиум!» В машине меня ждал мой парень, я все ему рассказала. Мы зашли почитать отзывы о салоне и не могли перестать смеяться: там были фотки ногтей, которые будто не пилкой, а зубами ровняли, и подпись: «Как мастер, могу отметить высокое качество услуги...» В общем, я даже рада, что меня туда не взяли.
«Занималась продажами. Четыре месяца назад меня уволили, и я решила научиться пилить ноготочки. Как думаете, у меня получается?»
- Я — мастер маникюра, видела многое: и капризных богачек, и скандалисток. Но тут записалась ко мне женщина. По голосу в телефоне слышно, что волнуется, переспрашивала цену два-три раза. Приходит. Одета скромно, но чистенько. Садится за стол, а руки прячет в рукава кофты. Я говорю: «Кладите ручки, не бойтесь». Она выкладывает, и я вижу руки человека, который годами работает с чистящими средствами и водой. Она заметила мой взгляд и начала оправдываться: «Я полы мою в подъездах и в школе. Вы просто подпилите, чтобы аккуратно было».
Разговорились в процессе. Оказывается, у нее сын женится в субботу. Единственный сын, она его одна тянула всю жизнь. Говорит: «Там сваты богатые, интеллигентные. Я не хочу сына опозорить своими руками рабочими. Спрячу их под столом, но вдруг увидят...»
Я ей сделала полный уход, парафинотерапию, кутикулу убрали, покрыли нежным, дорогим лаком. Руки преобразились, стали мягкие, женственные. Она уж всплакнула: «Я и забыла, что они у меня такие красивые могут быть. А я их стеснялась».
Денег я с нее не взяла. Сказала — это мой подарок вам на свадьбу сына.
- Я работаю мастером маникюра в городе-миллионнике. Записалась ко мне девушка. Пришла заранее, но в кабинет вошла ровно на минуту позже — видимо, выжидала момент. Я ее пропускаю, раскланиваюсь, а она молчит и только головой мотает. Ну ладно, сели. Тут из сумки появляется нечто пестрое с булыжником на конце. Спрашиваю, что за неведомая побрякушка. «Маятник», — отрезала она сухо. Она просканировала этим камнем все: аппарат, лампу, крафт-пакет и каждую фрезу отдельно. Я сижу заинтригованная: вдруг у меня тут что-то не по феншую?
После началось сканирование палитры. На ярко-красном (клиенты его обычно называют «роковая женщина») маятник качнулся. Девушка поморщилась, убрала инструмент и выбрала просто белый цвет. Помехи какие-то, наверное, в сети были.
У меня такое было тоже) вроде рассказывал, пришла женщина с помощницей, водила над кистями маятником, а потом ещё этими кистями била помощницу 😁
«Сегодня навестила подругу в доме престарелых и сделала ей маникюр, как в салоне. Она была так рада! Мы классно провели время»
Настоящая женщина в любом возрасте остается женщиной. И классно, когда ей кто-то в этом помогает🔥
- Приходит ко мне пафосная дива: губки бантиком, шубка, реснички. Весь сеанс томно вздыхает, мол, так-то она в Милане обычно красоту наводит. Я молча пилю, стараюсь не дышать. Вдруг у нее звонит телефон, она включает громкую связь, и я слышу бодрое: «Люд, ну что ты там, долго еще? Тут фура с обоями приехала, грузчики требуют расчет, а ключи от склада только у тебя!» Дива мгновенно меняет томный взор на хватку бизнесвумен, дает четкие указания и разруливает ситуацию буквально в два счета. Оказалось, все это «миланское великолепие» — лишь маска, а на деле у нее сеть строительных магазинов, и она сама может любого грузчика построить только в путь. Допиливали уже весело, обсуждая качество турецкой плитки и то, как тяжело в наше время быть одновременно и феечкой, и суровым боссом.
- Был случай с постоянной клиенткой, которая всегда опаздывала минут на 10–15. В очередной раз подходит ее время — никого нет. Пишу узнать, будет ли она, на что получаю ответ, что через 20-30 минут приедет. Я сразу сообщаю, что при таком опоздании покрытие успеем сделать только однотонное. Заходит она в кабинет и говорит, что, как всегда, хочет френч. Объясняю, что она опоздала на полчаса, и мы не успеем, а в ответ: «Ну я же не виновата — меня на работе задержали!» Всю процедуру она ныла и вздыхала, грозилась больше никогда ко мне не прийти. В конечном счете, я сделала, что она просила, но добавила, мол, это была наша последняя встреча — ищите другого мастера. А она такая: «Ой, ну всякое бывает. А я к вам еще приду!»
- Пришла новая клиентка, вся в брендовых шмотках, видно, что богатая. Посреди сеанса она вдруг начала сверлить меня взглядом. Потом наклонилась почти вплотную, долго изучала мою родинку над губой и спросила: «А ты, подруга, часом не ходила в детстве в 5-й садик?» А я ходила! Слово за слово, оказалось, что мы в одну группу ходили полгода и поссорились однажды из-за розового пластилина, а потом их семья переехала. Мы прохохотали до конца процедуры, а в конце клиентка попросила скидку в качестве компенсации за тот случай — пластилин-то мне достался. Я отказала и даже не поняла: она прикалывалась или нет? Больше она ко мне на ногти не приходила.
«Делал маникюр своей девушке и вручную нарисовал ей на каждом ногте сардинку»
- Пришлось поработать в одном месте — надо было где-то начинать в новом городе, а они прямо очень звали. Салон open space. Была клиентка — красивая дама лет за 50. Всегда хорошо одетая, с укладкой, макияжем, просто модель на пенсии. Садилась к коллеге на педикюр, доставала из сумки йогурты, печенье, напитки и прямо при мастерах и других клиентах принималась это есть. Со смаком, не спеша. И без торбочки с продуктами ни разу не пришла!
- Ходила ко мне женщина 60+, которая делала только френч и постоянно изводила меня расспросами по поводу цветовой базы. Во время маникюра все было нормально, но минут через 15 после ухода она заваливала меня сообщениями о том, что цвет не тот, и вообще у нее голова болит от него, он не подходит под кожу рук и все в таком роде. В какой-то момент я психанула и замешала ей цвет, подходящий под ее руки, и всегда использовала только его. Целый год. Она ворчала, что цвет ногтей то слишком розовый, то слишком темный, то слишком светлый: «Вот в прошлый раз был хороший цвет, а этот какой-то рыжий!» И только под Новый год я ей созналась, что все это время гель был один и тот же. На что она мне сказала: «Знаешь, Юль, обманывать вообще-то нехорошо!»
«Я сделала витражный маникюр своей лучшей подруге. Как вам?»
- Я работаю в салоне красоты — делаю маникюр. Недавно ко мне записалась моя родственница. Сделала ей покрытие гелевым лаком и миндалевидную форму ногтей. Ей все понравилось, поблагодарила меня и пошла, ничего не оплатив. Я ее остановила, говорю, что надо заплатить за маникюр, а она мне такая: «А разве это не бесплатно? Я же тебе не чужой человек!» Я сначала даже не нашла, что ей сказать. В смысле бесплатно? То, что я ее знаю — это не значит, что за мою работу платить не надо. Я мягко настояла на том, что маникюр платный, но сделала ей персональную скидку. Она заплатила, но обиделась. А я все равно считаю, что поступила правильно!
А если кто-то в кафе работает, то он кормить должен бесплатно что ли?
- Сегодня у меня была клиентка, ученица 8 класса. Ее привез папа и терпеливо ждал полтора часа, пока мы наводили красоту. Когда мы закончили, он зашел, оплатил работу, и они вместе ушли. И я подумала: как здорово, когда родители поддерживают своих детей даже в таких, казалось бы, маленьких вещах. Это не только про маникюр, а про доверие, внимание и заботу. Сразу так тепло на душе стало!
Знакомая так отучала дочь грызть ногти. Выпускной класс, девочка на диком стрессе, и вот такая привычка. Отучили - маникюр грызть жалко стало)
- Записывается ко мне дама почтенных лет, вся такая изысканная: жемчуга, шляпка, осанка королевы. Я по привычке предлагаю бежевый нюд, а она смотрит на меня и такая: «Милочка, мне, пожалуйста, самый дерзкий алый, а на безымянные — побольше стразов! Я всю жизнь в банке проработала с этим строгим дресс-кодом, а теперь мне семьдесят, и я хочу, чтобы мои руки сияли ярче, чем диско-шар! Гулять так гулять!» Мы два часа клеили камни, обсуждали ее планы на уроки танго и то, что «приличный возраст» — это когда ты наконец-то можешь позволить себе все, не оглядываясь на чужое мнение. Ушла она от меня с таким блеском в глазах, что я сама захотела немедленно покраситься в розовый и уехать в круиз.
«Я — мастер-самоучка. Коплю деньги на обучение в школе маникюра, а пока тренируюсь на своих сестрах»
- Я учусь на экономиста, но это, наверное, больше по желанию родителей. А сама я всегда хотела работать в бьюти-сфере, что сейчас и делаю: третий год уже тружусь мастером ногтевого сервиса. И могу сказать, что в своем районе я довольно-таки популярный мастер. Хорошую рекламу мне сделала одна и моих клиенток, хотя она ко мне постоянно приходит с жалобами. Только сделает маникюр — через неделю звонит и говорит, что у нее облез лак полностью! Записываю, делаем заново... Она год ко мне ходит, и каждый раз одно и то же. Но при этом менять мастера она не хотела, и каждый раз оставляет чаевые: то 500 рублей, то тысячу. На последней встрече она призналась, что сама сдирала лак, чтобы поскорее ко мне прийти, потому что ей приятно со мной общаться. Ну, что ж, у каждого свои заморочки.
- Когда ты мастер по маникюру и наращиванию ногтей, у тебя столько друзей! Но стоит сказать не то, что хочет услышать родственница или подруга, сразу становишься так себе человеком. Например, звонит мне подруга, мол, можно в гости на чай прийти, у тебя же самый вкусный чай и ты самый лучший собеседник! Говорю, что, конечно, приходи, только предупреждаю, ногти делать не буду, потому что я на работе устала, спина колом стоит. На том конце провода сразу меняется голос, тон — типа, как так, мне же надо, да еще и со скидкой, я же с шоколадкой приду! В итоге осталось у меня только две подруги, мама и сестра. Зато это настоящие люди, а не те, кто ищет выгоду.
- А меня зовут Денис, мне 35 лет, и я — мастер ногтевого сервиса! В эту профессию я попал случайно, до этого 8 лет водил троллейбус. Потом решил стать парикмахером, но там обучение стоило 50 тысяч, а у меня было только 20. Ну, мне и говорят: «А идите на курсы маникюра!» Так я стал маникюрщиком.
Самыми любимыми клиентками у меня являются бабушки. Да-да! Именно с бабушками-модницами я получаю 100% удовольствие от работы, так как с ними можно говорить обо всем на свете: от рассады до первой любви. И я всем желаю найти занятие по душе!
«Передаю привет от моего мужа Володи из Владивостока. Он ногтями занимается уже третий год, хотя изначально на мастера по маникюру отучилась я»
Звонит мужчина в салон и говорит:-мне бы ногти на ногах подстричь, живот мешает, не могу сам, пришлите пожалуйста мастера. Звонок - открывает, стоит парень с набором инструментов и говорит:- здравствуйте,я мастер педикюра, мужик пятится назад и отвечает:- Юра мне пофиг кто ты мне просто ногти подстричь надо.
- Пришла блогерша, попросила 3 услуги в 6 рук: маникюр, педикюр и ламинирование ресниц. Выбрала оттенок покрытия, засняла это на видео. Потом, когда проснулась, сказала, что цвет маникюра не такой. Но на видео-то все осталось! Она начала наигранно плакать на весь салон, что цвет покрытия ей не нравится. В итоге, маникюр ей мы переделали. А она заявила: «Так и быть: зла на вас я не держу и всех прощаю!»
- Есть у меня одна клиентка, из-за которой я задумалась о своей ценности как мастера. Тогда я снимала квартиру и жила одна, маникюр делала за отдельным столом дома, принимала не более двух человек в месяц. Но однажды записалась ко мне женщина на маникюр аж за 1900 рублей. У нее были очень сложные ноготки, требующие долгой и кропотливой архитектурной правки. В итоге она заплатила мне 3000 рублей. Я опешила и говорю: «Вы оставили слишком много, заберите!» — и отдаю ей купюру. А она мне в ответ: «Вы заработали эти деньги. Еще никто не делал мне настолько красивые ногти!». И тогда во мне что-то щелкнуло — я поняла, что я — хороший мастер.
Комментарии
Ходила на маникюр к девушке несколько лет. Она делала очень аккуратно, пусть и медленно поначалу. Потом набралась опыта, стала делать быстро, но со временем стало страдать качество. Будто на отвали все делает теперь. Говорит, что клиентов много, один за одним, что ей поесть некогда, что все надоело и вообще… Брать меньше клиентов не хочет - копит на новую машину. После последнего посещения два ногтя сломались за неделю - никогда такого раньше не было. Ну, что ж… Поищу менее уставшего мастера.