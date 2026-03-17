14 фото и историй о том, что домашка — это не только учебники, но и сплошной творческий процесс — 17.03.26
Порой в школе или детском саду задают такие домашние задания, что голову над ними приходится ломать всей семье. А иногда и не ломать — а тихонько смеяться в уголке над результатом. Впрочем, бывает и третий вариант: искренне гордиться тем, какой самостоятельный и рукодельный у тебя сын или дочь. Мы собрали несколько фото и историй от людей, которые не понаслышке знают, как это, в 22:00 услышать: «Мама, папа, мне сказали завтра принести в школу...»
Надеемся, будучи взрослым автор реализовала свой творческий потенциал
- Когда мы с братом учились в школе и нам задавали писать сочинение на вольную тему про каникулы, младший брат всегда просил меня написать за него. И я отрывалась: он и летал в космос по специальной космической программе для детей, и был шпионом с ручным говорящим дельфином, и отправлялся в прошлое, чтобы помочь изобрести пенициллин, и многое другое. Там были и динозавры, и инопланетяне, и уменьшенные люди, и гигантские насекомые. Я любила всякие энциклопедии и добавляла разные факты в сочинения, чтобы заодно было и обучающее чтиво. Брат их переписывал в тетрадку своей рукой и тоже что-то да узнавал. Себе я тоже писала подобное, но чем старше становилась, тем меньше такого задавали, а он был младше, и можно было дальше продолжать писать. © antoninabeasts / Pikabu
«Решали в этом году с дочкой задачки. Кое что показалось странным. Решил початиться с учителем на полях... Учитель так ничего и не ответил»
Все гениальное — просто
- Задали ребенку написать сочинение на английском про семью. Всего 4 предложения для 2 класса. Но дело уже к ночи. Первое предложение кое-как придумал. My family is small.
Второе никак не шло. Весь учебник перелистал, пялился на daddy, mommy — безрезультатно. Я уже не выдержала и спрашиваю:
— Из чего же состоит твоя семья?
Смотрит на меня с недоумением и отвечает:
— Разумеется, что семья состоит из костей. Из чего же еще?
Тут как бы и не поспоришь: каков вопрос, таков и ответ. © tondass13 / Pikabu
«Ребенок огорошил, что на завтра задали сделать модель солнца на урок. Но мы калачи тертые, справились!»
Потому что у папы своя логика
- Дочке сказали дома к Хэллоуину сделать поделку из тыквы. Послала мужа за этим овощем. Никогда не угадаете, что он принес... Готовы? Ананас с морковью. Аргументируя это тем, что тыква — это слишком скучно, а вот ананас с частями моркови — это так оригинально... © Не все поймут / VK
«Окружающий мир, 3-й класс»
Вот что значит командная работа
- В школьной группе объявили конкурс на Хэллоуин по английскому языку. Нужно было сделать поделку и написать страшную историю. Сели с сыном. Посоображали. Сложные тексты ему рано ещё, а что можно придумать из нескольких простых предложений? Помогла ему сочинить и написать правильно историю: «Пришел я как-то раз в школу и забыл дневник. Учительница сказала: „А голову ты дома не забыл?“ И тут я понял, что я и правда голову тоже дома оставил!» Отнес сын это своей англичанке, а она ни сном ни духом. Плечами пожала и непонятно, отнесла или нет это все в старшую школу. Оказалось, что конкурс был с 5-го по 11-й класс, а мы в начальной. Вообще отдельное здание. Загружаю фото поделки и текста в специально отведенный под конкурс альбом в школьной группе. Пишу администрации школы, описываю ситуацию, прошу обратить внимание на участника из начальной школы и какую-нибудь хоть бумажечку ему распечатать за это дело. Через пару недель сын приходит гордый. В класс заскочил старшеклассник и принес ему грамоту и символический подарок! Красивая картонная грамота за участие и здоровенный чупа-чупс. Я была безмерно благодарна им за этот жест. © CTOMETPOBKA / Pikabu
«Сын выполнил домашнее задание самостоятельно. А заметили мы это спустя три дня. Самое главное — двойку не получил!»
Кажется, домик стал последний каплей
- Буквально сегодня утром в 7:05: нарисовать домик по английскому, вырезать и раскрасить еще 6 ромашек — не знаю для чего, т.к. вчерашних 6 не хватило. В школу к 8:00. Не то чтобы ребенок сам не смог это сделать, но по остальным предметам задаются такие несоизмеримые объемы и задания, что я смотрю и офигеваю, что с этим делать? 3 класс. © Элен / ADME
«В детском саду проходят насекомых. Залепили»
Главное, что ребенок доволен
- В школе задали поделку из подручных материалов. Мамы дома не было, потому на помощь пришел папа. Я осталась в восторге, учительница подметила, что мне помогал отец, а мама отчаянно ругалась. Только много лет спустя я ее нашла и поняла, что папаня просто куклу обмотал серой туалетной бумагой и бечевкой. Я вспомнила, как мама ругала папу, но я думала, что она просто завидует ему, ведь у нас с ней никогда не получались такие классные поделки. © Не все поймут / VK
«Сыну в школе задали сделать с родителями скворечник. А мы как раз к деду приехали. Они сделали один нормальный, а другой — с фантазией. Вашему вниманию — один из вариантов скворечника от деда»
В одно ухо влетело, в другое — вылетело
- Мы живем в Британии. Сыну задали на каникулах написать небольшой рассказ о том, что в это время с ним произошло интересного, чем он занимался. Решила подготовить почву к домашке и спросила: «Что тебе запомнилось за время каникул?» Кстати, каникулы у нас были на расслабоне. Съездили в Лондон, походили по театрам, музеям, ярмаркам. Рождество отмечали три дня с горой, буквально, подарков. От ответа я просто упала: «Я поиграл в мяч с дядей и получил зубную щетку в подарок». © alex.calver
«Сын сказал, что это кошка с клубочками»
