20 человек, которые возвели свое хобби в ранг искусства и заставили окружающих аплодировать стоя — 19.03.2026
Говорят, что взрослые — это просто дети, которые научились притворяться серьезными и вовремя платить по счетам. Но иногда система дает сбой: одни начинают увлекаться плетением браслетов или раскрашиванием книг по «Властелину колец», а другие — ловить связь с МКС или коллекционировать старые ошибки Windows — и все это приносит им столько же радости, как детские игры. Мы собрали истории людей, чьи увлечения могут вызвать недоумение у соседей, но зато дарят им много удовольствия.
«Мое новое развлечение — делаю тени на одежде»
- Обалдеть! Молю, запустите массовое производство! © isitatomic / Reddit
Коллекция, к которой сложно быть готовым
- Начала встречаться с парнем, разговор зашел про увлечения. Я рассказала, что коллекционирую фигурки. Он говорит: «Я тоже кое-что коллекционирую, приходи — покажу». Прям заинтриговал. Пришла посмотреть, он открывает комод и достает огромный пакет, а в нем — не поверите, кнопки от лифтов! © Палата № 6 / VK
Когда техника не может высказаться
- Я собираю старые сообщения об ошибках. Прямо скриншоты «404» страниц, загадочные ошибки Windows из 90-х — в этом духе. Началось как шутка: увидел ошибку принтера с надписью «ПК ЗАГРУЖАЕТ БУКВЫ», а теперь у меня их сотни. Есть в этом что-то поэтичное — когда техника пытается говорить, а не выходит. © Scofield1211/ Reddit
«А я делаю украшения из муранского стекла»
Красота. Раньше на пикабе за постами такой мастерицы следила, но чего-то давно не попадались
Upd: хе, не посмотрела на первоисточник))) сходите посмотреть, много красоты)
- Это отвал всего! Просто нереально! © NeMontoya / Pikabu
«Мое хобби — моссариумы с живым мхом»
«Я наконец-то продал свою первую работу — занимаюсь резьбой по дереву с чернильной прорисовкой»
«Мое хобби — вычерчивать новые рисунки на старых монетах»
«Я плету браслеты. В этот раз сделала несколько клубничных»
- Нереально красиво, я прям чувствую запах! © GardenGnomeGroan / Reddit
«Я сделала маленькие яблочные сережки из глины»
Поездка, которая вызывает улыбки
- Мое хобби — кататься на моноцикле, это такой одноколесный велосипед. Научился несколько лет назад, самостоятельно, на обеденных перерывах на работе. Теперь часто катаюсь на нем, вместо того, чтобы ходить пешком. Например, когда нужно в магаз. Самое классное — видеть, как люди улыбаются, когда видят тебя на такой необычной штуке. Недавно жена пришла с работы и рассказала, что одна ее коллега с восторгом рассказывала, что ей повстречался человек на моноцикле. Так что я точно знаю, что поднимаю людям настроение. © uncertain_expert / Reddit
Общение, для которого не нужен интернет
- Я занимаюсь любительским радио. Для этого нужно сдать тест и получить лицензию, но потом можно собирать свою радиотехнику или пользоваться готовыми комплектами и общаться с людьми рядом или по всему миру — и все это без интернета!
Если повезет со временем, можно даже установить связь с астронавтами на МКС или использовать станцию как ретранслятор, чтобы поговорить с другими радиолюбителями. Сигналы можно отражать от Луны, передавать картинки в замедленном режиме, данные и еще кучу всего интересного. © Primary_Choice3351 / Reddit
«Люблю создавать поделки из витражного стекла»
«Я вырезаю разные штучки из косточек авокадо. На этот раз это медвежонок»
«Как вам такая работа из бисера?»
«Я делаю скульптуры из фоамирана, собираю их из маленьких перышек — вот попугай корелла»
Сколько же здесь работы, пока это все вырежешь из фоамирана, обалдеть.
«Я раскрасила обрезы книг по „Властелину колец“! Использовала японские постерные краски — они очень похожи на гуашь»
Я видела ролики какая это тонкая и кропотливая работа. Но как можно не любоваться ей постоянно? Это что же книги должны стоять обрезом наружу?
«Мое хобби — вырезать фигуры из дерева, которые отбрасывают тень. Вот, например, волк»
Классный волк👍, но я вижу в нем Красную Шапочку🙂, это значит волк сыт?
«Одно из моих хобби — собирать четырехлистный клевер. Думаю, вам будет интересно посмотреть, как выглядит целая горсть удачи»
Ой, на реддите же была история от девушки, которая с подругой поссорилась, потому что находить счастливый клевер это была ее фишка, а поруга - неудачница была в этом вопросе. И вот эта неудачница находит пятилепестковый клевер и счастливицу порвало на много маленьких счастливиц, и каждая из них кричала - мое, мое. Опасная штука, клевер собирать🤣
Хобби, которое затянуло с головой
- Я пиарщик по образованию и работаю по профессии. Казалось бы, направление творческое, но меня все тянет в науку. Появилось хобби — минералы. За 15 лет собрала огромную коллекцию. Достала бабулю-геолога и друга-нефтяника расспросами. По вечерам учу химию, чтобы лучше понимать минералогию. Шкаф забит книгами о минералах, каждый день читаю о них. В ближайших планах — сделать выставку с образцами коллекции, а в мечтах — свой музей. © Подслушано / Ideer
Увлечение, начавшееся с одной вещи
- Я собираю старые печатные машинки. Началось все с того, что решил попробовать написать что-то на старом оборудовании, думал, может поможет не разбрасываться словами. Сделал всего страницу и побежал обратно к компу. Но машинка, которую я купил, была такая классная, что я втянулся и начал заниматься этим серьезно. Так как это антиквариат, то обычно они стоят совсем недорого, даже в рабочем состоянии. © Unknown author / Reddit
В конечном итоге, все наши дедлайны и серьезные лица не значат ровным счетом ничего, если внутри не живет тот самый ребенок, готовый прыгать от счастья из-за удачно склеенной модели или редкого фантика. А какое занятие помогает вам отвлечься от забот и дарит улыбку? Расскажите в комментариях!
Хобби - керамика, рыбное отделение.
Мой аквариум пополнил еще один экземпляр, круглый, лупоглазый, с поломанными на охоте зубами.
Зовут Хома Брут)