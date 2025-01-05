14 человек, которые нашли себе крутые хобби и теперь нарадоваться не могут
Хобби человек выбирает себе сам, поэтому без истинной любви к делу представить это невозможно. Люди готовы часами просиживать над лепкой, вышиванием, вязанием, декором тортов и многим другим, не жалея ни пальцев, ни спины. В ход идут почти любая свободная минута и самые невообразимые материалы. Но когда изделие готово, люди с гордостью демонстрируют плоды своих усилий и доказывают, что все было не зря.
«Моя бабушка любит печь кексы и нестандартно их украшать»
- Они просто восхитительны! А она не хотела бы удочерить 30-летнюю женщину? © thepuzzledperennial / Reddit
- Ничего себе! А она принимает заказы? © ****sfavoriteangel / Reddit
- Да у нее отличное чувство юмора! © That-Shop-6736 / Reddit
«Неужели это я только что испек торт „Шварцвальд“ в полночь? Да, так и есть. И я бы это повторил!»
- Благодаря таким людям, как вы, я готова поверить в магию. © justveryslightlymad / Reddit
«В этом году я немножко помешалась на вязании гобеленов»
«Связала эту юбку крючком. Сказать, что я одержима вязанием — это ничего не сказать»
Да ладно, хватит дребезжать. У меня в 20 была очень похожая "юбка няни Вики". Девушка молоденькая, пусть носит.
- Я бы носила это каждый день! © Suspicious-Peace9233 / Reddit
«Я сделал рождественского зайца из обычных пробок»
«Я потратила 6 дней, чтобы подарить моим друзьям что-то классное, а не обычную дешевую ерунду. Тут более 2000 печений. Я делаю так каждый год»
«Моей бабушке уже 80, а она все еще делает такие крутые штуки!»
Немного обижает(не меня лично, а за 80-летних людей), вот это выражение "все еще" . В то время как некоторые 30-летние потребители тратят жизнь наа, неважно наа что, это их дело, но мы не реагируем, а тут вдруг - ах, в 80 лет! Да в 80 лет еще многое можно делать, и делают. Мне просто не нравится подчеркивание возраста. У каждого он свой для чудачеств, для творчества, для любви.
«Это я и моя только что законченная скульптура — лисята из шерсти»
«В этом году я начал отливать изделия из стерлингового серебра собственными руками!»
«Это заняло целую неделю и теперь мои пальцы болят. Но я вышила настоящий садовый лабиринт!»
- Я ландшафтный архитектор и просто в восторге от вашей работы! © emsbstn / Reddit
«Занимаюсь гончарным делом чуть меньше года. Я создал эту кружку, вдохновившись славянской мифологией и историями про Василису и Бабу Ягу»
«Я создала специальный жилет для рукоделия и теперь могу творить в любой момент!»
- Это лучшее, что я видела сегодня в интернете! © lizlemocoolj / Reddit
«Я сделала миниатюрную версию дома из мультфильма „Вверх“. Бездна эмоций, 120 часов работы, множество материалов, включая воздушные шары — и все готово!»
«Наконец-то закончила. Все вылеплено вручную из быстросохнущей глины. А размером меньше 10 см!»
- Если вы все еще не продаете свои изделия где-нибудь, то вам давно пора начать. Потому что это нереально классно. © WasteRadio / Reddit
Люди могут уделять своему хобби долгие часы, доводя до совершенства то, что им действительно важно. Продолжить ознакомление с мастерством преданных делу людей можно в других статьях:
Комментарии
Все очень здорово) но мне почему-то особенно понравился заяц из пробок. Такой теплый)
А я танцами занялась восточными. Как же мне это нравится. Танец учить, стразами оклеивать, это так классно и так сложно.
Почти год учила сольник, сама украшала костюм стразами, под конец устала и не высыпалась, думала, что следующий год отдохну и не возьму танец. Ага) Столько адреналина и кайфа во время выступления) я не смогу наа следующий год просто сидеть и смотреть концерт, уже обдумываем новую постановку 😄.
Я безумно люблю это хобби, я прям чувствую, что живу)
Классная подборка, такая вдохновляющая!
Очень нравится смотреть наа подобные творчества. Вот все-все-все люблю из этого, часами могу разглядывать. И людей обожаю творческих и увлечённых.
моя подруга тоже делает миниатюры. тут высота стола 4 см, все сделано из тех же материалов ,что и в натуре.