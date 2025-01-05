14 человек, которые нашли себе крутые хобби и теперь нарадоваться не могут

Хобби человек выбирает себе сам, поэтому без истинной любви к делу представить это невозможно. Люди готовы часами просиживать над лепкой, вышиванием, вязанием, декором тортов и многим другим, не жалея ни пальцев, ни спины. В ход идут почти любая свободная минута и самые невообразимые материалы. Но когда изделие готово, люди с гордостью демонстрируют плоды своих усилий и доказывают, что все было не зря.

«Моя бабушка любит печь кексы и нестандартно их украшать»

«Неужели это я только что испек торт „Шварцвальд“ в полночь? Да, так и есть. И я бы это повторил!»

Благодаря таким людям, как вы, я готова поверить в магию. © justveryslightlymad / Reddit

«В этом году я немножко помешалась на вязании гобеленов»

«Связала эту юбку крючком. Сказать, что я одержима вязанием — это ничего не сказать»

Я бы носила это каждый день! © Suspicious-Peace9233 / Reddit

«Я сделал рождественского зайца из обычных пробок»

«Я потратила 6 дней, чтобы подарить моим друзьям что-то классное, а не обычную дешевую ерунду. Тут более 2000 печений. Я делаю так каждый год»

«Моей бабушке уже 80, а она все еще делает такие крутые штуки!»

© PorterCrib_One_44 / Reddit Alena 17 часов назад Немного обижает(не меня лично, а за 80-летних людей), вот это выражение "все еще" . В то время как некоторые 30-летние потребители тратят жизнь наа, неважно наа что, это их дело, но мы не реагируем, а тут вдруг - ах, в 80 лет! Да в 80 лет еще многое можно делать, и делают. Мне просто не нравится подчеркивание возраста. У каждого он свой для чудачеств, для творчества, для любви. - - Ответить

«Это я и моя только что законченная скульптура — лисята из шерсти»

«В этом году я начал отливать изделия из стерлингового серебра собственными руками!»

«Это заняло целую неделю и теперь мои пальцы болят. Но я вышила настоящий садовый лабиринт!»

Я ландшафтный архитектор и просто в восторге от вашей работы! © emsbstn / Reddit

«Занимаюсь гончарным делом чуть меньше года. Я создал эту кружку, вдохновившись славянской мифологией и историями про Василису и Бабу Ягу»

«Я создала специальный жилет для рукоделия и теперь могу творить в любой момент!»

Это лучшее, что я видела сегодня в интернете! © lizlemocoolj / Reddit

«Я сделала миниатюрную версию дома из мультфильма „Вверх“. Бездна эмоций, 120 часов работы, множество материалов, включая воздушные шары — и все готово!»

«Наконец-то закончила. Все вылеплено вручную из быстросохнущей глины. А размером меньше 10 см!»