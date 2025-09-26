16 случайных фото, которые выглядят как картины из музея

Я вижу что-то интимное в фото спящих близких людей. Не стала бы выкладывать мужа спящим и с открытым ртом.

Не знаю. Человек совершенно беззащитен, когда спит.

И выкладывать его в инет справедливо только с его разрешения.

Подушнила