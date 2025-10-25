20 случаев, когда маникюр оказался настолько крутым, что даже жалко его потом спиливать
Для многих маникюр — это приятная бьюти-рутина, способ расслабиться и привести руки в порядок. Выбор лака, формы, дизайна — как отдельный вид терапии. А как приятно смотреть на свежий, аккуратный маникюр! Вот и героини нашей сегодняшней подборки не могут налюбоваться чудом на своих ногтях. От лаконичных дизайнов до детализированных сюжетов — настоящее произведение искусства, а не маникюр!
«Сделала клиентке маникюр на свадьбу, но вот, что спрятали с другой стороны»
«Это „небесные самоцветы“. Придумала название пока делала набросок»
«Меня сократили на работе 4 месяца назад. Я решила попробовать себя мастером маникюра. Что думаете?»
«О, уточка, ты просто чудо»
«Вот такой маникюр сделала мне моя чудесная мастер!»
- На твоем месте я бы глаз не смогла оторвать от такой красоты! © honey****lephonie / Reddit
«Мой мастер никогда не подводит!»
«Я выхожу замуж в пятницу!»
- Я буквально ахнула! Это просто совершенство. Поздравляю! © Thisisthe_place / Reddit
«Вот мой недавний арт-проект с накладными ногтями»
«Хеллоуин!»
«Моя подруга сделала мне маникюр. Я обожаю его!»
«Мое осеннее настроение!»
«Тематические ногти!»
«Впервые попробовала сделать гель. Сама, дома! Получился осенний маникюр»
- Ух ты! Стань моим мастером! © Indecisive_worm_7142 / Reddit
«Попыталась нарисовать распустившиеся цветы, и, знаете, результат не разочаровал»
«Это искусство»
«Латте-арт на ногтях»
«Немного перебор?»
«Осваиваю нюансный нейл-арт»
«Лучший нейл-арт, который я когда либо делала»
«Нейл-арт не имеет границ»
