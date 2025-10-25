20 случаев, когда маникюр оказался настолько крутым, что даже жалко его потом спиливать

Мода и стиль
2 минуты назад
20 случаев, когда маникюр оказался настолько крутым, что даже жалко его потом спиливать

Для многих маникюр — это приятная бьюти-рутина, способ расслабиться и привести руки в порядок. Выбор лака, формы, дизайна — как отдельный вид терапии. А как приятно смотреть на свежий, аккуратный маникюр! Вот и героини нашей сегодняшней подборки не могут налюбоваться чудом на своих ногтях. От лаконичных дизайнов до детализированных сюжетов — настоящее произведение искусства, а не маникюр!

«Сделала клиентке маникюр на свадьбу, но вот, что спрятали с другой стороны»

«Это „небесные самоцветы“. Придумала название пока делала набросок»

«Меня сократили на работе 4 месяца назад. Я решила попробовать себя мастером маникюра. Что думаете?»

«О, уточка, ты просто чудо»

«Вот такой маникюр сделала мне моя чудесная мастер!»

«Мой мастер никогда не подводит!»

«Я выхожу замуж в пятницу!»

«Вот мой недавний арт-проект с накладными ногтями»

«Хеллоуин!»

«Моя подруга сделала мне маникюр. Я обожаю его!»

«Мое осеннее настроение!»

«Тематические ногти!»

«Впервые попробовала сделать гель. Сама, дома! Получился осенний маникюр»

«Попыталась нарисовать распустившиеся цветы, и, знаете, результат не разочаровал»

«Это искусство»

«Латте-арт на ногтях»

«Немного перебор?»

«Осваиваю нюансный нейл-арт»

«Лучший нейл-арт, который я когда либо делала»

«Нейл-арт не имеет границ»

Фото на превью crashbandi**** / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее