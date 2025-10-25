20 случаев, когда маникюр оказался настолько крутым, что даже жалко его потом спиливать

Для многих маникюр — это приятная бьюти-рутина, способ расслабиться и привести руки в порядок. Выбор лака, формы, дизайна — как отдельный вид терапии. А как приятно смотреть на свежий, аккуратный маникюр! Вот и героини нашей сегодняшней подборки не могут налюбоваться чудом на своих ногтях. От лаконичных дизайнов до детализированных сюжетов — настоящее произведение искусства, а не маникюр!