12 барышень сделали яркий маникюр сами, а мы не можем поверить своим глазам
Фотоподборки
1 час назад
Потратили 2 часа на салонный маникюр, а он скололся через день. Знакомо? Эти смелые барышни решили взять дело в свои руки — и сделали маникюр, от которого невозможно отвести взгляд. Без салонов, без мастеров, только фантазия, лак и уверенность в себе. Результат превзошел все ожидания. Мы пересмотрели фото по три раза — убедитесь сами: такие идеи стоит сохранить и повторить!
«Сделала маникюр своей 80-летней бабуле»
- Какие у нее роскошные ногти! © False_Drama7189 / Reddit
«Не буду врать, это заняло у меня 3,5 часа, не считая подготовки ногтей, но оно того стоило!»
- Оно того точно стоит! Так блестит! Я давно присматриваюсь к дизайнам с использованием голографической фольги, но до сих пор не подумала о блестках, которые уже довольно долго лежат у меня в ящике. © imhereforthenails / Reddit
«Возможность делать маникюр самой себе — это бесценно. Я уже столько денег сэкономила!»
- Просто красота!!! У меня буквально челюсть отвисла, лол. © New-Cycle3313 / Reddit
«Вот что я сделала на ногтях с помощью магнита и пары резинок»
- Божечки, женщина, ты гениальна! © EnvieAndFleur / Reddit
«Космический маникюр. Я не профессионал, но очень довольна результатом!»
«Пациентка сказала, что мои ногти теперь похожи на внутреннюю часть ракушки»
- Какой милый комплимент! У вашей пациентки хороший вкус, и это звучит гораздо поэтичнее, чем просто сказать «красивые ногти». © mesuhwah / Reddit
«Акварельные ногти. По крайней мере, я пыталась достичь этого эффекта»
«С этими оттенками очень легко работать, и ошибиться сложно — не нужно быть очень аккуратным, чтобы добиться такого эффекта. Я просто использовала палочку для кутикулы, чтобы удалять излишки».
«Клетчатый маникюр в стиле Барби»
«Мне потребовалось время, чтобы нарисовать это от руки. Но, боже мой, когда я закончила, мои глаза чуть не выпали от усталости»
- Решение: налобный фонарь с лупой! Как у хирурга, только для маникюра. © burkabecca / Reddit
«Тропический маникюр»
«Мой прогресс за год»
- Умоляю, открой секрет: как? © Axdorablee / Reddit
«Самой сложной оказалась звезда»
- Мне очень нравится эта маленькая завитушка в виде галактики, она такая милая. © ManyFaithlessness974 / Reddit
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Фото на превью Lywellia / Reddit
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