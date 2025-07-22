12 барышень сделали яркий маникюр сами, а мы не можем поверить своим глазам

Фотоподборки
1 час назад

Потратили 2 часа на салонный маникюр, а он скололся через день. Знакомо? Эти смелые барышни решили взять дело в свои руки — и сделали маникюр, от которого невозможно отвести взгляд. Без салонов, без мастеров, только фантазия, лак и уверенность в себе. Результат превзошел все ожидания. Мы пересмотрели фото по три раза — убедитесь сами: такие идеи стоит сохранить и повторить!

«Сделала маникюр своей 80-летней бабуле»

«Не буду врать, это заняло у меня 3,5 часа, не считая подготовки ногтей, но оно того стоило!»

  • Оно того точно стоит! Так блестит! Я давно присматриваюсь к дизайнам с использованием голографической фольги, но до сих пор не подумала о блестках, которые уже довольно долго лежат у меня в ящике. © imhereforthenails / Reddit

«Возможность делать маникюр самой себе — это бесценно. Я уже столько денег сэкономила!»

«Вот что я сделала на ногтях с помощью магнита и пары резинок»

S_v
1 час назад

я такого цвета молотком однажды добился

-
-
Ответить

«Космический маникюр. Я не профессионал, но очень довольна результатом!»

«Пациентка сказала, что мои ногти теперь похожи на внутреннюю часть ракушки»

  • Какой милый комплимент! У вашей пациентки хороший вкус, и это звучит гораздо поэтичнее, чем просто сказать «красивые ногти». © mesuhwah / Reddit

«Акварельные ногти. По крайней мере, я пыталась достичь этого эффекта»

«С этими оттенками очень легко работать, и ошибиться сложно — не нужно быть очень аккуратным, чтобы добиться такого эффекта. Я просто использовала палочку для кутикулы, чтобы удалять излишки».

«Клетчатый маникюр в стиле Барби»

«Мне потребовалось время, чтобы нарисовать это от руки. Но, боже мой, когда я закончила, мои глаза чуть не выпали от усталости»

  • Решение: налобный фонарь с лупой! Как у хирурга, только для маникюра. © burkabecca / Reddit

«Тропический маникюр»

«Мой прогресс за год»

«Самой сложной оказалась звезда»

  • Мне очень нравится эта маленькая завитушка в виде галактики, она такая милая. © ManyFaithlessness974 / Reddit
Фото на превью Lywellia / Reddit

Комментарии

Уведомления

Похожее