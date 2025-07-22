12 барышень сделали яркий маникюр сами, а мы не можем поверить своим глазам

Потратили 2 часа на салонный маникюр, а он скололся через день. Знакомо? Эти смелые барышни решили взять дело в свои руки — и сделали маникюр, от которого невозможно отвести взгляд. Без салонов, без мастеров, только фантазия, лак и уверенность в себе. Результат превзошел все ожидания. Мы пересмотрели фото по три раза — убедитесь сами: такие идеи стоит сохранить и повторить!