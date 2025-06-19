Я не ношу гель-лак и живу с тем, что все женщины меня осуждают

Казалось бы, кого могут волновать мои ногти? Так думала я — и сильно ошибалась. Кратко расскажу предысторию. Когда гель-лак только начал набирать популярность, я была студенткой. У меня не было возможности регулярно делать маникюр, но ходить с покрытием хотелось. Поэтому я выбрала мастера с низким ценником — что, конечно, сказывалось на качестве: покрытие быстро скалывалось и выглядело неопрятно. Но тогда мне казалось, что лучше так, чем никак. Меня даже мало волновала отросшая кутикула, и к мастеру я приходила раз в 4–5 недель — за это время ногти прилично отрастали.

Позже я стала зарабатывать больше, да и сфера маникюра начала стремительно развиваться. Несколько лет я, как по расписанию, ходила в салон каждые три недели. Перепробовала, кажется, все: от длинных наращенных красных ногтей до короткого квадратного нюда. На фото ниже — одно из самых старых фото моих ногтей. Предположу, что это 2017 год.