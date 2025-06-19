Тоже не делаю гель-лак,никто не докапываться. Разве что когда совсем без лака,тогда спрашивали,когда буду наводить "красоту".
Я не ношу гель-лак и живу с тем, что все женщины меня осуждают
В интернете частенько разворачиваются баталии между двумя лагерями. Одни считают, что маникюр с гель-лаком — вещь обязательная, и без него в приличном обществе появляться нельзя. Другие с этим категорически не согласны и не видят смысла тратить деньги и время в кабинете у мастера. Я принадлежу ко второму лагерю и расскажу несколько историй, связанных с этой темой.
Казалось бы, кого могут волновать мои ногти? Так думала я — и сильно ошибалась. Кратко расскажу предысторию. Когда гель-лак только начал набирать популярность, я была студенткой. У меня не было возможности регулярно делать маникюр, но ходить с покрытием хотелось. Поэтому я выбрала мастера с низким ценником — что, конечно, сказывалось на качестве: покрытие быстро скалывалось и выглядело неопрятно. Но тогда мне казалось, что лучше так, чем никак. Меня даже мало волновала отросшая кутикула, и к мастеру я приходила раз в 4–5 недель — за это время ногти прилично отрастали.
Позже я стала зарабатывать больше, да и сфера маникюра начала стремительно развиваться. Несколько лет я, как по расписанию, ходила в салон каждые три недели. Перепробовала, кажется, все: от длинных наращенных красных ногтей до короткого квадратного нюда. На фото ниже — одно из самых старых фото моих ногтей. Предположу, что это 2017 год.
А несколько лет назад я вдруг осознала, как мне все это надоело. Цены на маникюр улетели в космос, к хорошему мастеру нужно было записываться заранее, да еще и ехать через полгорода. В один прекрасный день я решила — хватит.
Мастер спилил покрытие, и вот уже четыре года я не крашу ногти. Иногда, перед важным мероприятием, я хожу в салон на японский маникюр, но никогда не делаю покрытие. И тут началось самое интересное. Я узнала, что, оказывается, ногти — несколько квадратных сантиметров кератина — могут волновать других людей.
Оказалось, многие считают, что если не носишь гель-лак — ты чуть ли не неудачница. И, кажется, так думаю не только я. Блогеры говорятжалуются, что им регулярно пишут в комментариях что-то вроде: «Сделай маникюр».
Мои же ногти особенно волнуют одну мою «хорошую» знакомую. Мы общаемся со студенчества. Раньше мне казалось, что она — заботливая подруга и от чистого сердца дает советы по внешности. Но недавно я зашла к ним в гости на чай (спойлер: цель визита — оценить новый ремонт). Сели пить чай. «Да сколько можно! Почему ты опять без гель-лака?» — возмутилась Лена. Я спрятала руки в карманы, а подруга не унималась: «Ты хоть понимаешь, что с такими тебя ни в одну приличную фирму на работу не возьмут?!» И тут из соседней комнаты выглянул Ленкин муж и выдал: «Дорогая, так ее за два высших образования и огромный опыт возьмут». Лена замолчала — и как-то подозрительно быстро меня выставила.
Потом был еще один случай. Еду стоя в автобусе, вижу — у женщины упала белая кепка. Я подняла её, постучала по плечу, чтобы вернуть. Женщина протянула руку, уже собиралась взять, но вдруг заметила мои ногти, скривилась и выдала: «Зачем грязными руками пачкаете?» Я опешила: почему грязные-то? Она ткнула пальцем в мой заусенец и добавила: «Так никто не ходит, у вас там одни бактерии».
Я не сразу нашлась, что ответить. Почему отсутствие лака = грязные руки? Почему, если нет маникюра, значит, там бактерии? Заусенцы вообще-то бывают у всех.
Если эта женщина не успела бы взять кепку, но успела таким образом Вам нахамить - было бы неплохо успеть разжать руку, и пусть поднимает свою кепку своими прекрасными руками.
Последний случай — вишенка на торте. Познакомилась в интернете с парнем. Встретились в кафе, отлично провели время. На следующий день первая ему написала: «Ну что, повторим?» Он в ответ: «Да, только после того, как ты на маникюр сходишь». Стала выяснять — и он признался, что его отталкивают «неухоженные» ногти. По его словам, это говорит о том, что девушка небрежна в мелочах.
Я считаю, что руки у меня вполне ухоженные. Без излишеств, но аккуратные. Сначала я вообще не делала маникюр, но со временем кутикула стала выглядеть неопрятно. Сейчас я делаю маникюр сама — за 10 минут. После душа отодвигаю кутикулу, подпиливаю длину. Иногда покрываю бесцветным лаком или полирую мягким бафиком. В интернете полно подробных уроков, где люди рассказывают, какие инструменты и технику использовать, чтобы не повредить кожу и ногтевую пластину.
И знаете, что еще самое классное в отсутствии гель-лака? Ничего не отслаивается, не скалывается, не отрастает. На фото я две недели специально ничего не делала с ногтями, даже не отодвигала кутикулу. Смотрится, как мне кажется, все равно аккуратно.
С каких пор натуральная красота - это плохо, а злоупотребление химией - хорошо?
В комментариях в интернете и в реальной жизни на эту тему нередко разворачиваются настоящие баталии. Вот, например:
- Для меня время на маникюр — это святое. Близкие знают: лучше не звонить. Работа у меня тяжелая, и эти полтора часа — единственный момент, когда можно просто отключиться и тупить над выбором цвета. Ну и красиво же. Ни за что не откажусь.
- Мужу не нравится, когда у меня неаккуратный маникюр и ногти без покрытия. Говорит, что сейчас в женщинах и так осталось мало женственности, поэтому хоть ногти пусть будут красивые. Бюджет у нас стесненный, но как-нибудь лишние 2500 на маникюр раз в месяц найду.
А что думаете вы? Если вы в лагере «за гель-лак» — у нас есть отличная статья с пятью вариантами маникюра, которые никогда не выйдут из моды.
Комментарии
Ни разу не делала салонный маникюр - не знаю, всем ли нa это пофиг, но пофиг мне самой.
бросила гель лак год назад. И так пластина никакая, держится плохо, так еще и дачный сезон начался- ногти то и дело отваливались, так и бросила. Подпиливаю, удаляю кутикулу
Есть такие люди, которые независимо от возраста в душе старые ворчливые бабки. И они всегда найдут к чему придраться - к отсутствию макияжа, к отсутствию платьев или к родному цвету волос, который "слишком блеклый".
С ногтями, кроме гигиенического ухода, особо толком ничего не делала и не делаю. Гель-лак ни разу не наносила, был период, когда самостоятельно пыталась обычный. Причины, в общем-то, простые. С одной, стороны, у меня далеко не самые красивые кисти рук (короткие пухлые пальцы, широкие, почти "детские" ногти). С другой, сами ногти нормально не развились - они всю жизнь очень тонкие, мягкие, вплоть до того, что не ломаются, а рвутся. Естественно, что любое снятие "красоты" закончится тем, что я вообще останусь без ногтей.
Ещё со времён старшей школы отросшие ногти подпиливаю со всех сторон и хожу без лака, или с прозрачным - никто никогда не возмущался отсутствию у меня маникюра.