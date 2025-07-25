17 историй об учебе, от которых на встречах выпускников все под столы падают

Истории
1 час назад

Школа и университет учат многому. Но, пожалуй, главное, что оттуда запоминается, — это бесчисленные курьезы, воспоминания о которых вызывают улыбку даже спустя годы. Пользователи сети и коллеги из нашей редакции вспомнили забавные истории, которые произошли с ними во время учебы.

  • У нас биологию вела милейшая дама, но с причудой: не любила по магазинам ходить. Посему она меня регулярно отправляла на своем уроке за продуктами. Я сначала радовалась, потом обнаглела и начала ее уроки прогуливать. Через несколько месяцев узнаю: у меня по биологии в четверти «пара». Оказалось, что учительница благополучно уволилась, а новая преподавательница за систематические прогулы мне двойку влепила. Пришлось идти, знакомиться.
  • У меня в универе один преподаватель с юмором относился к опозданиям. Он никого не ругал, но любил по-доброму высмеять опоздавшего так, что в следующий раз захочется прийти вовремя. Однажды после начала пары взял стул и засунул его ножкой в ручку двери. Чтобы, когда кто-то войдет, стул упал и возвестил о приходе очередного студента. А аудитория у нас была большая, старая, с сильным эхом. Так от всех опаздывавших такой грохот раздавался, когда они открывали дверь. А преподаватель им только с лукавой улыбкой говорил: «Проходите, пожалуйста, благодарю, что пришли!» На следующей лекции опоздавших было уже раза в три меньше.
  • Урок биологии в 8 классе. Ребята пишут промежуточное тестирование. Я сижу и орлиным (хоть и слегка близоруким) взором оглядываю класс, чтобы пресечь факт списывания на корню, если таковой возникнет. Вдруг замечаю, что Леша — худенький болезненный мальчик — странно держится рукой за грудь. Начинаю волноваться, подхожу к нему и тихонько спрашиваю, все ли в порядке. Леша пугается и быстро убирает руку: «Все хорошо, я просто думаю». Ухожу за свой стол, но на Лешу поглядываю. Через полминуты вижу, что он поглаживает рукой сначала один бок, затем другой. Да что происходит-то? Снова подхожу: «Леша, я же вижу, что что-то не так. Болит где-то?» Он сопит, хмурится, а потом сдается: «Да не! Тут вопрос в тесте про то, сколько у человека ребер. Так я свои пытался сосчитать, но у меня то девять, то 10 выходит, а там такого ответа нет! © NaginiSnake / Pikabu
  • Проходил недавно практику в школе, преподавал математику у младших классов. И вот вызываю к доске не самого успешного ученика. Стоит, думает, долго решаем с ним задачу, я ему помогаю немного. Наконец-то пришли к какому-то выводу, осталось подставить цифры и написать ответ. Нужно поделить 32 на 4. Делил этот парнишка дольше, чем решал всю задачу, уже столбик начал использовать, в итоге пришел к цифре 67. Не знаю, как у него так вышло, уже весь класс смеется, пришлось подсказать: «Там цифра намнооого меньше». Он добавил запятую между 6 и 7, получилось 6,7. © ШКогвартс / VK
  • Учусь на третьем курсе универа. Прихожу на учебу, а перед входом стоит мой одногруппник (довольно редкий гость в этом учебном заведении). Просто стоит и смотрит на дверь. Я подхожу к нему и спрашиваю: «Чего не заходишь?» Он грустно вздохнул и сказал: «Знаешь... Я пообещал себе, что если я сегодня не опоздаю на учебу, то возьмусь за ум». И потом парень срывается с места и бежит в противоположную от универа сторону с криками: «Но я слишком молод для всего этого!» © ШКогвартс / VK
  • Был у нас преподаватель, который ненавидел выражение «как бы». Как-то мой одногруппник защищал работу. И постоянно вставлял эту паразитную конструкцию. Преподаватель вежливо дослушал его, а потом сказал: «Владимир, а вы знаете, откуда пошло выражение „как бы“? Не знаете. Словари и книги по лингвистике дают много подсказок. И легко выясняется, что эта часть речи указывает на то, что использующий ее просто сомневается в том, что озвучивает. Он ставит под сомнение все произнесенное им. Вы сомневаетесь в своей же работе, поэтому я ставлю вам „два“! До свидания!» Как же мы все потом боялись случайно вставить это ужасное «как бы». © ШКогвартс / VK
  • Когда я учился в университете, мне нужно было сдать последний экзамен, чтобы не вылететь. Сильно волновался, зубрил целую ночь, но на следующий день ничего не помнил. Лишь слова препода меня немного успокоили: «Не волнуйтесь, все получат положительную оценку!» Я успокоился немного, взялся за экзамен и написал его. Через час мы узнали результаты — у меня была единица. Подхожу грустный к преподавателю, спрашиваю, мол, всем же обещали положительную оценку, где моя, а он мне отвечает: «Евгений, так положительная — это все, что больше нуля!» © ШКогвартс / VK
  • Первая пара в университете после новогодних праздников и зимних каникул. Все студенты спят, мы с лучшей подругой дрыхнем на заднем ряду. Я параллельно еще пытаюсь слушать лектора, но глаза сами закрываются. Вдруг громкий стук дверью. Заходит в аудиторию огромный одногруппник: два метра роста, широкие плечи, грубый взгляд. Преподаватель ему шепотом: «Так-так, тихонько, не будите! Вы маленькая мышка, заходите, садитесь!» Этот одногруппник на пяточках идет и говорит шепотом: «Я маленькая мышка, я маленькая мышка, я маленькая мышка». © ШКогвартс / VK
  • В 7 классе по моей просьбе родители перевели меня учиться в другую школу. В прошлой меня доставали одноклассники, и местами находиться там было невыносимо. Я был так взволнован. Новая школа — это же шанс обрести новый имидж, другой социальный статус. Короче, шанс стать тем самым смешным одноклассником. Смешным одноклассником я стал, но вообще в не в том понимании слова, в котором хотелось бы. На второй день учебы там мама положила мне на обед с собой спагетти. В столовке ко мне подошла познакомиться одноклассница. Я еще в первый день ее заметил, посчитал симпатичной. И вот она спрашивает, как меня зовут, в этот момент я от смущения, волнения, неожиданности давлюсь едой. Кличка «сом» (типа макаронина была похожа на усы сома) прижилась до самого выпускного. Это было, конечно, неловко, но с той девочкой потом даже встречались год. © ШКогвартс / VK
  • У нас в школе было негласное правило: девушки раз в месяц могли без справок и заявлений пропустить урок физкультуры. При этом учителю говорили кодовое «у меня ВО» — временное освобождение. Чтобы никому не было неловко. И вот как-то у моей подружки первый день месячных выпал на день, когда у нас урок физкультуры. Живот болит, она не в духе. И тут подкатывает физрук с вопросом, чего она сидит на скамейке освобожденных. Ну та в таком состоянии, что про правило забыла. И как выпалила со злостью на весь зал: «У меня месячные!» Надо было видеть ехидные лица мальчишек из класса.
  • Новая учительница биологии в 10 классе ко мне неожиданно прониклась, стала относиться снисходительнее, чем к другим. Класс у нас бул гуманитарный, никто особо не старался учить биологию. А я была отличницей и училась по всем предметам прилежно. Даже по своей нелюбимой биологии. Видимо, тем учительницу и покорила. Ну я однажды этим воспользовалась. Как-то мы писали самостоятельную работу. И я сказала учительнице, мол, можно в другой день написать, живот болит сильно, не соображаю. Справедливости ради, живот заболел взаправду, я не врала. Она разрешила написать позже. А я потом так и не пришла к ней писать эту работу. Понадеялась, что та забыла. Ну вот в один прекрасный день спустя много недель учительница сама ко мне подошла с вопросом, когда я собираюсь писать самостоятельную. Я чуть со стыда не сгорела. Но сделала вид, что все помню и как раз на неделе планировала прийти. В итоге все-таки написала.
  • Как-то на втором курсе к нам пришла новая преподавательница. Она сразу мне показалась странной, но когда я узнал ее поближе, понял, что я ее недооценил. В общем, у нее была одна слабость: она очень любила котов. Любила настолько, что конспекты в тетрадях с изображениями любых других животных она категорически не принимала. Вела она у нас три года. Мне уже стыдно было заходить в канцелярию, ведь как только я подходил к кассе, продавец улыбалась и говорила: «Вам тетрадку с котиками, как обычно?» А я взрослый, серьезный парень. © ШКогвартс / VK
  • Работаю учителем математики. Помню, объяснял классу правила работы с дробями, после чего мы начали писать небольшую работу. Все ребята уже сдали свои работы, но только один парень все сидел над листочком и думал. Я подошел к нему, а там пусто, только примеры записаны. Спрашиваю у него, что случилось, а мальчик мне отвечает: «Видимо, дробям нужно объяснить правила работы со мной, потому что ни я их не понимаю, ни они меня». © ШКогвартс / VK
  • Было уже почти лето, у нас одна из последних лекций, которые преподаватель не успел дочитать в начале учебного года из-за своей болезни. Эта лекция нужна была лишь для галочки, ибо весь материал мы уже прошли, даже экзамены сдали. Все студенты спят, некоторые мечтательно смотрят в окно, а есть те, которые просто сидят в телефонах. Препод сам понимал, что все устали, даже он сам, поэтому внезапно остановился и заговорил таким писклявым голоском: «А может вы нас отпустите с лекции сегодня раньше?» И потом своим же голосом себе ответил: «Да, конечно. Раз уж вы просите... Можете все быть свободны!» Лучший преподаватель во всем универе! © ШКогвартс / VK
  • Одноклассник почитал советы о том, как добиться расположения учителей. Один из советов — задавать вопросы по пройденной теме, тем самым показывая свою заинтересованность в учебе. Совет хороший, но в меру, а одноклассник переборщил. В итоге после месяца постоянных вопросов учительница математики не сдержалась. Когда увидела, что после очередного урока он идет к ней, чтобы уточнить по теме урока, она просто схватила в охапку все свои вещи и убежала из кабинета, потеряв по пути методичку. © ШКогвартс / VK
  • В школе у меня был одноклассник, который никогда не делал домашку, часто прогуливал и в целом очень сильно раздражал учителей своим поведением. Как-то мы сидели на биологии, а он довольно громко болтал со своим соседом по парте, на замечания не реагировал, так что учительница психанула и просто ушла из класса, громко хлопнув дверьми. Этот парень встал, сел за учительский стол и минут 20, до самого конца урока, без запинки и без подглядываний в учебник рассказывал нам про эндокринную систему человека. Никто из учителей нам не поверил, думали, мы пытаемся его выгораживать. © ШКогвартс / VK

Не все учителя остаются в памяти злюками. На самом деле гораздо больше понимающих, а еще тех, чьи уроки меняют жизнь.

Фото на превью Alex / Flickr, CC BY 2.0

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее