17 историй об учебе, от которых на встречах выпускников все под столы падают

Школа и университет учат многому. Но, пожалуй, главное, что оттуда запоминается, — это бесчисленные курьезы, воспоминания о которых вызывают улыбку даже спустя годы. Пользователи сети и коллеги из нашей редакции вспомнили забавные истории, которые произошли с ними во время учебы.