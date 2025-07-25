17 историй об учебе, от которых на встречах выпускников все под столы падают

20+ людей, которые не планировали заводить питомца, но судьба решила иначе
Народное творчество
9 месяцев назад
Школа и университет учат многому. Но, пожалуй, главное, что оттуда запоминается, — это бесчисленные курьезы, воспоминания о которых вызывают улыбку даже спустя годы. Пользователи сети и коллеги из нашей редакции вспомнили забавные истории, которые произошли с ними во время учебы.
Не все учителя остаются в памяти злюками. На самом деле гораздо больше понимающих, а еще тех, чьи уроки меняют жизнь.