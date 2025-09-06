хм... вот представляю - приезжаю работать в чужую страну, прошу у раздатчицы еды на более-менее международном языке, она меня очевидно понимает - и не отдает, играя в учительницу? Как будто бы повод написать на нее жалобу (скорее всего в принципе прекратить сотрудничество с такой замечательной компанией, но тут уж от моего статуса и востребованности зависит)
20 историй, в которых языковой барьер обернулся настоящей комедией
Погружение в другую языковую среду неизбежно сопровождается чередой комичных провалов и неожиданных открытий. Кажущиеся простыми фразы обретают двойное дно, а попытки быть вежливым приводят к обратному эффекту. Именно эти анекдотические случаи, а не идеальные диалоги как из учебника, становятся самыми запоминающимися сувенирами из любой поездки.
- К нам на производство приехали специалисты из Италии. На раздаче в столовой работала тетя Маша, которую все любили за веселый нрав. Когда приезжий специалист показывал пальцем на сок и просил: «Juice, please», то тетя Маша не отдавала его сразу, а торжественно брала сок в руки и говорила четко и громко: «СОК». И пока иностранец не повторял за ней, не отдавала. И так со всеми блюдами. Через неделю все итальянцы «свободно владели языком» в определенной сфере. © wr15 / Pikabu
- Мой парень-швед учит язык и периодически внезапно выдает что-то очень забавное, вроде: «Я не рюкзак», «Это моя лошадь», «Где камин?» А сегодня проснулся утром и говорит: «Ты моя динозавра» © alinazelenina
- Мой чешский муж сказал однажды «балдейство» вместо «балдеж». Теперь вся моя семья использует только это слово. © ssunshhh
- У одной моей знакомой парочки разные родные языки. И вот как-то ругаются они, и парень вместо «Ты вообще офигела» сказал: «Ты вообще обалденная». Поржали, помирились, много лет ржут в браке над его фразочками. © bektas.gaukhar
- Мой испанец называет меня: «Моя идеальная шиншилла». Изначально он хотел сказать «женщина», но с его произношением получилась «шиншилла». Мы решили, что так тоже пойдет. © psy.ksenia.anashkina
У нашей Капибарочки наверное много прикольных историй про то, как её бразильский муж говорит на русском.
- Позвали гостей с мужем на праздник. Стоим, слушаем их пожелания — я в слезах, растрогалась. И тут муж приобнимает меня и выдает: «Она у меня такая легкомысленная!» Гости в ступоре. Оказалось, что он хотел сказать «сентиментальная». © aiym_ablakim
- Уже довольно много лет живу в Таиланде. Стоит небольшая очередь в конторку, которая делает копии документов — но не в линеечку, а хаотично. Просто каждый помнит, за кем он стоит. Тут подъезжает байк, с него слезает бородатый иностранец неопределенного возраста и ломится вперед, очевидно, не осознавая, что тут все смиренно ждут. Один таец на это слегка возмущается. Звучит это, как «сэнг кхиу», что подозрительно похоже на английское «thank you», то есть «спасибо».
Иностранец, видимо, так это и услышал, растерялся, повернулся к возмущенному тайцу, широко улыбнулся и ответил: «You are welcome», то есть «пожалуйста». Ситуацию спасло мое своевременное вмешательство, я ему все объяснил, и инцидент был исчерпан. © Inquieto / Pikabu
- Пока учу японский, периодически по невнимательности тоже выдаю перлы. На днях сказала kodomo no ko (детский ребенок) вместо otoko no ko (мальчик). А еще недавно преподаватель спросил, как читается иероглиф машина, на что я ответила: «Ща». Имела в виду: «Подождите, сейчас подумаю». И внезапно получила ответ: «Да, все верно». И действительно, одно из чтений иероглифа «машина» так и звучит. © nikizawr / Pikabu
- Потеряла собаку в парке. Бегаю, зову, на меня смотрят как на дуру. Начинается мандраж, несмотря на то что на шлейке есть адресник. Через 20 минут безуспешных поисков начинаю спрашивать прохожих — не видел ли кто метиса джек-рассела. Никто в гуляющей толпе не видел.
И тут ко мне подходит иностранец: «What’s the matter?» Вроде как: «Чего паникуешь?» Я, совсем отчаявшись, чуть не плача говорю: «Собаку потеряла!» А про себя думаю: «Ни один местный не знает, а этот иностранец просто пообщаться хочет». А чувак радостно: «Little dog?» Я аж подпрыгнула: «Йес, литл дог!»
Он берет меня за руку и тащит к танцплощадке, что находится недалеко от центрального входа в парк. И привел меня к месту, где сидел мой ошарашенный пес. Этот иностранец изменил мое представление о том, что помощь может прийти, откуда не ждешь. © Unknown author / Pikabu
Если гуляешь с собакой в парке, где много людей, надо держать собаку на поводке. И не делать проблем ни себе, ни собаке, ни людям, ни иностранцам.
- Как-то раз, путешествуя по Италии, остановились во Флоренции в заранее забронированных апартаментах. Заехали. Хожу, изучаю. Гостиная с диваном и здоровым шкафом-купе есть, спальня есть. Кухни нету от слова совсем. Сверился с бумажками — апарты те самые, что и заказывали. А кухни нету! На фотках была, а в квартире нету. Мы в шоке. Продуктов полный багажник, а закинуть некуда. Даже холодильника нет.
Звоню хозяйке: «Где моя кухня?» Та в панике: «Да есть же кухня, смотрите внимательней!» Нету, отвечаю, зуб даю. Приезжайте и давайте нам апарты с кухней. Их там несколько было, если что. Ок, говорит, ждите. Весь диалог, надо сказать, был на жуткой смеси итальянского и английского. Приезжает через час, влетает с круглыми глазами. Подходит к шкафу-купе и делает так — «хоба»! Кухня была спрятана за дверцами «шкафа»!
Тут уже наша очередь была делать круглые глаза. Извинились, конечно, перед ней за нашу провинциальную дремучесть, подарили какой-то сувенир и распрощались. Мы такую конструкцию вообще видели впервые. Вот так вот бывает. © Unknown author / Pikabu
- 10 лет назад в Индии зашел в сетевую пиццерию. Но во время заказа у меня возникла проблема. Девушка несколько раз спросила у меня: «Ена?» Я уже подумал, что это может быть что-то на хинди, пока наконец не понял, что это вопрос: «What is your name?» © PolZaPolzu / Pikabu
- В школьные годы ездила в Германию по программе обмена учениками. Хотела зайти в класс и спросила у учительницы, можно ли мне войти. Но я сказала: «Могу ли я ходить?», а не «Можно ли мне войти?» Учительница растерялась и сказала, что я, конечно, могу ходить. © zlota_mucha / Reddit
- К другу на выходные приехали друзья-норвежцы. Датский и норвежский языки довольно похожи, поэтому обычно проблем с пониманием не возникает. Один норвежец подошел к симпатичной датчанке и спросил: «Har du fyr?», что по-норвежски означает «У тебя есть зажигалка?» Но по-датски это звучит скорее как «У тебя есть парень?» Датчанка в упор посмотрела на него и ответила: «У меня есть парень. Но если что, у меня есть младшая сестра!» © -VB- / Reddit
- У меня был случай с бывшей: она купила мне еду, а я сказал: «Я твой должник». После этого она затихла и расстроилась. Оказалось, она из-за языкового барьера поняла эту фразу как: «Ты моя собственность», и опечалилась, что я к ней так отношусь. © Garystri / Reddit
- Как-то давно, на курсах японского учитель по кругу проверяла заданные выучить к уроку слова. Дошла моя очередь. Меня попросили сказать по-японски «фирма», что звучит как «кайся». Я ляпнула: «Кусай». А учитель как давай угорать: «А теперь выучим новое слово. „Кусай“ в переводе на русский означает „вонючий“» © EastSideGina / Pikabu
- Ходили с парнем в мексиканский ресторан. Он попытался заказать «Аррос кон Марискос», что означает рис с морепродуктами. Но вместо этого он сказал официантке, что хочет «Аррос кон Мариконс», что можно перевести как «рис с хворостом». Официантка смех сдержала. © MileHighBarfly / Reddit
- В аэропорту Стамбула вспомнила, что у меня остались лиры. Везти их домой не хотелось, решила потратить. Цены в аэропорту приличные. Долго стояла и считала монетки — думала, на что мне хватит. И тут ко мне подходит иностранец и внезапно говорит: «Давайте я за вас заплачу? Выбирайте, что хотите, о деньгах не думайте». И смотрит на меня с жалостью. Я сразу представила, как выгляжу: страдалица, глазеющая на витрину. Я ему сквозь смех: «Нет-нет, я не голодна, деньги есть! Просто хочу потратить монеты перед вылетом». Он тоже посмеялся и давай свои монетки из карманов вытрясать. Похоже, еще и идею ему подала. © narginn
Насчет Мексики не уверен, а на Кубе "марикон" вовсе не хворост, а лицо нетрадиционной ориентации, да еще в грубой форме.
- Мне было 10 лет. Отдыхаем на пляже в Таиланде, пристают торговцы. Папа им на тайском отвечает: «Я не хочу». Подходит очередной торговец, я по примеру папы кричу примерно те же слова. Продавец наутек, а папа ржет до слез. Оказалось, я перепутал буквально одно слово и вместо «я не хочу» получилось «у меня проблемы с кишечником». © Pitayakatsudon / Reddit
- Около 10 лет назад я была в Бангкоке с мужем. Мне отчаянно нужны были заколки, чтобы убрать с лица влажные от пота волосы. Попытались объяснить это продавщице жестами. Она кивнула и гордо провела нас по магазину, прямо к полке, где стояли средства от выпадения волос. © clairen / Reddit
- В выпускном классе ездила по программе обмена во Францию. Однажды вечером у нас был большой торжественный ужин. И когда нас спросили, не хотим ли десерт, ответ моей подруги поверг организаторов в ужас. Она ответила: «Je suis pleine», думая, что это означает, что она сыта. Оказалось, что во французском эта фраза означает: «Я беременна». © SuperDeDuper / Reddit
Еще больше историй о превратностях общения с ближними — в наших статьях: