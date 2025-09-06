20 историй, в которых языковой барьер обернулся настоящей комедией

хм... вот представляю - приезжаю работать в чужую страну, прошу у раздатчицы еды на более-менее международном языке, она меня очевидно понимает - и не отдает, играя в учительницу? Как будто бы повод написать на нее жалобу (скорее всего в принципе прекратить сотрудничество с такой замечательной компанией, но тут уж от моего статуса и востребованности зависит)