Нарочно не придумаешь: 17 историй о том, что у жизни отличное чувство юмора

1 час назад
Бывало ли у вас такое: вы только подумали о человеке, а он тут же звонит? Или почувствовали запах маминого ужина в километрах от дома? Иногда наш мир ведет себя как отлаженный механизм, а иногда подкидывает приколы, как будто нарочно подстраивая самые нелепые и смешные ситуации. Мы подготовили для вас порцию историй, которые доказывают: случайности совсем не случайны.

  • Купил как-то игровую приставку, годик побаловался, поднадоело, и настал момент от нее избавляться. Выставил на доску объявлений по среднерыночной цене: мол, полный комплект, состояние — огонь. Достаточно быстро нашелся покупатель — веселый парнишка с дредами и лицом молодого Николаса Кейджа — и благополучно ее забрал.
    Проходит два года, и в один тоскливый вечерочек на работе я принимаю спонтанное решение прикупить такую же подержанную бирюльку, как и была. Быстро нахожу подходящее свежее объявление рядом и недорого, договариваюсь с продавцом и уже через 15 минут шурую в сторону ближайшего ТЦ.
    Подхожу к главному входу, а там меня уже ждет... тот самый Николас Кейдж с улыбкой до ушей и консолью в руках. Уже без дредов, правда, но это не страшно. Подхожу, молча смотрим друг на друга, улыбаемся. Искра, буря, безумие...
    Диалог: — Она? — Она.
    И начинаем ржать. Вот так круг и замкнулся. © КОРНЕЕВ / Pikabu
  • Встречалась с парнем. Как-то ночью очень скучала: взяла дополнительное одеяло, свернула его и, обнимая, представила, что это он.
    Утром просыпаюсь, а одеяло на полу валяется. И вот сидим мы в тот же день на лавочке, я решила зайти издалека и говорю: «А ты сегодня ночью с кровати упал?» А он смотрит ошарашенно и спрашивает: «Откуда ты знаешь?»
    Я смеялась несколько минут, пока не смогла толком объяснить ему, в чем дело. Оказывается, он и правда в ту ночь упал с кровати во сне. © ТЫЖЕЗАМУЖЕМ / VK
  • В студенчестве встречалась с парнем, назовем его, к примеру, Антон Петров. Моя подруга в то же время тоже познакомилась с кем-то: постоянно с ним переписывалась, но ничего не рассказывала.
    И тут как-то краем глаза замечаю имя в их беседе — Антон Петров. Я в ступоре, конечно. Говорю: «Давай, колись!» А она показывает его страницу, и там реально полный тезка, да еще и внешне — будто брат. Не говорила специально, хотела подшутить. Шутница, блин!
    Когда мы потом собирались одной компанией, было очень странно видеть двух похожих мужиков с одинаковыми именами. © Lynika / Pikabu

«У меня есть кольцо, которое когда-то принадлежало моей бабушке. И вот недавно вечером отец зовет меня и вручает мне точно такое же кольцо, правда, реплику»

Оказалось, отец раньше даже никогда не видел моего кольца и не знал о его существовании, потому что его мне подарила прабабушка.

  • В прошлом году у меня был юбилей. Собралась родня, даже тетка из другого города приехала. Дарит она мне мультиварку. Где-то через месяц после празднования надумала я ее все-таки опробовать, сперва решила помыть. Переворачиваю вверх дном и обалдеваю — там надпись: «Мама, пригласи на плов». А мы несколько лет назад подарили свекрови мультиварку после того, как она нам все уши прожужжала, что соседке удобно с таким девайсом, мол, совсем времени на готовку тратить не надо. Особенно плов ее нахваливала. Но надо, значит, надо. Получи, мама, полезную технику. Там как раз и повод подоспел. Ну а муж, креативщик, маркером на дне посудины, извините, техники, написал: «Мама, пригласи на плов». Ну, подарили и забыли. Через полгода переехали в свою квартиру на другой конец города, до этого в соседнем доме снимали, видеться стали редко, как мама использовала технику, не следили. Вот на моем юбилее круг и замкнулся. © Manunya138 / Pikabu
  • В детстве в нашем классе устроили лотерею тортов ко Дню матери. Я обходил всю округу, продавая билетики. Соседи были так гостеприимны: звали меня к себе, угощали чаем и домашней выпечкой — было здорово. На кону было десять тортов, но по иронии судьбы ни один из «моих» покупателей не выиграл. Я был так расстроен и зол на эту несправедливость, что решил сам испечь торт для женщины, купившей у меня больше всего билетов.
    Я пришел к ней домой прямо в День матери, чтобы вручить свой подарок. И надо же было такому случиться: это был не только праздник всех мам, но и ее день рождения! Торт пришелся идеально к ее праздничному столу. © buheeh / Reddit
  • Бывает, что непонятно, где и когда информация может пригодиться. Мне как-то ветеринар на приеме с кошкой рассказывала, что делать, если залетит летучая мышь. Я еще думала: «Вот зачем мне это?», но она не обращала внимания на мои возражения.
    И через пару недель звонит знакомая в панике: «Залетела летучая мышь, что делать?» И я ей совершенно рутинным голосом отвечаю: «Открой окно, включи радио громко». Вуаля — похоже на чудо! © Рамбацамба / ADME
  • Несколько лет я прожил в одной квартире в Сан-Франциско, а потом решил съехать. Спустя пару лет судьба свела меня с девушкой. Мы начали встречаться, и каково же было мое изумление, когда выяснилось, что она живет в той же самой квартире! В итоге я снова туда переехал, только теперь мы стали жить вместе. Мы женаты уже двадцать пять лет. © Goldenbears55 / Reddit
  • Прилетел в родной город с женой на несколько дней — погостить у мамы. Когда пришло время улетать обратно, на паспортном контроле в аэропорту мне сказали, что мне уже выдали посадочный и я уже прошел.
    Я удивился: «Как так? Вот же я, стою перед вами, еще не проходил». У меня уточнили ФИО — все верно. Сказали, что человек с такими данными прошел 20 минут назад. Я попросил уточнить данные паспорта. Оказалось, что контроль прошел мой полный тезка, только на 30 лет младше.
    Мне отдали мой посадочный. Позже, когда мы сели в самолет, оказалось, что мой однофамилец со своей бабушкой сидит в соседнем ряду. Какова вероятность, что мой полный тезка и земляк летел со мной в один день, тем же самолетом из маленького городка? При этом мы не являемся родственниками. © nikitoku / Pikabu
  • Как-то раз я весь день ломал голову, как выйти на одного человека по рабочим вопросам: я даже не знал, где он теперь работает. В тот же вечер я искал подержанный диван на сайте объявлений и ответил на понравившееся предложение. Продавцом оказался именно тот мужчина. Он пригласил меня к себе в офис пообщаться, и в конечном счете я устроился к нему на работу. Невероятное стечение обстоятельств. © tellmetheworld / Reddit
  • Забирала сына из сада. Пока одевала его, услышала разговор новой няни и медсестры (работают недавно). В группе есть девочка — наша однофамилица, и отчество одинаковое, только мой — Марк, а девочка — Мария.
    Значит, дамы обсуждают и жалеют меня: мол, это же надо — любовница и жена детей в одну группу водят! Мол, папа наш приходит, а Марии папу они не видели никогда. Я им: «Дамы, я вас не смущаю? Это просто совпадение, и у Марии есть свой папа, мы его все знаем». Вслед услышала лишь, что я бедная наивная женщина... © ТЫЖЕЗАМУЖЕМ / VK
  • Как-то раз на одной вечеринке моя подруга познакомилась с девушкой, у которой были те же вещи, что и у нее: одинаковые сумки, телефон, браслеты на руках. Абсолютно все то же самое, о чем они как раз таки шутили, не ожидая такого совпадения. Странная ситуация распуталась позже. В процессе разговора выяснилось, что девушкам все подарили их парни, поэтому они в шутку решили показать другу фотографии своих избранников, а ими оказался один и тот же человек. С первой он встречался три года, со второй год, а насчет подарков не парился и брал сразу по два набора. © Карамель / VK
  • Буквально сегодня я позвонил маме спросить, можно ли заехать в гости, и она поинтересовалась, останусь ли я на ужин. В ту самую секунду, когда она это произнесла, я отчетливо почувствовал запах спагетти болоньезе.
    Когда я приехал к ней — угадайте, что было на ужин? Те самые спагетти болоньезе. При этом рядом со мной в момент разговора не было абсолютно ничего, что могло бы пахнуть пастой, а мама ни словом не обмолвилась о том, что именно она готовит. © T***speed13 / Reddit
  • Всегда мечтала тайно выйти замуж. Сыграть свадьбу и отметить наш медовый месяц вдали от шума и суеты. Так и получилось: мы с женихом никому о свадьбе не рассказали, поехали в другой город и подали заявление на регистрацию брака. В качестве свидетелей пригласили случайных прохожих с улицы, которые оказались замечательными людьми! Через месяц один из свидетелей позвонил, сказал, что приехал в наш город. А на встрече ошарашил нас тем, что пришел не один, а привел свою свидетельницу! Оказалось, что после нашей «свадьбы», эти двое начали встречаться друг с другом. Семьи наши дружат уже более 11 лет, и до сих пор нам трудно поверить, насколько судьба удивительна. © ТЫЖЕЗАМУЖЕМ / VK
  • Как-то раз я написала своей лучшей подруге: «У меня большие новости!» Она ответила: «Погоди, у меня для тебя тоже есть новость!» Оказалось, что в тот день мы обе спонтанно подстригли себе челку. Ничего особенного в масштабах планеты, но на тот момент это показалось нам очень странным совпадением. © spacegurl2021 / Reddit
  • Накатала парню гневную тираду, что я не нанималась отскребать жир от плиты после его шедевров. На эмоциях случайно отправила начальнику. Тут же строчу, мол, простите, это не вам. Через час он пишет: «Дарья, спасибо!» А еще через час вдруг звонит сам и такой говорит, что я спасла его от недовольной жены. Я понять ничего не могу, а он говорит: «Я с утра тоже зеркало в ванной заляпал и плиту оставил замызганной, жена этого терпеть не может. Прочитал ваше смс и понял, если не закажу сейчас клининг, жена вернется из командировки и мне не сдобровать». Я с облегчением выдохнула, а то уже подумала, что уволят после такого. А мой вечером всю квартиру оттирал.
  • Ребенок болтал по игрушечному телефону. Говорит: «Надо позвонить спасателям! Алло-алло, это спасатели? Скорее приезжайте!» И в эту же секунду — звонок в дверь. Я подхожу, а там, правда, спасатели. Пришли, оказывается, проверить запах газа по просьбе соседей. © frusteelle / X

Читая такие истории, невольно задумываешься: как вообще жизнь умудряется так лихо закручивать сюжеты? Кажется, что подобные совпадения возможны только в кино, но реальность удивляет. А в вашей жизни случались похожие моменты?

