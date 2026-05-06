15 человек, которые действовали в режиме «автопилот» и попали в уморительную ситуацию
Истории
06.05.2026
Бывают дни, когда усталость берет верх, и наш внутренний «автопилот» начинает вести себя как тот еще хулиган. Но именно в такие моменты рождаются самые живые и забавные истории. Эти короткие зарисовки из жизни, которые напоминают: попадать в курьезные ситуации — это очень по-человечески.
- Раньше работала у дяди в столовой. Сидела на кассе. Я каждому говорила: «Приятного аппетита». Однажды заехала заправиться. Оплатила, уже ухожу и уверенно так: «Приятного аппетита». Заправщик завис. Мозг догнал только через 3 секунды. Но самое интересное — это не закончилось. Я потом еще долго говорила «Приятного аппетита» в магазинах, в кофейнях, и каждый раз понимала это уже после.
asma01kz
- После тяжелой тренировки голова отключилась, на выходе из зала хотела попрощаться с тренером. Зачем-то громко сказала: «До свидания», при этом обвела всех взглядом — как королева подданных. А там одни мужики. В ответ мне хором все: «До свиданья». Не знаю, почему было неловко.
evviva_nastya
- Ночью меня в очередной раз разбудил ребенок. В полусне подхожу к кроватке и на автопилоте беру на руки, баюкаю и целую... Кота, который примчался на помощь раньше меня. Вы бы видели эти возмущенные глаза мелкого, полные праведного гнева. Даже реветь перестал.
- Купили пару месяцев назад собаку, лабрадор. Спим с мужем, глубокая ночь. И я спросонья вижу, что щенок залезает на кровать. Аккуратно смахнула его с кровати, буркнула: «Чарли, нельзя». В ответ слышу: «Ну, мама!» Оказалось, младший сын сонный на автопилоте к нам забежал после туалета, а я, сонная, его со щенком перепутала.
«Думаю, мой муж сегодня утром был уставшим, потому что это собачий корм, а не кофейные зерна»
- Пpocнулacь нoчью, peшилa вpeмя пocмoтpeть нa тeлeфoнe. Пять минут пытaлacь eгo включить, пepeбиpaлa пaльцaми. Cпуcтя вpeмя пoнялa, чтo в мoeй pукe тeлeфoнa нeт.
- Как-то в спешке перед тренировкой налила в шейкер воду, а крышку закрутить забыла. После подхода пошла попить водички, наклоняю бутылку, крышка вылетает, часть воды — мне на лицо. Все, кто был рядом, смотрят на меня, я краснею. И тут меня осенило: с видом горячей женщины я с невозмутимым лицом выливаю остатки воды себе на голову.
salamandra_hroft5
«Заказала десерт, попросила, чтобы добавили больше банановой начинки, а они буквально просто положили туда целый банан»
- Шла забирать сына из детского сада. И только уже у ворот поняла, что на лице все еще черная очищающая маска! Забыла смыть перед выходом.
- Зашла после работы в магазин за продуктами. Уставшая, на автопилоте подношу карту... к калькулятору, чтобы оплатить. Кассир невозмутимо, будто так и должно быть: «Сегодня терминал не работает. Оплата — переводом или наличкой». А я стою, смотрю на калькулятор и понимаю: что-то пошло не так...
qu__d
- Степень того, насколько заработалась. Пошла наливать чай. На автопилоте воду начала лить из-под крана — в чашку с пакетиком. Осознав, что делаю не то, вылила воду... в мусорку.
ghaechka
Рисую и одновременно пью чай. Несколько раз пыталась окунуть кисточку не в сосуд с водой, а в чашку с чаем. В последнее мгновенье соображала, что что-то не так.
«По-моему, я налила слишком много пенки в джакузи»
- Ехали вечером, заскочили за водой в магазин. Запомнила только, что припарковались рядом с похожей черной машиной. Выхожу из магазина первой, на автопилоте открываю дверь, сажусь. Сижу, жду. Через полминуты подходит мой парень: «Ты зачем в чужую машину села?» Я еще и спорить начала: «Ты чего врешь, это наша!» Выхожу — и понимаю: ручки не те, запах другой, машина вообще не та.
leraprineslik
- Причина опоздания на работу: перешла в метро не на ту станцию, потому что залипла и на автомате пошла за человеком, от которого пахло духами, по которым я очень соскучилась. Спросить, что за духи, постеснялась.
grebenochka
- Закончилась у меня как-то батарейка в мышке — AAA. Ночью, все закрыто. Как назло, батареек куча, но ни одной AAA. И проводную мышь уже выкинул. Стучал по батарейке, мял в руках — надолго не хватало. Ну что делать: взял AA и провод. Припаял провод к батарейке и к мышке. Даже отверстие просверлил сзади корпуса, чтобы мышь нормально по коврику ездила. Доделал работу, довольный ложусь спать. И тут включается мозг. У меня по дому в приборах штук 10 этих батареек AAA — от пульта телевизора до часов.
«Зачесалась нога. Я, не подумав, схватил ручку, чтобы почесаться, так как на мне были сапоги. Почесался, а через пару минут заметил, что кончик пальца испачкан чернилами. Ну что ж»
- Запомнилось вот что: когда в первый раз купил иномарку. Вот все отлично в ней было, а приборка горела еле-еле, тусклым светом — ночью ничего не видно. Записался в сервис, загнал машину в бокс. Сел мастер, просто поднял яркость подсветки крутилкой на торпеде и молча ушел. Каким же я себя чувствовал глупым.
- После бессонных суток поехал на учебу, в итоге дома оказался только поздно вечером — на ногах уже часов 40. Захотелось перед сном перекусить пельменями и запить чаем. Поставил кастрюлю, чайник, закипело, закинул пельмени, взял чайник, завариваю. Налил чуть воды в заварочный и остановился: что-то не так. Минуту стоял, пока не дошло — заварки я насыпал полный чайник с горкой! Почти всю пачку высыпал. Решил: ну его в пень. Перекрыл газ, оставил все как есть и ушел спать. А когда проснулся, обнаружился еще один косяк: оставшиеся пельмени, вместо того чтобы убрать в морозилку, я выкинул в мусорное ведро.
- Тоже очень уставший, приехал к дому, часа три ночи. Вышел из машины, пиликнул сигналкой, иду к подъезду с брелоком в руке. Подхожу к домофону. И вместо того чтобы достать ключи, навожу брелок от сигналки на домофон и нажимаю кнопку. «Пилик». Дергаю дверь — не открывается. «Пилик-пилик» — без эффекта. Думаю: «Блин, еле доехал, а тут еще домофон сломался в три часа ночи». Еще пару раз попробовал, потом сел на лавочку. Чую — ключи в заднем кармане мешаются. Тут-то меня и осенило. Счастью не было предела.
А я при записи на приём к врачу пыталась вместо карточки больничной кассы права дать. Этим подтвердила, что действительно больна.
А вот еще подборка случаев, когда простая ослышка обернулась уморительной байкой для рассказа внукам.
