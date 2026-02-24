17 историй про детей, которые по уровню милоты и юмора уделали любой стендап

Дети учат нас смотреть на мир проще и находить повод для улыбки там, где мы, взрослые, видим лишь бытовые хлопоты. А какие забавные или обескураживающие «выступления» ваших детей навсегда вошли в золотой фонд вашей семьи? Поделитесь своими любимыми историями в комментариях!

А вот еще несколько замечательных подборок на тему родительства, теплота которых растопит любую стужу: